Doanh nghiệp FDI lớn nhất Hà Tĩnh chú trọng phúc lợi, tăng gắn kết người lao động

Vừa qua, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) tổ chức lễ biểu dương nhân viên ưu tú và trao tặng vàng cho người lao động có nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp. Chương trình thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo cán bộ, công nhân viên bởi đây không chỉ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa tôn vinh mà còn là dịp để doanh nghiệp gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã đồng hành trong suốt chặng đường phát triển.

Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh trao tặng vàng cho lao động gắn bó lâu năm với công ty.

Trong đợt này, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã biểu dương 32 nhân viên ưu tú có thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất và trao tặng vàng cho 641 lao động gắn bó lâu năm với công ty. Cụ thể, 241 nhân viên gắn bó 5 năm được tặng 1,2 chỉ vàng; 384 nhân viên có 10 năm làm việc nhận 2 chỉ vàng; 16 nhân viên gắn bó 15 năm được trao tặng 3 chỉ vàng.

Đây là hoạt động thường niên được Công ty Formosa Hà Tĩnh duy trì từ năm 2015 đến nay. Sau hơn một thập kỷ tổ chức, chương trình đã trở thành nét văn hóa riêng của doanh nghiệp, được người lao động mong chờ vào mỗi dịp Tháng Công nhân.

Chị Trần Thị Hồng Tư – nhân viên Phòng Kế toán được trao tặng 3 chỉ vàng sau 15 năm gắn bó với Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Nhận món quà là 3 chỉ vàng sau 15 năm làm việc tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, chị Trần Thị Hồng Tư – nhân viên Phòng Kế toán không giấu được niềm xúc động: “Tôi luôn cảm nhận được doanh nghiệp đồng hành với người lao động trong mọi giai đoạn. Qua từng năm, công ty đều có thêm nhiều chính sách hỗ trợ và chăm lo tốt hơn cho nhân viên. Món quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận rất ý nghĩa đối với những nỗ lực và đóng góp của chúng tôi trong suốt thời gian qua”.

Tương tự, anh Nguyễn Viết Thời – nhân viên Phòng Quản lý, một trong 32 cá nhân được vinh danh nhân viên ưu tú. Anh Thời cho hay: “Tôi rất ấn tượng với các chính sách phúc lợi của công ty dành cho người lao động. Chính điều đó tạo động lực để tôi không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc được vinh danh giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cống hiến, lan tỏa tinh thần tích cực tới đồng nghiệp và góp phần vào sự phát triển chung của công ty”.

Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh biểu dương 32 nhân viên ưu tú.

Phát biểu tại buổi lễ biểu dương vừa qua, ông Ngưu Tuấn Phát – Phó Tổng Giám đốc thâm niên Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhấn mạnh, công ty luôn xác định “nhân viên là tài sản quý giá nhất” nên việc tổ chức lễ biểu dương và trao tặng vàng không chỉ đơn thuần là một hoạt động thường niên mà còn thể hiện quan điểm xuyên suốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Những thành quả mà công ty đạt được hôm nay có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Vì vậy, ban lãnh đạo luôn mong muốn dành sự tri ân sâu sắc nhất tới những người đã gắn bó, cống hiến và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh song song với việc nâng cao phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Không dừng lại ở các hoạt động biểu dương, trao tặng quà, Công ty Formosa Hà Tĩnh còn triển khai nhiều chính sách cụ thể nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Đáng chú ý, kể từ tháng 1/2026, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã chính thức áp dụng chính sách tăng lương mới với mức điều chỉnh bình quân khoảng 30% cho toàn thể nhân viên.

Công ty Formosa Hà Tĩnh đã áp dụng chính sách tăng lương mới với mức điều chỉnh bình quân khoảng 30% cho toàn thể nhân viên từ tháng 1/2026.

Theo đó, sau khi điều chỉnh, mức thu nhập hàng tháng của lao động làm việc theo ca sẽ dao động từ 13–18 triệu đồng/tháng; đối với nhân viên không làm ca từ 11–16 triệu đồng/tháng. Ngoài tăng lương cơ bản, doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng phụ cấp chức vụ đối với các cấp quản lý nhằm nâng cao tổng thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động. Đây được xem là một trong những chính sách quan trọng của công ty trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Ông Hồ Sỹ Quốc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh cho biết: "Việc duy trì các hoạt động tri ân kết hợp với tăng lương, điều chỉnh phụ cấp đã cho thấy nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động. Nếu hoạt động biểu dương, trao tặng vàng mang ý nghĩa ghi nhận và tri ân những đóng góp của người lao động thì việc tăng lương, cải thiện chế độ phúc lợi sẽ giúp người lao động yên tâm công tác, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững”.

Việc Công ty Formosa Hà Tĩnh triển khai các chính sách phúc lợi thiết thực sẽ là bước đi tích cực để thu hút và giữ chân người lao động.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phải nỗ lực để thu hút và giữ chân lao động thì những chính sách phúc lợi thiết thực của Công ty Formosa Hà Tĩnh được đánh giá là bước đi tích cực, thể hiện định hướng phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, tạo nền tảng quan trọng giúp công ty duy trì nguồn nhân lực ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong giai đoạn mới.