Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Nhanh chóng khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác.

bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-4a.jpg
Sáng 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác ở thôn Liên Minh, xã Cẩm Lạc.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6.jpg
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6b.jpg
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6d.jpg
Trước đó, vào sáng 24/7, tại lý trình K3+00 kênh chính Sông Rác đoạn qua thôn Liên Minh đã xảy ra sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh. Phía dưới đoạn kênh này có cống tiêu. Tường cống bị hư hỏng, đổ sập, dẫn tới sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-2.jpg
Đoạn kênh bị sạt lở, sập cục bộ dài hơn 40m, trùng với vị trí cống tiêu dưới kênh có kết cấu đá xây gồm 2 cửa, mỗi cửa kích thước 2x2m. Thời điểm xảy ra sự cố, hồ Sông Rác đang mở nước phục vụ tưới sản xuất.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-1a.jpg
Tuyến kênh Sông Rác phục vụ cấp nước tưới cho khoảng 8.150 ha lúa tại các xã: Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Văn, Kỳ Hoa và phường Hải Ninh. Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước phục vụ sản xuất hè thu.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6ha.jpg
Ngay khi phát hiện sự việc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã đóng cống xả, triển khai biện pháp khắc phục. Đến sáng 25/7, công tác xử lý đã hoàn thành, vị trí hư hỏng được gia cố, tuyến kênh được khôi phục vận hành, bảo đảm cấp nước trở lại phục vụ sản xuất.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6h.jpg
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6a.jpg
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-4c.jpg
Tuy nhiên, sáng 26/7, tại vị trí mái kênh hư hỏng đã được gia cố lại tiếp tục bị vỡ.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-4.jpg
Kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá: kênh chính Sông Rác phục vụ tưới tiêu cho diện tích lớn đất nông nghiệp nhưng được xây dựng hơn 40 năm trước, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xảy ra sự cố đúng vào cao điểm cấp nước sản xuất hè thu đòi hỏi phải xử lý với tinh thần khẩn trương nhất.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-5c.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác. Quá trình sửa chữa cần xây dựng phương án, lộ trình thi công theo hướng rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành khắc phục trong thời gian không quá 3 ngày.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-5.jpg
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-6b.jpg
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-1g.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương, Công ty Điện lực và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, bảo đảm an toàn công trình và khu vực xung quanh.
bqbht_br_sat-lo-kenh-song-rac-2a.jpg
Về lâu dài, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát tổng thể hiện trạng tuyến kênh, xây dựng phương án đầu tư sửa chữa, nâng cấp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn công trình và đáp ứng yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất bền vững.
Video: Hiện trạng sạt lở, hư hỏng ở kênh Sông Rác tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Sạt lở #Sạt lở kênh Sông Rác #Hồ Sông Rác #Kênh Sông Rác sạt lở #Sạt lở kênh Sông Rác ở Hà Tĩnh #Sạt lở kênh ở Hà Tĩnh #Sạt lở kênh tưới

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.
Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.
Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Trong khi giá thức ăn thủy sản “neo” ở mức cao, giá tôm thương phẩm lại giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải tính toán kỹ phương án sản xuất, cắt giảm chi phí, chú trọng phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!