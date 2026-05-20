Nông dân Hà Tĩnh hối hả xuống đồng sản xuất lúa hè thu

Thái Oanh - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để tập trung hoàn thành làm đất, xuống giống vụ lúa hè thu theo đúng khung lịch thời vụ.

Tại xã Tùng Lộc, nhờ hoàn thành thu hoạch sớm lúa vụ xuân, những ngày này, bà con nông dân tập trung làm đất đợt cuối, san ủi mặt bằng để xuống giống vụ hè thu.
Ông Lương Hữu Mai (thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc) chia sẻ: "Tận dụng nguồn nước sẵn có trên đồng ruộng sau các đợt mưa, gia đình tôi đã nhanh chóng triển khai làm đất, gieo thẳng gần 8 sào lúa Nếp 98. Dự kiến khoảng 2 ngày nữa sẽ cơ bản hoàn thành xuống giống. Nhờ ruộng liền thửa, thuận lợi cho máy móc hoạt động nên tiến độ được đẩy nhanh, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí canh tác so với trước đây".
Với việc chủ động kế hoạch sản xuất và bố trí cơ giới hóa hợp lý, đến nay, xã Tùng Lộc đã làm đất trên 500 ha (đạt trên 50% diện tích) và gieo cấy trên 70 ha (khoảng 8% diện tích). Các giống lúa chủ lực gồm: Khang dân 18, Xuân Mai 12, Nếp 98,…
Những cánh đồng rộng lớn, bằng phẳng, đồng bộ về hạ tầng giao thông, kênh mương đã tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác cho người dân.
Thời điểm này, tại các cánh đồng của thôn Thượng Nguyên (xã Đông Kinh), không khí sản xuất vụ hè thu cũng diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.
Người dân tất bật san ủi mặt bằng, rút cạn nước, làm khô mặt ruộng để kịp thời xuống giống.
Bà Phan Thị Hương (thôn Thượng Nguyên, xã Đông Kinh) chia sẻ: “Đây là thời điểm vất vả nhất đối với bà con nông dân bởi vừa kết thúc thu hoạch vụ xuân đã phải khẩn trương làm đất, gieo cấy vụ hè thu. Với hơn 1 mẫu ruộng, nước về đến đâu, tôi làm đất và gieo cấy đến đó, dự kiến kết thúc gieo cấy trước ngày 30/5”.
Bà con nông dân tích cực bám đồng làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp tiến độ sản xuất.
Tại các xã: Đồng Tiến, Cẩm Bình, Đức Quang, Đức Minh... không khí sản xuất vụ mới cũng rộn ràng từ cả tuần nay. Người dân đang khẩn trương sản xuất vụ hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó”.
Bà Võ Thị Mận (thôn Liên Mỹ, xã Đông Tiến) cho biết: "Gia đình tôi sản xuất 2 mẫu lúa nên phải tập trung làm sớm thì mới kịp thời vụ được. Tôi ưu tiên lựa chọn các loại giống ngắn ngày, chất lượng tốt, dễ tiêu thụ như BT09, Khang dân 18, Xuân Mai 12...".
Dù thời tiết oi bức khiến việc làm đất, gieo cấy lúa hè thu thêm phần vất vả, nhưng bà con vẫn tập trung cao để kịp thời vụ và đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, cây lúa sinh trưởng tốt, năng suất cao.
Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu sản xuất hơn 45.500 ha lúa. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành làm đất khoảng 18.000 ha (khoảng 40%), xuống giống gần 2.200 ha (đạt 5%).
Trong bối cảnh thời vụ gấp gáp, các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất từ sớm, chủ động điều tiết nguồn nước theo lịch tưới của các công trình thủy lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con.

Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh chủ yếu cơ cấu các nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như: Nếp 98, Nếp 87, Nếp 97, Khang dân đột biến, Khang dân 18, Xuân Mai, Bắc Thịnh, BT09, TBR97... Đối với một số địa phương vùng trũng thấp như: xã Đức Minh, Đức Quang, Tứ Mỹ, phường Bắc Hồng Lĩnh… bố trí gieo cấy các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày.

Toàn tỉnh phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 5/6 để lúa trổ tập trung từ 30/7 - 5/8, kết thúc thu hoạch trước 5/9.

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
