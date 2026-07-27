Thi công ngày đêm khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác

Lúc 4h ngày 24/7, tại lý trình K3+00 kênh chính Sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc đã xảy ra sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh. Phía dưới đoạn kênh này có cống tiêu. Tường cống tiêu bị hư hỏng, đổ sập, dẫn tới sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã đóng cống xả, triển khai biện pháp khắc phục. Đến sáng 25/7, công tác xử lý đã hoàn thành, vị trí hư hỏng được gia cố. Tuy nhiên, tới sáng 26/7, tại vị trí mái kênh hư hỏng đã được gia cố lại tiếp tục bị vỡ.

Sáng 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác ở xã Cẩm Lạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác. Quá trình sửa chữa cần xây dựng phương án, lộ trình thi công theo hướng rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành khắc phục trong thời gian không quá 3 ngày.