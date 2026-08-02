Thắp sáng những tuyến đường nông thôn

2027 có thể trở thành năm nóng nhất? 31/07/2026 10:42 Hiện tượng khí hậu ở Thái Bình Dương năm nay mạnh chưa từng có sẽ kéo theo nhiệt độ tăng, có thể khiến 2027 trở thành năm nóng nhất từng ghi nhận.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/7: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào 31/07/2026 05:02 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/7: Ngày có nắng gián đoạn; chiều và đêm, nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 26 - 33 độ C.

Lưu ý khi bổ sung protein giảm cân 31/07/2026 04:41 Ăn quá ít hoặc quá nhiều protein, chỉ tập trung vào protein động vật, phân bổ không hợp lý có thể cản trở quá trình giảm cân.

Chuyên gia nói gì về diễn biến thời tiết trong tháng 8? 30/07/2026 10:51 Chuyên gia dự báo trong tháng 8, mưa vừa, mưa to trên diện rộng chủ yếu ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông.

Các loại thực phẩm giúp giảm nhanh cơn đau dạ dày 30/07/2026 05:02 Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, nhịn ăn không phải là giải pháp vì bụng rỗng khiến acid dư thừa tiếp tục bào mòn và làm tổn thương vết loét. Thay vào đó, cần ăn các thực phẩm giúp trung hòa acid và phục hồi niêm mạc dạ dày.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/7: Chiều tối và đêm mưa rào và dông 30/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/7: Ngày nắng nhẹ gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ: 26 - 33 độ C.

Tập huấn nghiệp vụ cho 157 cán bộ làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 30/07/2026 04:00 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh vừa tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 157 cán bộ làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá thuộc các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Có nên cấm người dưới 16 tuổi đăng tải, bình luận trên mạng xã hội? 29/07/2026 14:00 Đề xuất người dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Hà Tĩnh, nhiều người cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ trẻ trên không gian mạng nhưng cần áp dụng linh hoạt.

4 thói quen đưa vi nhựa vào cơ thể, nhiều người Việt làm hàng ngày 29/07/2026 11:33 Dùng hộp nhựa để đựng thực phẩm nóng hoặc hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng, thường xuyên uống đồ nóng bằng cốc giấy... có thể làm tăng lượng vi nhựa và các hạt nhựa siêu nhỏ xâm nhập vào cơ thể.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/7: trời hửng nắng, chiều tối có mưa rào 29/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/7: ngày hửng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 26 - 33 độ C.

Gen Z và làn gió mới nơi công sở 28/07/2026 14:15 Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/7: Có mưa rào và dông 28/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 26 - 36 độ C.

Mách bạn những loại rau củ giúp giảm nguy cơ ung thư 28/07/2026 05:03 Rau bina, măng tây, bắp cải, tỏi, cải kale và bông cải xanh giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ ung thư.

Lợi ích của nước chanh đối với sức khỏe 27/07/2026 05:04 Nước chanh không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng là loại đồ uống có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 27/7: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi 27/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/7: Ngày nắng, chiều và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 26 - 35 độ C.

Đề xuất tổ chức khóa học trước kết hôn cho giới trẻ 26/07/2026 15:04 Bộ Y tế đề xuất tổ chức khóa học về cuộc sống hôn nhân cho thanh niên trước khi kết hôn, khuyến khích lập gia đình trước 30 tuổi nhằm nâng mức sinh và cải thiện chất lượng dân số.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/7: Mưa rào và giông rải rác 26/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/7: mưa rào và giông rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

Bão số 2 giật cấp 15, cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Hà Tĩnh 25/07/2026 17:22 Dự báo chiều tối và đêm 25/7, khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm.

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh 25/07/2026 10:31 Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Các loại rau tốt cho gan và tim mạch 25/07/2026 05:02 Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Đêm mưa rào, ngày nắng gián đoạn 25/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/7: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng. Nhiệt độ 25 - 33 độ C

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố 24/07/2026 14:00 Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.

Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa 24/07/2026 05:01 Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi 24/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 26 - 36 độ C.

Thời tiết Hà Tĩnh ra sao khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông? 23/07/2026 16:41 Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông sẽ làm thay đổi hình thái thời tiết khu vực Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh.

Chuyện những người trẻ Hà Tĩnh trở về quê lập nghiệp 23/07/2026 15:19 Nhiều người trẻ Hà Tĩnh đã lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp, mang theo kinh nghiệm, tư duy mới để xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả và góp phần tạo sức sống mới cho vùng quê.

Bão số 2 khả năng sắp hình thành, di chuyển thế nào? 23/07/2026 11:12 Cơ quan khí tượng nhận định khoảng đêm 24 rạng sáng 25/7, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (bão số 2), nhiều khu vực ở Biển Đông sẽ bị ảnh hưởng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi 23/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 - 37°C.

Khi nào cần sinh thiết nhân tuyến giáp? 23/07/2026 04:00 Tôi có nhân tuyến giáp 10 mm, phân loại TIRADS 3. Kích thước này có cần chọc hút tế bào để sinh thiết không? (Thu Trà, Hà Nội)