Điều tiết hợp lý, đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa hè thu

Hiện nay, nguồn nước từ các công trình thủy lợi được cấp kịp thời về đồng ruộng, tạo điều kiện để nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương làm đất, gieo cấy vụ hè thu.

Đang tập trung vệ sinh, san phẳng mặt ruộng để xuống giống, chị Nguyễn Thị Thanh (thôn Tràng Sơn, xã Gia Hanh) cho biết: “Vụ này, gia đình tôi sản xuất gần 1 mẫu lúa, chủ yếu gieo giống Nếp 98. Năm nay, nguồn nước tưới từ kênh Giữa về sớm, dồi dào nên gia đình tranh thủ làm đất, gieo cấy cho kịp khung thời vụ".

Trong cao điểm phục vụ gieo cấy lúa hè thu, Cụm Bắc Trà Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) đang đảm nhận cấp nước tưới cho gần 4.000 ha lúa thuộc các xã Gia Hanh, Trường Lưu, Đồng Lộc, Đức Thịnh. Để đảm bảo phục vụ sản xuất, đơn vị đã chủ động vận hành hệ thống tưới, điều tiết nước hợp lý.

Ông Trần Đức Dũng - Cụm trưởng Cụm Bắc Trà Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) cho biết: “Đơn vị có 41 cán bộ, công nhân đang luân phiên trực 24/24h để vận hành toàn bộ hệ thống. Quá trình cấp nước được tổ chức khoa học theo nguyên tắc “vùng xa tưới trước, vùng thấp tưới sau” nhằm tiết kiệm nguồn nước, hạn chế thất thoát. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm ách tắc do rác thải, bèo tây để đảm bảo dòng chảy luôn thông suốt”.

Hiện nay, HTX Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường xã Tùng Lộc đang vận hành 13 trạm bơm, phục vụ tưới tiêu cho hơn 520 ha sản xuất nông nghiệp tại 13 thôn trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Ảnh - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường xã Tùng Lộc cho biết: “Việc bơm nước được chủ động tổ chức luân phiên, phân phối hợp lý, điều tiết theo từng khu vực sản xuất, từng thôn để bà con tiến hành đưa nước vào ruộng kịp thời. Nhờ đó, đến thời điểm này, phần lớn diện tích sản xuất lúa hè thu thuộc vùng tưới của HTX quản lý đã được cấp đủ nước để làm đất, xuống giống, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6”.

Ngoài việc tăng cường điều tiết nước phục vụ sản xuất, các địa phương cũng tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy nội đồng, phát dọn cây cỏ, bèo tây; rà soát, sửa chữa các điểm hư hỏng trên hệ thống kênh mương nhằm hạn chế thất thoát, đảm bảo nguồn nước tưới kịp thời.

Vụ hè thu năm nay, Hà Tĩnh sản xuất hơn 45.500 ha lúa. Hiện nay, nhờ chủ động triển khai các giải pháp điều tiết phù hợp nên nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ hè thu cơ bản được đảm bảo. Toàn tỉnh đã hoàn thành làm đất được hơn 22.750 ha (khoảng 50% diện tích), gieo cấy hơn 6.800 ha (hơn 15% diện tích).

Tuy nhiên, theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm; nhiệt độ trung bình trên địa bàn toàn tỉnh có thể cao hơn từ 1 - 1,5 độ C, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Cùng với đó, lượng mưa từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 9 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước trong vụ hè thu.

Vì vậy, các địa phương, công ty thủy lợi cần tiếp tục tính toán, xây dựng phương án điều tiết hợp lý, chủ động vận hành công trình, tận dụng tối đa nguồn nước hiện có nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất.

Hiện nay, sau hợp nhất, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 125 công trình thủy lợi gồm 69 hồ chứa, 38 trạm bơm, 7 đập dâng, 11 cống ngăn mặn - giữ ngọt cùng gần 1.000 km kênh mương các loại, phục vụ tưới cho hơn 41.000 ha lúa hè thu.

Trước dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, công ty đang tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống hạn; thực hiện việc điều tiết, vận hành nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Trần Văn Trà - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị xây dựng phương án cấp nước phù hợp theo từng vùng tưới; thường xuyên tổ chức nạo vét kênh mương, kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và tiếp tục bố trí lực lượng vận hành 24/24h tại các công trình cấp nước trọng điểm để phục vụ sản xuất vụ hè thu; cân đối phương án lắp đặt bổ sung máy bơm dã chiến, sẵn sàng chuyển nước tạo nguồn từ các công trình khác khi cần thiết để chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán. Ngoài ra, công ty cũng đề nghị các địa phương áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm theo từng đợt; vùng đầu kênh không tưới sâu, chỉ tưới đủ nước cho lúa sinh trưởng bình thường; phối hợp trực tiếp, kịp thời với các trạm, cụm thủy lợi của công ty trong quá trình vận hành hệ thống".

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin về nguồn nước phục vụ phòng, chống hạn hán. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình nguồn nước tại các công trình thủy lợi; hướng dẫn điều tiết, sử dụng hợp lý. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước; chủ động thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; xây dựng phương án chống hạn cho từng hệ thống công trình để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống”.