Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu người đuối nước khi tắm biển

(Baohatinh.vn) - Trước hành động dũng cảm của em Chu Văn Tuấn Vũ - lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hoà), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có quyết định trao tặng giấy khen.
Sáng 21/5, tại Trường THCS Cẩm Dương, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã đến động viên và trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho em Chu Văn Tuấn Vũ nhằm tôn vinh hành động dũng cảm của nam sinh.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/5, trong lúc tắm tại bãi biển Rạng Đông (xã Yên Hòa), Chu Văn Tuấn Vũ phát hiện 2 em nhỏ (lớp 5 và lớp 2) bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, chới với giữa dòng nước sâu.
Đối mặt với tình huống khẩn cấp, không chút do dự, Vũ đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu. Bằng sự dũng cảm và nỗ lực của mình, nam sinh lớp 9 đã đưa được một em nhỏ vào bờ an toàn; em còn lại được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ ngay sau đó.
Ghi nhận và biểu dương hành động đẹp, trước đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Cẩm Dương cũng đã tổ chức tuyên dương, trao tặng giấy khen và quà cho em Chu Văn Tuấn Vũ trước toàn trường, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào người tốt, việc tốt.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Chính phủ tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, đồng thời nâng mức hưởng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân kiểm tra, từ bếp ăn trường học, chợ dân sinh đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Động thái này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.
Sau nhiều ngày vượt núi, băng rừng trên đất bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập (thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong hang đá giữa đại ngàn, sẵn sàng đưa các anh về với đất mẹ thân yêu.
Còn hơn tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 đã sẵn sàng tâm thế, từ kiến thức đến tâm lý, chờ đón kỳ thi quan trọng nhất.
Giữa nhiều biến động của đời sống hiện đại, Hà Tĩnh đang đối diện không ít vấn đề về đạo đức, ứng xử gia đình và bảo vệ trẻ em. Từ chủ đề Ngày Quốc tế Gia đình 2026, câu chuyện giữ gìn “tế bào xã hội” an toàn, nhân văn càng trở nên cấp thiết.