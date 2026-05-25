Kinh tế

Nông nghiệp

Nông dân cày đêm tránh nắng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi tối để xuống đồng làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu.

Những ngày này, Hà Tĩnh diễn ra đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên đến gần 40 độ C. Trong khi đó, vụ hè thu đang vào cao điểm làm đất, gieo cấy nên nhiều nông dân tranh thủ xuống đồng làm việc vào ban đêm để bảo đảm sức khỏe và kịp khung lịch thời vụ.
Khoảng 18h﻿, khi cái nắng đã dịu bớt, anh Nguyễn Văn An (xã Thạch Xuân) bắt đầu cho máy cày ra đồng phục vụ công đoạn làm đất cho bà con địa phương.
Anh Nguyễn Văn An cho biết: "Vào cao điểm vụ hè thu, những người làm dịch vụ cày thuê như chúng tôi gần như phải hoạt động liên tục nhiều giờ trong ngày để kịp tiến độ. Làm việc vào ban đêm khá mát mẻ nên hiệu quả công việc cao hơn".
Trên cánh đồng xã Cẩm Bình, không khí lao động về đêm cũng diễn ra khẩn trương. Ai cũng tranh thủ từng giờ để hoàn thành khâu làm đất, chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo của vụ hè thu.
Ánh đèn máy cày di chuyển giữa cánh đồng tạo nên hình ảnh vừa quen thuộc, vừa đặc biệt của vùng quê mùa sản xuất.
Việc xuống giống đúng lịch rất quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất cuối vụ. Vì vậy, ngay sau khi thu hoạch vụ xuân, bà con nông dân đã khẩn trương thuê máy làm đất để chuẩn bị sản xuất vụ mới.
Anh Trần Viết Tùng (xã Thạch Xuân) cho biết: “Một buổi tối tôi cày được gần 1 mẫu ruộng. Thời điểm này, làm đất xong sớm ngày nào yên tâm ngày đó vì chỉ cần chậm vài ngày là ảnh hưởng cả vụ”.
Trên cánh đồng của xã Cẩm Xuyên, xã Thạch Hà, phường Hà Huy Tập... không khí lao động buổi tối diễn ra nhộn nhịp.
Từng thửa ruộng được cày xới kỹ lưỡng, chuẩn bị gieo cấy lúa.
Có mặt tại thửa ruộng của gia đình, ông Trần Viết Hưng (phường Hà Huy Tập) cho hay: “Gia đình tôi làm gần 1 mẫu ruộng, chủ yếu gieo giống Nếp 98 nên phải tranh thủ thuê người cày đất vào ban đêm để vừa tránh nắng nóng, vừa kịp thời vụ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cố gắng gieo xong trước ngày 30/5".
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 25 - 26/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian nắng nóng từ 9 - 18h. Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế lao động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt để bảo đảm sức khỏe.
Dù vất vả nhưng bà con vẫn tập trung cao để kịp thời vụ và đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, cây lúa sinh trưởng tốt, năng suất cao.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy hơn 45.500 ha lúa. Đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai làm đất được khoảng 17.500 ha (khoảng 35% kế hoạch). Toàn tỉnh phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 5/6 để lúa trổ tập trung từ 30/7 - 5/8, kết thúc thu hoạch trước 5/9.

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
