Các đơn vị chủ rừng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao và khu vực rừng trọng điểm dễ cháy để xây dựng phương án bảo vệ rừng, PCCCR sát thực tế. Ảnh tư liệu.

Để chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2026 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian cao điểm nắng nóng, dễ xảy ra cháy rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tổ chức đánh giá tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2025; xây dựng kế hoạch năm 2026 sát đúng với thực tế địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Xây dựng Phương án bảo vệ rừng, PCCCR (đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê) gửi công an xã, hạt kiểm lâm sở tại tham gia ý kiến, để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thành lập các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng cấp xã; kiểm tra, rà soát cụ thể hệ thống các công trình, trang thiết bị PCCCR để xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm kịp thời, hoàn thành trước mùa nắng nóng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR đến mọi người dân trên địa bàn; hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, đốt xử lý thực bì đúng quy định; tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về PCCCR với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ven rừng.

Đối với những xã chưa xây dựng Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn theo khoản 1, Điều 10 Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý Nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thì khẩn trương xây dựng để thực hiện; đối với những xã đã xây dựng quy chế phối hợp trong năm 2025 thì tập trung soát xét, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện để thực hiện có hiệu quả. Xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ cho chủ rừng và các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn, nhất là kinh phí cho lực lượng trực tuần tra, canh gác lửa rừng và lực lượng tham gia chữa cháy rừng…

Các đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao và khu vực rừng trọng điểm dễ cháy để xây dựng phương án bảo vệ rừng, PCCCR sát thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/4/2026; xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa các công trình, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR và kế hoạch giảm vật liệu cháy rừng để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, theo đúng quy định; kiện toàn các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng, PCCCR, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, nhất thiết phải xây dựng sơ đồ, bản đồ tỷ lệ 1/10.000 (thể hiện đường băng cản lửa, đường đi chữa cháy,…) để phục vụ cho công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, chủ rừng trong việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR; tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động xử lý theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh... Chủ trì tham mưu phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng cấp tỉnh trong trường hợp xảy ra cháy lớn; thành lập đoàn liên ngành cấp tỉnh kiểm tra an toàn PCCCR định kỳ, đột xuất tại các địa phương, đơn vị chủ rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và nắm bắt diễn biến tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời theo quy định.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động phương án hỗ trợ cao nhất có thể cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn đóng quân; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng khi UBND tỉnh huy động và có phương án hỗ trợ các phường, xã chữa cháy rừng khi Chủ tịch UBND các phường, xã đề xuất. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc quyền chủ trì, phối hợp với các địa phương, lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh kịp thời dự báo và cung cấp thông tin về thời tiết nắng nóng, khô hạn, các hiện tượng thời tiết cực đoan đến Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, các địa phương, cơ quan liên quan và người dân biết, phục vụ công tác PCCCR...