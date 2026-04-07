Hà Tĩnh cấm các hoạt động phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong và ven rừng

Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường có rừng ở Hà Tĩnh hiện đạt cấp IV (cấp nguy hiểm).

Theo tin cảnh báo nắng nóng khu vực Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 38 - 40 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất dao động từ 35 - 45%, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường có rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Nếu xẩy ra cháy rừng thì khả năng cháy lớn và tốc độ lửa lan tràn nhanh trên tất cả các loại rừng.

Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị UBND cấp xã, chủ rừng và các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR tập trung thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cụ thể: khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1644/UBND- NL 4 ngày 4/3/2026.

Thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng hằng ngày đến các chủ rừng và mọi người dân trên địa bàn biết chủ động phòng ngừa.

Nghiêm cấm tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu vực trong rừng và ven rừng, nhất là việc xử lý thực bì bằng lửa...

Bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng 12/24h (từ 9h đến 21h) trong ngày đảm bảo đúng quy định, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm để phát hiện sớm lửa rừng, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy.

Phát hiện kịp thời các điểm phát lửa, chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng kịp thời, kiên quyết không để xẩy ra cháy lớn.

Chỉ đạo công an cấp xã chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.