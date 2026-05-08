Thời tiết ẩm ương, làm gì để an toàn vệ sinh thực phẩm?

Từ tháng 4 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều đợt nắng nóng. Tuy vậy, khoảng một tuần gần đây, thời tiết chuyển biến thất thường với nền nhiệt giảm, xuất hiện dông lốc, mưa đá và các hiện tượng cực đoan. Diễn biến thời tiết phức tạp, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm gia tăng nguy cơ thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn, khiến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được người dân và ngành chức năng đặc biệt quan tâm.

Thường xuyên lựa chọn thực phẩm tươi để chế biến trong ngày, song chị Đinh Thị Hoài Thương (TDP 10 Tân Giang, phường Thành Sen) vẫn không khỏi lo lắng trước nguy cơ mất ATVSTP trong mùa nắng nóng, nhất là những ngày thời tiết thay đổi đột ngột.

Chị Thương chia sẻ: “Thời tiết mùa này khiến thực phẩm dễ ôi thiu, nấm mốc, phát sinh vi khuẩn gây hại nên gia đình tôi luôn ưu tiên mua lượng vừa đủ dùng trong ngày và chọn các cửa hàng, siêu thị uy tín để bảo đảm chất lượng thực phẩm”.

Bếp ăn bán trú Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà) kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu sơ chế hằng ngày.

Tại các bếp ăn bán trú, thực đơn trong mùa hè và những ngày thời tiết thay đổi đột ngột được điều chỉnh theo hướng phù hợp với diễn biến. Cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà) cho biết: “Hiện nay, cơ sở 1 của nhà trường có 428 học sinh, 100% trẻ ăn bán trú tại trường. Trước diễn biến nắng nóng mùa hè, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm ATVSTP, trong đó chủ động xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa. Nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, ưu tiên thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế tối đa các sản phẩm chế biến, bảo quản dài ngày”.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng và quy trình chế biến thực phẩm hằng ngày, các đơn vị kinh doanh đặc biệt chú trọng khâu bảo quản nhằm duy trì chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, hệ thống bảo quản thực phẩm được đầu tư đồng bộ với 2 kho mát, 1 kho đông cùng hàng chục tủ bảo quản chuyên dụng tại các quầy hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên ngành hàng thực phẩm thường xuyên được tập huấn về quy trình bảo quản, VSATTP và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh được bảo quản tại các tủ mát chuyên dụng.

Bà Phạm Thị Hiệp Định – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Công tác bảo đảm ATVSTP được siêu thị đặc biệt chú trọng, nhất là trong mùa nắng nóng. Từ khâu nhập hàng, phân loại, bảo quản đến khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng đều được thực hiện đúng quy trình; nhiệt độ bảo quản được kiểm soát phù hợp theo từng nhóm hàng và khuyến cáo của nhà sản xuất. Nhờ đó, thực phẩm luôn giữ được độ tươi ngon, hạn chế nguy cơ hư hỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng”.

Tuy vậy, thực tế cho thấy, công tác bảo đảm ATVSTP trong mùa nắng nóng đang tồn tại những bất cấp. Tại một số chợ dân sinh vẫn còn phổ biến tình trạng thực phẩm chế biến sẵn bày bán không che đậy, bảo quản chưa đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo và phát sinh ngộ độc thực phẩm.

Gian hàng bày bán thực phẩm chế biến sẵn tại chợ Vườn Ươm (phường Thành Sen) không được che đậy đúng cách.

Hiện nay, công tác rà soát, kiểm tra ATVSTP đang được các địa phương tăng cường, nhất là trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán, chế biến thực phẩm được kiểm tra các điều kiện bảo đảm vệ sinh, nguồn gốc hàng hóa và quy trình bảo quản thực phẩm. Trong đó, việc duy trì nhiệt độ bảo quản phù hợp, bảo đảm thực phẩm tươi sống không ôi thiu trong điều kiện nắng nóng là một trong những tiêu chí được các đoàn kiểm tra liên ngành đặc biệt chú trọng.

Ông Nguyễn Thiện Chung - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (xã Đông Kinh) cho biết: “Bên cạnh việc rà soát các điều kiện pháp lý, hồ sơ liên quan, chúng tôi yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm ATVSTP trong mùa nắng nóng. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, lựa chọn thực phẩm tươi sống, bảo quản đúng quy định, thực hiện nghiêm quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ngộ độc thực phẩm”.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Đông Kinh kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh.

Khuyến cáo về đảm bảo ATVSTP, ông Phạm Bá Quyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) cho hay: “Mùa nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm tươi sống hoặc thức ăn chế biến sẵn bảo quản không đúng cách. Vì vậy, người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi; bảo quản ở nhiệt độ phù hợp; thực hiện ăn chín, uống chín và sử dụng thực phẩm ngay sau khi chế biến. Đồng thời, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị hoặc không bảo đảm điều kiện ATVSTP”.

Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức của người dân cùng với sự vào cuộc thường xuyên của ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát và tuyên truyền được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ mất ATVSTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.