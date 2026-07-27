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Thi công ngày đêm khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng đặt mục tiêu hoàn thành khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác trong vòng 3 ngày.

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Lúc 21h30' ngày 26/7, 2 chiếc máy múc cùng lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh vẫn bám hiện trường khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác ở xã Cẩm Lạc.
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Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tại cuộc kiểm tra sáng 26/7, ngay chiều tối cùng ngày, đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực bắt tay ngay vào việc khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác”.
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Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn tới sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc là do cống tiêu đặt dưới kênh bị hư hỏng, gãy vỡ, ảnh hưởng tới mái kênh. Vậy nên, đơn vị cho máy móc tháo bỏ toàn bộ phần cống tiêu cũ đã bị sập, thay thế bằng hệ thống cống tiêu mới bằng bê tông cốt thép đúc sẵn.
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Để có thể tháo dỡ phần cống tiêu cũ và lắp đặt hệ thống cống mới, đơn vị chức năng cũng sẽ cắt 20 m của mái 2 bờ kênh chính Sông Rác.
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Tuyến kênh Sông Rác dài hơn 18 km, thời điểm này đang mở tưới cho khoảng 8.150 ha lúa tại các xã: Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Văn, Kỳ Hoa và phường Hải Ninh. Để khắc phục sự cố, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh phải đóng cống xả, việc này tác động lớn tới cung cấp nguồn nước cho nhiều diện tích lúa hè thu đang thời kỳ làm đòng, trổ bông.
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“Dù biết không dễ dàng, nhưng đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành việc khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác trong 3 ngày, đúng như chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, để sớm cung cấp lại nguồn nước tưới cho diện tích lúa hè thu”, ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho hay.
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Để việc thi công về đêm được thuận lợi, đơn vị chức năng đã cho lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng.
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Căn cứ vào công việc thự tế, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh dự kiến sẽ huy động thêm máy móc để đẩy tiến độ khắc phục sự cố.
Video: Khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác.

Lúc 4h ngày 24/7, tại lý trình K3+00 kênh chính Sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc đã xảy ra sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh. Phía dưới đoạn kênh này có cống tiêu. Tường cống tiêu bị hư hỏng, đổ sập, dẫn tới sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã đóng cống xả, triển khai biện pháp khắc phục. Đến sáng 25/7, công tác xử lý đã hoàn thành, vị trí hư hỏng được gia cố. Tuy nhiên, tới sáng 26/7, tại vị trí mái kênh hư hỏng đã được gia cố lại tiếp tục bị vỡ.

Sáng 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác ở xã Cẩm Lạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác. Quá trình sửa chữa cần xây dựng phương án, lộ trình thi công theo hướng rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành khắc phục trong thời gian không quá 3 ngày.

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Chủ đề Hà Tĩnh 24h

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