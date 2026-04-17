Hà Tĩnh phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Sáng 17/4, Ban Chỉ đạo An ninh, an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Hà Tĩnh hiện có 47.011 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (gọi chung là cơ sở thực phẩm). Trong đó: ngành nông nghiệp và môi trường quản lý 30.110 cơ sở, ngành công thương quản lý 9.028 cơ sở, ngành y tế quản lý 7.873 cơ sở.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức phát biểu triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì ATTP" năm 2026.

Trong những năm gần đây, tỉnh luôn xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (AN, ATTP) là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng mất ATTP luôn hiện hữu và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ; vi phạm các quy định về ATTP vẫn còn xảy ra, nhất là ở các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp...

Năm 2025, toàn tỉnh đã lấy 1.805 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm; có 1.690 mẫu đạt, chiếm tỷ lệ 93,62%. Trong năm có 2 vụ ngộ độc thực phẩm, 23 người mắc, không có trường hợp tử vong. Tỷ lệ người ngộ độc thực phẩm cấp tính (tính theo vụ) là 1,77/100.000 dân. Số ca ngộ độc đơn lẻ là 591, giảm 139 ca so với năm 2024.

Các đại biểu theo dõi nội dung triển khai lễ phát động.

Trong năm 2026, Ban Chỉ đạo AN, ATTP tỉnh cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng được tiếp cận các thông tin về AN, ATTP; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, đúng quy định; tỷ lệ cơ sở thực phẩm được kiểm tra đạt 90% trở lên; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên…

Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, thời gian triển khai từ ngày 15/4-15/5/2026 trên phạm vi toàn tỉnh. Mục tiêu nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, minh bạch thông tin, kịp thời cảnh báo tới cộng đồng. Nâng cao năng lực phòng ngừa sự cố, xử lý tốt ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Trưởng phòng VH-XH, UBND xã Hương Khê tham gia thảo luận tại lễ phát động.

Theo đó, các địa phương sẽ chọn hình thức hội nghị hoặc tổ chức lễ phát động tháng hành động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm: biểu dương, quảng bá các sản phẩm, mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn; phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh vai trò và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật...

Cùng đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Các đơn vị cấp xã sẽ căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức đoàn kiểm tra theo thẩm quyền.

Giám đốc Sở Công thương Lê Trung Phước phát biểu hưởng ứng tháng hành động.



Tại lễ phát động, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tháo gỡ các khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo AN, ATTP tại cơ sở. Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng đã phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2026.