"Đội nắng" thu hoạch dưa hấu đầu mùa ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, bà con nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang "đội nắng" bám đồng thu hoạch dưa hấu đầu mùa trong niềm vui được mùa, giá cao.

Trên khắp cánh đồng, bà con nông dân xã Nghi Xuân đang tất bật thu hoạch vụ dưa hấu đầu mùa để kịp bán cho thương lái.
Ông Hoàng Bá Biên (thôn 7, xã Nghi Xuân) cho biết: "Những ngày qua, mặc dù nắng nóng nhưng vợ chồng tôi vẫn ra đồng thu hoạch dưa hấu để đáp ứng nhu cầu thị trường. Với diện tích hơn 3 mẫu, hiện gia đình tôi đã thu hoạch được hơn 2 tấn, mang về thu nhập đáng kể".
Vụ dưa được mùa, giá cao nên bà con nông dân phấn khởi.
Theo người dân, thời tiết năm nay nắng nhiều, mưa ít thích hợp cho dưa hấu phát triển, nhất là tại vùng đất bồi pha cát ven sông Lam cho năng suất, sản lượng tốt.
Nhờ chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, lứa dưa đầu mùa ở đây có trọng lượng bình quân mỗi quả từ 3 - 5 kg, đặc biệt có nhiều quả nặng gần 7 kg.
Để giảm sức lao động, một số hộ dân dùng máy cày để thu hoạch dưa thay vì gánh như trước.
Gia đình ông Cao Văn Toán (thôn 7, xã Nghi Xuân) đã thu hoạch được 5/10 tấn dưa.
Nhu cầu tăng cao, dưa hấu đầu mùa đang được các thương lái thu mua từ 8.000 – 10.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn 20% so với những năm trước.
Dưa hấu được các thương lái thu mua ngay tại chân ruộng.
Dưa hấu Nghi Xuân được thị trường ưa chuộng bởi màu đỏ tươi, ít hạt, độ đường cao, hương vị thơm ngon.
Xã Nghi Xuân được xem là “vựa” dưa hấu lớn nhất tỉnh, có diện tích trên 30 ha với hơn 50 hộ tham gia. Đây là loại cây dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương.
Được biết, người dân xuống giống dưa hấu theo từng đợt để dễ dàng chăm sóc và thuận lợi cho việc thu hoạch. Mùa thu hoạch trùng thời điểm mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 7), thời tiết nắng nóng nên rất dễ bán, mang lại thu nhập khá cao cho người dân.
Video: Nông dân tất bật vào mùa thu hoạch dưa hấu

