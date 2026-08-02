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Đời sống

Thắp sáng những tuyến đường nông thôn

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Từ nguồn lực xã hội hóa, sự chung sức của người dân đến những công trình thanh niên, nhiều tuyến đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang từng ngày được thắp sáng, khoác lên diện mạo mới.

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Tại thôn Nam Long, xã Thạch Hà, tháng 7 vừa qua người dân đã cùng nhau đóng góp xây dựng tuyến đèn chiếu sáng trong khu dân cư dài hơn 1km, với 40 bóng đèn.
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Để có nguồn kinh phí thực hiện, mỗi gia đình trong thôn đã tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng. Cùng với đó, thôn vận động thêm sự hỗ trợ của con em quê hương đang sinh sống, làm việc xa nhà. Từ cách làm này, công trình nhanh chóng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
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Bà Trương Thị Vân - Trưởng thôn Nam Long (xã Thạch Hà) cho biết: “Khi triển khai làm tuyến đường điện, người dân trong thôn rất đồng tình, ủng hộ. Từ khi có hệ thống đèn, buổi tối người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, trẻ em cũng có thêm không gian vui chơi. Đến nay, tất cả các trục đường trong thôn đã được phủ sáng khoảng 90%, qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Khi người dân thấy rõ lợi ích, tiếp tục đồng tình, chung tay duy trì và mở rộng hệ thống chiếu sáng”.
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Tại xã Việt Xuyên, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng huy động nhiều tổ chức, cá nhân và nguồn lực xã hội để xây dựng mới các tuyến đèn chiếu sáng. Cùng với nguồn kinh phí xã hội hóa, người dân còn đóng góp ngày công để thực hiện các phần việc. Nhờ đó, nhiều tuyến đường từng thiếu ánh sáng đã được đầu tư, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
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Tùy điều kiện từng khu vực, xã Việt Xuyên triển khai nhiều phương án phù hợp, trong đó có hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Cách làm này vừa tận dụng nguồn năng lượng sạch, vừa giúp địa phương tiết kiệm chi phí vận hành.
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Ông Trần Đình Trung – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Việt Xuyên cho biết: “Thời gian qua, địa phương đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân và bà con nhân dân cùng tham gia. Từ đầu năm đến nay, xã đã lắp đặt được hơn 4km tuyến đèn đường chiếu sáng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát những tuyến đường chưa được chiếu sáng để huy động nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn”.
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Cùng với chính quyền và người dân, thời gian qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều công trình đường điện "Thắp sáng làng quê” góp thêm nguồn lực để đưa ánh sáng đến nhiều tuyến đường nông thôn.
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Trong tháng 7 vừa qua, công trình đường điện thanh niên “Thắp sáng làng quê” tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố được Hội đồng hương Nghệ Tĩnh – Học viện Ngoại giao phối hợp với Đoàn thanh niên và UBND xã Hương Phố triển khai. Công trình có chiều dài 350m, lắp đặt 8 cột bóng đèn, với tổng trị giá hơn 18 triệu đồng đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
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Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương – Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (MTTQ tỉnh) cho hay: "Công trình đường điện thanh niên "Thắp sáng làng quê" là một trong những phần việc thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Qua triển khai, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp sửa chữa, xây dựng hơn 130 công trình trên địa bàn, góp phần bổ sung hệ thống chiếu sáng tại nhiều khu vực nông thôn. Thời gian tới, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn huy động nguồn lực, ưu tiên triển khai tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi còn khó khăn về hệ thống chiếu sáng”.
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Những tuyến đường được thắp sáng không chỉ làm diện mạo khu dân cư thêm khởi sắc mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó, các địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới những miền quê ngày càng văn minh, đáng sống.
Video: Thắp sáng những tuyến đường nông thôn.

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Tags:

#nông thôn #chiếu sáng #Hà Tĩnh #đường làng #xây dựng nông thôn mới #cộng đồng #đèn năng lượng mặt trời

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

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