Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5. 

Ảnh minh họa: Thành Phương/TTXVN
Ảnh minh họa: Thành Phương/TTXVN

Thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND nhân dân các tỉnh, thành phố vừa phát hành chiều nay (10/4), Bộ Nội vụ thông tin, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước được nghỉ 3 ngày, từ ngày 25-27/4. Sau đó sẽ đi làm bình thường trong 2 ngày 28-29/4. Dịp 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày (2 ngày chính thức, 2 ngày cuối tuần), từ ngày 30/4 - 3/5.

Trước đó, từ tháng 10/2025, Bộ Nội vụ đã ra thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán), nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể Dịp lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026). Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi ngày nghỉ. Khảo sát cho thấy 62% người lao động mong muốn được hoán đổi ngày nghỉ bù trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5 năm 2026 để có kỳ nghỉ dài liên tục thay vì bị chia nhỏ, gián đoạn. Tính đến 7 giờ ngày 9/4, khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/khong-nghi-lien-9-ngay-trong-dip-nghi-le-gio-to-va-304-15-theo-dung-bo-luat-lao-dong-20260410182154795.htm

Tags:

#Không nghỉ liền 9 ngày #Không nghỉ bù ngày giỗ tổ #hông đề xuất hoán đổi ngày làm việc #lịch nghỉ lễ năm 2026 #nghỉ lễ 30/4 mấy ngày

