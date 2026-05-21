Xã hội

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu người đuối nước khi tắm biển

(Baohatinh.vn) - Trước hành động dũng cảm của em Chu Văn Tuấn Vũ - lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hoà), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có quyết định trao tặng giấy khen.

Sáng 21/5, tại Trường THCS Cẩm Dương, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã đến động viên và trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho em Chu Văn Tuấn Vũ nhằm tôn vinh hành động dũng cảm của nam sinh.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng giấy khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/5, trong lúc tắm tại bãi biển Rạng Đông (xã Yên Hòa), Chu Văn Tuấn Vũ phát hiện 2 em nhỏ (lớp 5 và lớp 2) bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, chới với giữa dòng nước sâu.

Đối mặt với tình huống khẩn cấp, không chút do dự, Vũ đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu. Bằng sự dũng cảm và nỗ lực của mình, nam sinh lớp 9 đã đưa được một em nhỏ vào bờ an toàn; em còn lại được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ ngay sau đó.

Ghi nhận và biểu dương hành động đẹp, trước đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Cẩm Dương cũng đã tổ chức tuyên dương, trao tặng giấy khen và quà cho em Chu Văn Tuấn Vũ trước toàn trường, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào người tốt, việc tốt.

