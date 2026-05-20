Nông dân Hà Tĩnh hối hả xuống đồng sản xuất lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để tập trung hoàn thành làm đất, xuống giống vụ lúa hè thu theo đúng khung lịch thời vụ.
Với việc chủ động kế hoạch sản xuất và bố trí cơ giới hóa hợp lý, đến nay, xã Tùng Lộc đã làm đất trên 500 ha (đạt trên 50% diện tích) và gieo cấy trên 70 ha (khoảng 8% diện tích). Các giống lúa chủ lực gồm: Khang dân 18, Xuân Mai 12, Nếp 98,…
Những cánh đồng rộng lớn, bằng phẳng, đồng bộ về hạ tầng giao thông, kênh mương đã tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác cho người dân.
Bà con nông dân tích cực bám đồng làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp tiến độ sản xuất.
Tại các xã: Đồng Tiến, Cẩm Bình, Đức Quang, Đức Minh... không khí sản xuất vụ mới cũng rộn ràng từ cả tuần nay. Người dân đang khẩn trương sản xuất vụ hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó”.
Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu sản xuất hơn 45.500 ha lúa. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành làm đất khoảng 18.000 ha (khoảng 40%), xuống giống gần 2.200 ha (đạt 5%).
Trong bối cảnh thời vụ gấp gáp, các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất từ sớm, chủ động điều tiết nguồn nước theo lịch tưới của các công trình thủy lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh chủ yếu cơ cấu các nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như: Nếp 98, Nếp 87, Nếp 97, Khang dân đột biến, Khang dân 18, Xuân Mai, Bắc Thịnh, BT09, TBR97... Đối với một số địa phương vùng trũng thấp như: xã Đức Minh, Đức Quang, Tứ Mỹ, phường Bắc Hồng Lĩnh… bố trí gieo cấy các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày.
Toàn tỉnh phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 5/6 để lúa trổ tập trung từ 30/7 - 5/8, kết thúc thu hoạch trước 5/9.
