Nông dân cày đêm tránh nắng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu

Bảo vệ hơn 100 nghìn hecta rừng ở nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh 20/05/2026 15:15 Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, người dân đang “kích hoạt" nhiều biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho 100.026 ha rừng ở phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh trong mùa nắng nóng.

Sét đánh chết 2 con bò, cháy hệ thống điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh 20/05/2026 09:02 Cơn dông kèm sét xảy ra vào chiều tối 19/5 và rạng sáng 20/5 đã làm 2 con bò ở xã Cổ Đạm bị chết, đồng thời khiến nhiều thiết bị điện của người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) bị hư hỏng.

Vụ lúa xuân ở Hà Tĩnh thắng lợi khẳng định hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp 19/05/2026 09:00 Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.

Trồng cỏ liên kết với Vinamilk, nông dân Sơn Tiến thu trăm triệu mỗi năm 19/05/2026 08:53 Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm 18/05/2026 13:00 Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.

Phường Trần Phú phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao 17/05/2026 15:03 Xu thế phát triển nông nghiệp ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) chuyển mạnh theo hướng ứng dụng KHKT hiện đại, công nghệ cao, đặt nền móng cho nông nghiệp đô thị bền vững, đa giá trị.

Hà Tĩnh phấn đấu trồng hơn 1.000 ha dứa liên kết 17/05/2026 14:23 Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới thêm 653 ha dứa, nâng tổng diện tích dứa liên kết toàn tỉnh lên hơn 1.000 ha nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Hồ đập xuống cấp, nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ hè thu ở Hà Tĩnh 16/05/2026 14:43 Nhiều hồ đập trên địa bàn Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến khả năng tích trữ nước bị suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2026.

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân 16/05/2026 05:30 Dù thời tiết nắng nóng, nông dân tại các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh vẫn tích cực bám đồng thu hoạch lạc xuân nhằm đảm bảo khung thời vụ.

Tập trung hoàn thiện đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững 15/05/2026 19:04 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh.

Sức mạnh cộng đồng – “Lá chắn thép” trong mùa mưa bão ở Hà Tĩnh 15/05/2026 17:38 Sự tham gia của cộng đồng - những người chịu tác động trực tiếp từ mưa bão, lũ lụt có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Trồng dưa chuột hữu cơ trên vùng bãi bồi sông La 15/05/2026 13:45 Sau 1 tháng xuống giống, mô hình trồng dưa chuột hữu cơ của anh Nguyễn Tiến Quân ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh) đang cho thu hoạch, mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 3 tấn.

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu 15/05/2026 12:45 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Nông dân Can Lộc làm giàu từ nuôi trồng thủy sản nước ngọt 15/05/2026 10:47 Từ những vùng ao hồ bị bỏ hoang, nhiều hộ dân ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển thủy sản nước ngọt, nhiều mô hình cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 57 cá thể động vật hoang dã 14/05/2026 10:58 Việc tiếp nhận, tái thả động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang góp phần làm giàu hệ sinh thái tại một trong những trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam.

"Đội nắng" thu hoạch dưa hấu đầu mùa ở Nghi Xuân 14/05/2026 10:35 Thời điểm này, bà con nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang "đội nắng" bám đồng thu hoạch dưa hấu đầu mùa trong niềm vui được mùa, giá cao.

Canh tác "xanh", mở lối cho nông thôn mới bền vững ở Hà Tĩnh 13/05/2026 08:12 Đẩy mạnh canh tác "xanh", nông dân Hà Tĩnh đang góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Hơn 100 ha đất trồng lúa vùng hạ du sông Rác… "khát" nước! 13/05/2026 06:00 Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.

Người tiên phong nuôi lươn không bùn hiệu quả ở Đức Quang 13/05/2026 05:00 Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh 12/05/2026 18:02 Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ứng dụng công nghệ sinh học biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ 12/05/2026 14:24 Rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều nông dân ở Hà Tĩnh tận dụng làm nguồn phân hữu cơ cho đồng ruộng nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. Cách làm này giúp đất tơi xốp hơn, cây lúa sinh trưởng tốt hơn.

Máy cuộn rơm làm sạch đồng ruộng, tăng thu nhập cho nông dân 12/05/2026 13:20 Tại Hà Tĩnh, việc đưa máy cuộn rơm vào sản xuất không chỉ góp phần làm sạch đồng ruộng, tạo thuận lợi cho canh tác vụ tiếp theo mà còn biến phụ phẩm nông nghiệp thành hàng hóa.

Hiệu quả lúa xuân nhìn từ chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ 12/05/2026 13:00 Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.

Mướt mắt trên đồng bí xanh hữu cơ ở Thạch Lạc 10/05/2026 14:00 Trồng bí xanh theo quy trình hữu cơ trên đất cát, người dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) không chỉ có sản phẩm sạch mà còn cải thiện môi trường đất, hướng tới sản xuất bền vững.

Thực hiện Nghị định 41 - rào cản từ thực tiễn 10/05/2026 05:30 Nghị định 41/2026/NĐ-CP đã có hiệu lực, tuy nhiên, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong triển khai. Việc thực hiện nghị định mới cũng gây tâm lý băn khoăn, lo lắng cho ngư dân.

Đa cây, đa con để giảm rủi ro - bí quyết thành công của nông dân Kỳ Thượng 09/05/2026 17:05 Khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng thượng, anh Hồ Tú Nam ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) phát triển mô hình trang trại đa cây, đa con. Nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt hợp lý, mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững.

Chủ động sản xuất hè thu, né thời tiết bất lợi vào cuối vụ 08/05/2026 10:45 Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 để tránh các điều kiện thời tiết bất lợi vào cuối vụ.

Triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá chống khai thác IUU 08/05/2026 07:46 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Chung tay hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa xuân bị đổ ngã 07/05/2026 14:19 Đợt mưa dông vừa qua đã làm hơn 8.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị đổ ngã. Các địa phương đã huy động lực lượng ra quân giúp nông dân gặt lúa bằng tay, giảm bớt thiệt hại.