Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

50 năm tin yêu Vinamilk, tuổi 50+ chọn Vinamilk Sure để sống khỏe mỗi ngày

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Suốt nhiều thế hệ, Vinamilk đã đồng hành cùng người Việt trên mỗi chặng đường cuộc sống. Và hôm nay, khi bước qua tuổi 50, nhiều người không chỉ nhìn lại những dấu ấn đã qua mà còn mở ra một chương sống mới, sâu sắc trong trải nghiệm, tự do trong cách sống và chủ động theo đuổi những điều mình yêu thích. Đồng hành trên hành trình ấy, Vinamilk Sure là lựa chọn được người tiêu dùng tin tưởng để chủ động bổ sung dinh dưỡng, giúp sống khỏe và trọn vẹn mỗi ngày.

Thông qua chuyến tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (Bắc Ninh), nhiều người tiêu dùng đồng niên 1976 với Vinamilk đã có dịp trực tiếp tìm hiểu quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại của doanh nghiệp sữa quốc dân. Những trải nghiệm thực tế này giúp họ hiểu rõ hơn về nền tảng chất lượng đã làm nên niềm tin của hàng triệu gia đình Việt với Vinamilk suốt 50 năm qua.

Đồng thời, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của Vinamilk tới thế hệ tuổi 50 hôm nay và gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: tuổi 50 không phải là điểm chững lại mà là giai đoạn mỗi người có thể sống rực rỡ, bản lĩnh và chủ động hơn.

sure-tour-hn-1b.jpg
Những người tiêu dùng đồng niên 1976 tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (ở Bắc Ninh). Ảnh: Vi Nam

Với bà Quách Mỵ Dung (Hà Nội), từ nhỏ, có bố làm bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba nên thỉnh thoảng cả nhà lại được suất sữa đặc Ông Thọ bố mang về. Thế là các sản phẩm Vinamilk luôn hiện diện trong nhà bà gần 50 năm qua. Cho đến giờ, bà lại tiếp tục tin dùng Vinamilk Sure cho tuổi hoàng kim của mình.

Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Linh, Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng Phòng khám Đa khoa An Khang, sau tuổi 50 là giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi cấu trúc và chức năng của nhiều hệ cơ quan, đáng lưu ý là về sức bền, hệ cơ, xương khớp và khả năng hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp bổ sung các dưỡng chất phù hợp được xem là giải pháp quan trọng giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Nhờ đó, người lớn tuổi có thể duy trì thể trạng tốt, sống vui khỏe và tiếp tục theo đuổi những hoạt động, đam mê của mình. Ở giai đoạn này, dinh dưỡng không chỉ để bồi bổ mà là nền tảng duy trì chất lượng sống.

Bà Dung chia sẻ, sau khi bước qua tuổi 50, bà vẫn không bỏ dở các chuyến đi khắp nơi trên thế giới và tham gia nhiều hoạt động văn thể mỹ. Đến nay, hơn 60 tuổi, bà đã tự túc du lịch khám phá hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. “Để có thể vẫn bền bỉ sống vui sống khỏe với các hoạt động, niềm đam mê của mình, với tôi giữ sức khỏe thể chất và tinh thần tốt là quan trọng nhất. Đồng hành cùng tôi mỗi ngày và trong các chuyến đi vẫn luôn có sữa Vinamilk Sure để bổ sung, tăng cường dinh dưỡng và rất hợp khẩu vị”, bà Dung cho biết.

sure-tour-hn-2a.jpg
Sau tuổi 50, nhiều người lựa chọn Vinamilk Sure để bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày, góp phần duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Vi Nam

“Bước sang tuổi 50 nếu không chủ động chăm sóc cho bản thân từ sớm thì sức khỏe có thể suy giảm nhanh hơn do những thay đổi tự nhiên của cơ thể theo tuổi tác. Vì vậy, tôi đã dùng Vinamilk Sure mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bản thân”, bà Nguyễn Thị Phượng cho biết.

Theo bà Phượng, gia đình bà đã dùng nhiều loại sản phẩm Vinamilk từ mấy chục năm qua, từ khi các con còn nhỏ. Nay qua chuyến tham quan nhà máy, thấy được quy trình sản xuất hiện đại và rất nhiều sản phẩm mới của Vinamilk thì niềm tin với thương hiệu sữa quốc dân càng được củng cố bền vững.

sure-tour-hn-3a.jpg
Tham quan nhà máy Vinamilk với dây chuyền khép kín, càng củng cố niềm tin bền vững của người tiêu dùng với thương hiệu sữa Quốc gia. Ảnh: Vi Nam

Được phát triển dành cho người trưởng thành đặc biệt là từ lứa tuổi 50, Vinamilk Sure mang đến đa dạng giải pháp dinh dưỡng, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt theo từng tình trạng sức khỏe. Trong đó, Sure Prevent Gold hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, Sure Diacerna cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường và Sure CanxiPro hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ xương khớp.

