Thắp sáng những tuyến đường nông thôn

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn lực xã hội hóa, sự chung sức của người dân đến những công trình thanh niên, nhiều tuyến đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang từng ngày được thắp sáng, khoác lên diện mạo mới.
Bà Trương Thị Vân - Trưởng thôn Nam Long (xã Thạch Hà) cho biết: “Khi triển khai làm tuyến đường điện, người dân trong thôn rất đồng tình, ủng hộ. Từ khi có hệ thống đèn, buổi tối người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, trẻ em cũng có thêm không gian vui chơi. Đến nay, tất cả các trục đường trong thôn đã được phủ sáng khoảng 90%, qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Khi người dân thấy rõ lợi ích, tiếp tục đồng tình, chung tay duy trì và mở rộng hệ thống chiếu sáng”.
Tùy điều kiện từng khu vực, xã Việt Xuyên triển khai nhiều phương án phù hợp, trong đó có hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Cách làm này vừa tận dụng nguồn năng lượng sạch, vừa giúp địa phương tiết kiệm chi phí vận hành.
Trong tháng 7 vừa qua, công trình đường điện thanh niên “Thắp sáng làng quê” tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố được Hội đồng hương Nghệ Tĩnh – Học viện Ngoại giao phối hợp với Đoàn thanh niên và UBND xã Hương Phố triển khai. Công trình có chiều dài 350m, lắp đặt 8 cột bóng đèn, với tổng trị giá hơn 18 triệu đồng đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Những tuyến đường được thắp sáng không chỉ làm diện mạo khu dân cư thêm khởi sắc mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó, các địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới những miền quê ngày càng văn minh, đáng sống.
Chuyên gia dự báo trong tháng 8, mưa vừa, mưa to trên diện rộng chủ yếu ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông.
Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, nhịn ăn không phải là giải pháp vì bụng rỗng khiến acid dư thừa tiếp tục bào mòn và làm tổn thương vết loét. Thay vào đó, cần ăn các thực phẩm giúp trung hòa acid và phục hồi niêm mạc dạ dày.
Đề xuất người dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Hà Tĩnh, nhiều người cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ trẻ trên không gian mạng nhưng cần áp dụng linh hoạt.
Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.
Sau giai đoạn mưa lớn liên tiếp trong tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục được dự báo đón nhiều đợt mưa diện rộng từ nay đến ngày 20/8. Nguy cơ bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!