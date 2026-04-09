Chủ động “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, cháy rừng

Sáng 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Sở NN&MT chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 69 điểm cầu xã, phường.

Hà Tĩnh hiện có 358.279 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 66 xã, phường, chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã giao 321.259 ha rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, chiếm gần 90% diện tích.

Thời gian qua, công tác BVR-PCCCR luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Các chủ rừng, ngành chức năng và địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ. Năm 2025, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 81 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tịch thu 38,876 m3 gỗ các loại, 65 cá thể với 38,8 kg động vật rừng; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR-PCCCR được tăng cường triển khai; ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân từng bước được nâng cao.

Tuy vậy, công tác BVR-PCCCR vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tình trạng khai thác gỗ, phá rừng trái pháp luật quy mô nhỏ lẻ vẫn xảy ra ở một số địa phương, chủ rừng; một bộ phận người dân còn xử lý thực bì không đúng quy định, vi phạm các quy định của pháp luật. Việc đầu tư kinh phí xây dựng, tu sửa các công trình như đường băng cản lửa, xử lý thực bì… ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Năm 2026, công tác BVR-PCCCR được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nhiệt độ toàn cầu có xu hướng gia tăng; thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn những năm gần đây; nhu cầu đất sản xuất của người dân ngày càng lớn...

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác BVR-PCCCR, UBND tỉnh xác định mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững 217.630 ha rừng tự nhiên hiện có; nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lâm nghiệp của chính quyền các cấp, ngành; thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường trực gác, phát hiện sớm điểm phát lửa, các vụ cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện dập tắt ngay từ khi mới phát sinh, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Đối với công tác PCTT&TKCN, 2025 được đánh giá là một trong những năm thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh. Các cơn bão đổ bộ trực tiếp, quét qua nhiều xã, phường; các đợt mưa lũ diễn biến bất thường, gây ngập lụt diện rộng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho Hà Tĩnh trong năm 2025 ước tính gần 11.000 tỷ đồng. Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ một số khó khăn, kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác BVR-PCCCR và PCTT&TKCN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, về công tác BVR-PCCCR, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung bảo vệ rừng ngay từ cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại rừng, lấn chiếm đất rừng.

UBND cấp xã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch BVR-PCCCR để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong theo dõi diễn biến rừng, quản lý dữ liệu, xây dựng hệ thống quản lý rừng bằng công nghệ số, bảo đảm liên thông từ tỉnh đến xã.

Đối với công tác PCTT&TKCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thể chế liên quan; tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Quan tâm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, người dân trong công tác phòng, chống thiên tai, nghiêm túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Kiện toàn ban chỉ huy, các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức đánh giá thực trạng, xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư, nâng cấp, khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai.