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Nắng như "rót lửa", nông dân Hà Tĩnh lo chống hạn cho cây cam

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, người trồng cam ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp "giải nhiệt", bảo vệ năng suất, chất lượng quả cho hàng nghìn ha cam.

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Thời điểm này, hàng nghìn ha cam ở Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nuôi quả, cần nhiều nước và dinh dưỡng. Vì vậy, người dân tại các vùng sản xuất lớn như xã Thượng Đức, Mai Hoa, Vũ Quang, Đồng Lộc… đang tập trung triển khai các biện pháp chống hạn cho cây trồng.
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Đang nhanh tay tưới dưỡng cho hơn 2 ha cam chanh của gia đình, ông Trần Xuân Vượng (thôn Bình Quang, xã Thượng Đức) cho biết: “Năm nay, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cam. Để chống nóng cho cam, tôi đã đầu tư 2 máy bơm nước và hệ thống ống tưới dài hơn 200m với số tiền gần 10 triệu đồng nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc”.
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Đều đặn mỗi ngày, ông Vượng luôn tranh thủ dậy từ sớm để tưới cho vườn cam. Theo ông Vượng, đây là thời điểm cam vào giai đoạn dưỡng quả nên việc cung cấp nước cho cây là điều rất quan trọng.
Ngoài tưới nước thường xuyên, ông Vượng còn dùng các loại cây khô để tủ gốc, giúp cây giữ được độ ẩm.
Ngoài tưới nước thường xuyên, ông Vượng còn dùng các loại cây khô để tủ gốc, giúp cây giữ được độ ẩm.
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Được chăm sóc cẩn thận, đúng quy trình kĩ thuật nên vườn cam của ông Vượng mướt xanh, trĩu quả.
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Để ứng phó với thời tiết nắng nóng, những ngày này, bà Nguyễn Thị Bình (thôn 5 Thọ Điền, xã Vũ Quang) cũng tất bật tưới dưỡng vườn cam bù rộng hơn 1 ha của gia đình. Công việc tưới nước thường được bà Bình thực hiện vào buổi sáng và chiều muộn.
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Với việc chủ động triển khai sớm các biện pháp chống nóng và tập trung chăm sóc, bà Bình hy vọng vườn cam sẽ phát triển tốt, cho năng suất cao vào cuối vụ.
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Được biết, toàn xã Vũ Quang hiện có hơn 400 ha cam các loại. Trước thời tiết nắng nóng kéo dài, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống các thôn hướng dẫn bà con các biện pháp chống hạn, chủ động mua sắm, tu sửa máy bơm, ống nước… để phục vụ cho việc chăm sóc cam trong mùa nắng.
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Tại xã Đồng Lộc, người dân cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc, “giải nhiệt” cho những vườn cam đang trong thời kỳ nuôi quả.
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Bà Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng, xã Đồng Lộc) chia sẻ: "Để cây cam sinh trưởng ổn định, ngoài đảm bảo nguồn nước tưới, tôi còn dùng vỏ lạc để tủ gốc nhằm tăng độ ẩm, độ tơi xốp cho đất và giữ mát cho bộ rễ. Nhờ chủ động áp dụng các biện pháp này, hơn 2 ha cam chanh của gia đình vẫn sinh trưởng ổn định trong thời tiết nắng nóng, chất lượng và năng suất quả được đảm bảo”.
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Những gốc cam trĩu quả, xanh mướt trong nắng hạn.
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Trong bối cảnh thời tiết có nhiều bất lợi, việc người dân chủ động các biện pháp chống hạn, chăm sóc đúng kỹ thuật cho các diện tích cam sẽ góp phần quan trọng bảo vệ năng suất, chất lượng quả, hướng tới vụ thu hoạch thắng lợi.

Hà Tĩnh hiện có hơn 7.400 ha cam, với khoảng 6.100 ha đang ra quả. Trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các địa phương đã tập trung hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp chống hạn kịp thời, hiệu quả, hướng tới một vụ thu hoạch thắng lợi.

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Tags:

#Nắng nóng #Chống hạn cho cây cam #Chống hạn cho cây trồng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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