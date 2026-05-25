Nông dân cày đêm tránh nắng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu

(Baohatinh.vn) - Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi tối để xuống đồng làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu.
Trên cánh đồng của xã Cẩm Xuyên, xã Thạch Hà, phường Hà Huy Tập... không khí lao động buổi tối diễn ra nhộn nhịp.
Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy hơn 45.500 ha lúa. Đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai làm đất được khoảng 17.500 ha (khoảng 35% kế hoạch). Toàn tỉnh phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 5/6 để lúa trổ tập trung từ 30/7 - 5/8, kết thúc thu hoạch trước 5/9.
Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.