Sự thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn tuổi của người Việt cũng đã được ghi nhận ở tầm quốc tế. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk Sure Prevent Gold được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi". Giải thưởng ghi nhận những sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng giai đoạn cuộc sống.

Với Vinamilk Sure Prevent Gold, đó là hành trình nghiên cứu và phát triển giải pháp dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên - độ tuổi mà nhu cầu duy trì sức khỏe, thể trạng và chất lượng sống ngày càng được quan tâm. Với thế hệ 1976, hành trình nửa đời cùng Vinamilk không dừng lại ở ký ức mà còn là sự lựa chọn dinh dưỡng đến từ sự hiểu biết rõ hơn về nhu cầu sức khỏe của bản thân, gia đình và chất lượng, uy tín của thương hiệu. Từ niềm tin đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Vinamilk Sure ngày nay tiếp tục hiện diện như một người bạn đồng hành quen thuộc, cùng người tiêu dùng tận hưởng hành trình sống khỏe và sống trọn vẹn sau tuổi 50.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Số 10 Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP.HCM

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Prevent Gold (Dạng

bột)

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Diacerna (Dạng bột và

dạng lỏng)

Thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn ăn uống kém: Vinamilk Sure Gold

Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung Canxi – Vinamilk Sure

CanxiPro

Sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên Y Tế

Tin liên quan

Tags:

#Vinamilk #Vinamilk Sure #dinh dưỡng #sức khỏe #tuổi 50 #sữa #chăm sóc sức khỏe

Chủ đề Vinamilk

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trong 1 tháng tới, biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp

Trong 1 tháng tới, biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp

Dự báo xu thế thời tiết trong 1 tháng tới, cơ quan khí tượng cho biết, biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp hoạt động, trong đó có thể có 1 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Cùng với đó, nắng nóng và mưa lớn diện rộng tiếp tục gia tăng cường độ tại một số khu vực.
Luộc gà trong bao nhiêu phút thì chín?

Luộc gà trong bao nhiêu phút thì chín?

Gà luộc là món ăn quen thuộc, đặc biệt không thể thiếu trong mâm cỗ ngày lễ, Tết hay dịp giỗ chạp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết luộc gà trong bao nhiêu phút thì chín, thịt mềm ngọt, không bị khô, da vàng đẹp và không nứt khi bày lên đĩa.
Nếp nhà - "tấm khiên" bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Nếp nhà - "tấm khiên" bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Điều gì sẽ bảo vệ một đứa trẻ khi không còn ai bên cạnh ngoài một thiết bị thông minh? Đó là câu hỏi tôi luôn tự đặt ra trước tình trạng bạo lực lan từ mạng xã hội vào học đường rồi ra ngoài xã hội.
Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20

Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20

Không chỉ miệt mài trên giảng đường y, em Nguyễn Nhật Trà My (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) còn năng nổ với công tác đoàn ở địa phương và dành nhiều thời gian truyền dạy dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh

Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh

Rời bỏ công việc văn phòng để bắt đầu lại với nghề làm bánh, chị Bùi Thị Cẩm Tú (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành nhiều năm miệt mài học hỏi, nhận không ít thất bại để theo đuổi đam mê.
4/5 trẻ cùng nhóm học bơi mắc Adenovirus

4/5 trẻ cùng nhóm học bơi mắc Adenovirus

Sau khi ghi nhận 4/5 trẻ cùng nhóm học bơi mắc Adenovirus, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo nguy cơ lây chéo. Số ca bệnh từ đầu năm đã tăng gấp 3 lần.
Thời điểm không nên uống nước mía

Thời điểm không nên uống nước mía

Nước mía giúp giải khát, bổ sung năng lượng nhanh và được ưa chuộng vào mùa hè. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào uống nước mía cũng tốt, đặc biệt là khi đang đói.
"Thợ săn" chuột đồng

"Thợ săn" chuột đồng

Nghề "săn" chuột đồng không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại cho sản xuất mà còn tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho một số người dân Hà Tĩnh.
Người vun sắc xanh, người vô tư xả rác...

Người vun sắc xanh, người vô tư xả rác...

Những hình ảnh đối lập tại hồ Bình Sơn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) cho thấy, bên cạnh sự chung tay chăm sóc của nhiều người dân vẫn còn những hành vi xấu, ảnh hưởng đến môi trường.
Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa rất lớn

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/7, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!