Đức Thịnh huy động gần 8,6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong Nhân dân, xã Đức Thịnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Trong 90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới (từ 15/12/2025 đến 15/3/2026), toàn xã đã nâng cấp, mở rộng gần 18 km đường giao thông, đạt 162% kế hoạch. Trong đó thảm nhựa 45 tuyến với hơn 15 km (đạt 183% kế hoạch); mở rộng nền đường, nâng cấp các tuyến trục thôn, ngõ xóm gần 3 km; làm mới, nâng cấp hơn 25 km hệ thống điện chiếu sáng.

Phong trào chỉnh trang khu dân cư được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 100% nhà văn hóa thôn được vệ sinh, chỉnh trang; trồng mới 765 cây xanh; cải tạo 2,5 km hàng rào xanh; sửa chữa, thay thế 372 pano, biển tuyên truyền. Công tác vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp có nhiều chuyển biến tích cực với 140 vườn được chỉnh trang theo hướng khoa học, hiệu quả.

Nhân dân thôn Bình Hà thảm nhựa nâng cấp đường giao thông

Cùng với đó, địa phương xây dựng 6 mô hình kinh tế mới; khởi công 8 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều thôn có cách làm sáng tạo, chủ động, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong huy động đoàn viên, hội viên tham gia như làm giao thông, trồng hàng rào xanh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khu dân cư… Tiêu biểu là các thôn: Bình Hà, Đại An, Ngọc Lâm, Đông Dũng, Thanh Đình; trong đó có 11 thôn hoàn thành trên 95% kế hoạch, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo thống kê, trong 90 ngày thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, toàn xã Đức Thịnh đã huy động 8,597 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn.

Phát huy kết quả đạt được, xã Đức Thịnh tiếp tục phát động đợt cao điểm 90 ngày xây dựng nông thôn mới lần thứ hai (từ 10/4 đến 10/7/2026), với các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cấp, mở rộng 10 km đường giao thông; chỉnh trang khu dân cư; phát triển hệ thống điện chiếu sáng; trồng, chăm sóc hàng rào xanh, cải tạo vườn hộ; xây dựng 102 nhà vệ sinh tự hoại; phát triển thêm 42 mô hình kinh tế, hợp tác xã.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào thi đua 90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới lần thứ hai tại Đức Thịnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo đột phá, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra, hướng tới phát triển bền vững.