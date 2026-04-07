Hà Tĩnh cấm các hoạt động phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong và ven rừng

Nguyễn Hải
(Baohatinh.vn) - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.

bqbht-br-dsc-8723-copyjpg.png
Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường có rừng ở Hà Tĩnh hiện đạt cấp IV (cấp nguy hiểm).

Theo tin cảnh báo nắng nóng khu vực Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 38 - 40 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất dao động từ 35 - 45%, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường có rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Nếu xẩy ra cháy rừng thì khả năng cháy lớn và tốc độ lửa lan tràn nhanh trên tất cả các loại rừng.

Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị UBND cấp xã, chủ rừng và các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR tập trung thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cụ thể: khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1644/UBND- NL4 ngày 4/3/2026.

Thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng hằng ngày đến các chủ rừng và mọi người dân trên địa bàn biết chủ động phòng ngừa.

Nghiêm cấm tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu vực trong rừng và ven rừng, nhất là việc xử lý thực bì bằng lửa...

Bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng 12/24h (từ 9h đến 21h) trong ngày đảm bảo đúng quy định, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm để phát hiện sớm lửa rừng, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy.

Phát hiện kịp thời các điểm phát lửa, chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng kịp thời, kiên quyết không để xẩy ra cháy lớn.

Chỉ đạo công an cấp xã chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.
Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.