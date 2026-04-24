Sẵn sàng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại chùa Đại Hùng

Năm 2026, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, phần hội truyền thống diễn ra từ ngày 24/4 - 26/4 (tức ngày 8/3 đến ngày 10/3 âm lịch); phần lễ bao gồm nhiều nội dung như: lễ cúng vật phẩm, lễ tế dân gian và các nghi lễ Nhà nước được diễn ra trong 2 ngày 25/4 - 26/4 (tức ngày 9/3 và 10/3 âm lịch).

Chùa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) là nơi diễn ra lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, từ đầu tháng 4, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã triển khai nhiều phần việc trong công tác chuẩn bị, với mục tiêu đảm bảo tiết kiệm, thuần túy tín ngưỡng dân gian, theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong những ngày qua, Nhân dân địa phương đã phân công từng tổ, nhóm đến cùng các phật tử tại chùa triển khai nhiều phần việc như: dọn dẹp vệ sinh; cắt tỉa cây cảnh; trang trí khánh tiết... Mỗi người một việc, ai cũng mong muốn góp công sức để mang lại không gian văn hóa tâm linh sạch, đẹp; để lại ấn tượng trong lòng du khách thập phương.

Người dân phường Nam Hồng Lĩnh cùng góp sức chỉnh trang, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Bà Nguyễn Thị Thuý (TDP 3 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Giỗ Quốc Tổ là dịp rất ý nghĩa để con cháu hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Gia đình tôi cũng như bà con trong tổ dân phố đều tích cực tham gia dọn dẹp, trang hoàng khuôn viên chùa, mong muốn lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách gần xa”.

Không chỉ chú trọng chỉnh trang cảnh quan khuôn viên, bên trong chùa cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Các phật tử tích cực lau dọn ban thờ, chuẩn bị chu đáo lễ vật, sẵn sàng cho nghi lễ dâng cúng và tế dân gian. Cùng với đó, các hạng mục phục vụ nghi lễ Nhà nước tại sân đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng đang được các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thiện, bảo đảm trang nghiêm, đúng nghi thức.

Các phật tử lau dọn ban thờ, chuẩn bị cho các nghi lễ diễn ra trong ngày 25 - 26/4 (tức ngày 9/3 và 10/3 âm lịch).

Đại đức Thích Thanh Vượng - Trụ trì chùa Đại Hùng chia sẻ: “Trong suốt thời gian qua, Nhân dân địa phương cùng các phật tử đã đồng lòng triển khai nhiều phần việc quan trọng để chuẩn bị cho ngày Giỗ Quốc Tổ. Từ chỉnh trang cảnh quan đến xây dựng kịch bản lễ dâng cúng, sắp đặt mâm lễ phù hợp với phong tục truyền thống đều được thực hiện cẩn trọng. Càng cận ngày lễ, lượng người dân và du khách trở về khu di tích càng đông. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho một mùa lễ trang nghiêm, ý nghĩa, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách thập phương”.

﻿ ﻿ Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, hy vọng đem đến cho người dân và du khách những dấu ấn tốt đẹp khi về hành hương tại chùa Đại Hùng.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: hội thi gói bánh chưng, bánh dày dâng Quốc Tổ; giải đẩy gậy nam, nữ… Công tác chuẩn bị từ phần lễ đến phần hội được địa phương phân công, bố trí linh hoạt, bảo đảm tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp truyền thống dân gian.

Ông Võ Thanh Định - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch và kịch bản đã xây dựng. Địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn thiện công tác khánh tiết; phối hợp chuẩn bị chu đáo lễ tế truyền thống và các nghi lễ Nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông cũng được xây dựng cụ thể”.

Đường lên chùa được trang trí chu đáo hướng về ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương không chỉ góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh, phường Nam Hồng Lĩnh và Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách thập phương.