1.500 người dân Hà Tĩnh được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám, cấp thuốc miễn phí

Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với ngành y tế Hà Tĩnh khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại 3 xã: Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Tĩnh tham dự chương trình.

Sáng 17/5, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Sở Y tế Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại 3 xã: Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện Bạch Mai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có sự hỗ trợ giá trị cho Hà Tĩnh trong việc triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa với ngành y tế Hà Tĩnh trong bối cảnh tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phát triển y tế chuyên sâu và đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hà Tĩnh luôn xác định công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, với điều kiện còn nhiều khó khăn, tỉnh rất cần sự quan tâm, đồng hành của các bệnh viện tuyến Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng vì cộng đồng.

Người dân 3 xã Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn được các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Vì vậy, mong muốn trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành y tế Hà Tĩnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ chuyên môn từ xa, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đối với các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Người dân được kiểm tra huyết áp.

Tại chương trình, 1.500 người dân là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật của 3 xã Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn đã được các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám để phát hiện kịp thời các bệnh lý phổ biến như: tiểu đường, tim mạch, suy gan, suy thận và cấp phát thuốc miễn phí.

Bác sĩ thăm khám các bệnh lý thông thường.

Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, từng bước thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 NQ/TW của Bộ Chính trị về việc người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí.

Ngân hàng BIDV trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe và an sinh cho người dân địa phương.
Bệnh viện Bạch Mai trao tặng 9 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, nhân dịp này, Ngân hàng BIDV trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe và an sinh cho người dân Hà Tĩnh. Bệnh viện Bạch Mai đã trao tặng 9 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

