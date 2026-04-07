Hà Tĩnh cấm các hoạt động phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong và ven rừng

(Baohatinh.vn) - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.
Theo tin cảnh báo nắng nóng khu vực Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 38 - 40 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất dao động từ 35 - 45%, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường có rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Nếu xẩy ra cháy rừng thì khả năng cháy lớn và tốc độ lửa lan tràn nhanh trên tất cả các loại rừng.
Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị UBND cấp xã, chủ rừng và các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR tập trung thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Cụ thể: khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1644/UBND- NL4 ngày 4/3/2026.
Thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng hằng ngày đến các chủ rừng và mọi người dân trên địa bàn biết chủ động phòng ngừa.
Nghiêm cấm tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu vực trong rừng và ven rừng, nhất là việc xử lý thực bì bằng lửa...
Bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng 12/24h (từ 9h đến 21h) trong ngày đảm bảo đúng quy định, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm để phát hiện sớm lửa rừng, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy.
Phát hiện kịp thời các điểm phát lửa, chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng kịp thời, kiên quyết không để xẩy ra cháy lớn.
Chỉ đạo công an cấp xã chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.
Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Vụ tôm xuân hè tại Hà Tĩnh đang được triển khai với việc nâng cấp hạ tầng phục vụ nuôi trồng và chặt chẽ trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Đây được xem là “chìa khóa” để vụ tôm mang lại hiệu quả cao.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy sản; tập trung hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT; giám sát hoạt động tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và việc truy xuất nguồn gốc.
Khi màn đêm còn bao trùm vạn vật, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã bừng tỉnh trong thanh âm náo nhiệt của những chuyến tàu thuyền đầy ắp hải sản cập bến, tạo nên khung cảnh lao động hăng say, đầy sức sống.
Sau 50 năm xây dựng và vận hành khai thác, hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị UBND xã Đức Thọ tích cực tiếp cận các phương pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ứng dụng phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.