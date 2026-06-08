Nhọc nhằn đời thợ sơn

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, nhóm thợ sơn của anh Nguyễn Đình Tuấn (SN 1992, trú phường Thành Sen) đã có mặt tại một căn nhà 2 tầng ở TDP Tân Tiến (phường Thành Sen) để bắt đầu ngày làm việc. “Anh em chịu khó làm sớm, nghỉ sớm” - anh Tuấn vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng tản ra. Người pha sơn, người chuẩn bị dụng cụ.

Đội thợ sơn của anh Tuấn làm việc từ sớm để giảm bớt thời gian tiếp xúc với nắng nóng.

Đứng trên giàn giáo, anh Tuấn thoăn thoắt đưa con lăn phủ đều lớp sơn lên bề mặt tường rồi dùng tay rà nhẹ để kiểm tra những điểm còn gợn hoặc chưa đạt yêu cầu. Với người thợ sơn, chỉ một vết nứt nhỏ hay một mảng bả chưa phẳng cũng đủ làm lộ khuyết điểm sau khi hoàn thiện.

Gắn bó với nghề gần 16 năm, anh Tuấn hiểu rõ những khó khăn phía sau công việc mà nhiều người vẫn nghĩ chỉ đơn giản là lăn sơn lên tường. Theo anh, để hoàn thiện một căn nhà, người thợ sơn phải trải qua nhiều công đoạn như xử lý bề mặt, bả matit, chà nhám, vệ sinh tường rồi mới tiến hành sơn lót, sơn phủ… Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm.

Theo anh Tuấn, nghề thợ sơn là nghề vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm.

“Nhiều người nghĩ nghề sơn khá nhàn, nhưng thực tế lại rất vất vả. Anh em thường xuyên làm trên cao, tiếp xúc với bụi, hóa chất và chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết. Có những ngày nắng nóng kéo dài, về đến nhà ai cũng mệt rã rời nhưng vẫn phải cố gắng để kịp tiến độ công trình” - anh Tuấn chia sẻ.

Vừa hoàn thiện sơn chống thấm cho bức tường phía sau nhà, anh Nguyễn Chính Quảng (SN 1993, trú phường Thành Sen) uống vội ngụm nước rồi chuẩn bị máy móc để thực hiện công đoạn chà nhám (xả nhám) phòng ngủ tầng 2. Đây được xem là công đoạn khiến nhiều thợ sơn e ngại nhất.

Anh Quảng thực hiện công đoạn chà nhám, công đoạn khiến nhiều thợ sơn e ngại nhất.

Đeo chiếc khẩu trang, anh Quảng cầm máy chà nhám di chuyển khắp căn phòng. Khi máy hoạt động, tiếng ken két vang lên chói tai, lớp bột matit trên tường bị mài mòn tạo ra lượng bụi dày đặc phủ kín không gian. Chỉ sau vài phút, cả căn phòng như chìm trong một màn sương trắng đục. Đứng cách nhau chỉ vài mét nhưng những người thợ gần như không nhìn rõ khuôn mặt nhau.

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Trong lớp bụi mịt mù ấy, họ vẫn phải căng mắt quan sát, tỉ mỉ xử lý từng vị trí chưa đạt yêu cầu. Lớp bột trắng bám kín tóc, phủ đầy quần áo và len qua cả khẩu trang. Khuôn mặt ai nấy đều lấm lem, mồ hôi hòa cùng bụi tạo thành những vệt trắng xám trên da.

Anh Quảng kể: “Tôi làm nghề sơn hơn 6 năm nay. Trong các công đoạn thì chà nhám khiến tôi lo ngại nhất vì lượng bụi phát sinh rất lớn. Dù luôn đeo khẩu trang nhưng nhiều khi bụi vẫn lọt vào mũi, cổ họng. Tôi thường bị ho, viêm mũi và đã phải đi khám vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp”.

Không chỉ phải đối mặt với bụi bặm trong quá trình chà nhám, những người thợ sơn còn chịu áp lực lớn từ thời tiết, đặc biệt là vào mùa hè – mùa bận rộn nhất trong năm. Dưới cái nắng như đổ lửa, hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến không khí trên các giàn giáo càng trở nên ngột ngạt. Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, thấm đẫm lưng áo rồi nhanh chóng khô đi dưới sức nóng gay gắt.

Để bảo vệ sức khỏe, nhiều người phải bao kín cơ thể bằng áo dài tay, khẩu trang, mũ nhằm hạn chế tác động của nắng nóng và hóa chất. Thế nhưng, lớp bảo hộ dày kín ấy cũng khiến việc di chuyển, lao động trở nên khó khăn và bí bách hơn nên nhiều lúc thợ sơn phải tháo bỏ để tiện cho công việc. Có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới 38-40 độ C, nhóm thợ phải tranh thủ làm việc từ sáng sớm để tránh nắng.

Hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến người thợ sơn phải làm việc trong điều kiện vô cùng ngột ngạt. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Bên cạnh bụi bặm và nắng nóng, những người thợ sơn còn thường xuyên phải làm việc trong môi trường nồng nặc mùi hóa chất. Nếu bụi matit là thứ người thợ có thể nhìn thấy thì mùi sơn lại là thứ âm thầm bủa vây họ mỗi ngày. Mỗi khi mở thùng sơn hoặc tiến hành sơn phủ trong không gian kín, mùi hoá chất bốc lên khá nặng.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của người thợ sơn.

Dù sử dụng khẩu trang bảo hộ, nhiều người vẫn cảm thấy đau đầu, chóng mặt hoặc mệt mỏi khi phải tiếp xúc với mùi sơn trong nhiều giờ liên tục.

Anh Lê Trọng Công (SN 1982, trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Làm nghề này ngày nào cũng tiếp xúc với sơn, dung môi và các loại hóa chất. Có những hôm sơn trong phòng kín, mùi nồng đến mức choáng váng, cay mắt. Dù đeo khẩu trang nhưng hít phải hóa chất trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Vất vả là vậy nhưng đây là nghề nuôi sống gia đình nên tôi vẫn cố gắng gắn bó. Mỗi ngày công của tôi là 500.000 đồng, thu nhập không cao nhưng nếu chịu khó làm đều thì cũng có đồng ra đồng vào nuôi con ăn học”.

Không chỉ bụi bặm, nắng nóng, người thợ sơn còn thường xuyên tiếp xúc với hoá chất trong các thùng sơn.

Gần 10 giờ, anh Tuấn ra hiệu cho nhóm thợ nghỉ. Sau nhiều giờ làm việc liên tục dưới cái nắng gay gắt, ai nấy đều thấm mệt. Những khuôn mặt rám nắng lấm tấm bụi sơn, mồ hôi chảy dài trên gò má và thấm đẫm lưng áo. Người ngồi bệt xuống nền nhà còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, người tựa lưng vào góc tường tìm chút bóng râm hiếm hoi để lấy lại sức.

Những người thợ sơn như những chú ong chăm chỉ, mưu sinh bằng chính sức lao động của mình.

Nghỉ ngơi ít phút, nhóm thợ thu dọn dụng cụ, lần lượt rời công trình. Giữa cái nắng hầm hập của buổi trưa hè, bóng dáng những người thợ sơn khuất dần trên con đường bỏng rát. Đằng sau những ngôi nhà khang trang, những bức tường sáng màu là những giọt mồ hôi và sự nhọc nhằn của người thợ sơn.

Dẫu công việc còn nhiều vất vả, họ vẫn ngày ngày bám nghề, góp phần “khoác áo mới” cho những công trình và vun đắp cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.