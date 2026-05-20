Nông dân Hà Tĩnh hối hả xuống đồng sản xuất lúa hè thu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu 15/05/2026 12:45 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Nông dân Can Lộc làm giàu từ nuôi trồng thủy sản nước ngọt 15/05/2026 10:47 Từ những vùng ao hồ bị bỏ hoang, nhiều hộ dân ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển thủy sản nước ngọt, nhiều mô hình cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 57 cá thể động vật hoang dã 14/05/2026 10:58 Việc tiếp nhận, tái thả động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang góp phần làm giàu hệ sinh thái tại một trong những trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam.

"Đội nắng" thu hoạch dưa hấu đầu mùa ở Nghi Xuân 14/05/2026 10:35 Thời điểm này, bà con nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang "đội nắng" bám đồng thu hoạch dưa hấu đầu mùa trong niềm vui được mùa, giá cao.

Canh tác "xanh", mở lối cho nông thôn mới bền vững ở Hà Tĩnh 13/05/2026 08:12 Đẩy mạnh canh tác "xanh", nông dân Hà Tĩnh đang góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Hơn 100 ha đất trồng lúa vùng hạ du sông Rác… "khát" nước! 13/05/2026 06:00 Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.

Người tiên phong nuôi lươn không bùn hiệu quả ở Đức Quang 13/05/2026 05:00 Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh 12/05/2026 18:02 Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ứng dụng công nghệ sinh học biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ 12/05/2026 14:24 Rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều nông dân ở Hà Tĩnh tận dụng làm nguồn phân hữu cơ cho đồng ruộng nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. Cách làm này giúp đất tơi xốp hơn, cây lúa sinh trưởng tốt hơn.

Máy cuộn rơm làm sạch đồng ruộng, tăng thu nhập cho nông dân 12/05/2026 13:20 Tại Hà Tĩnh, việc đưa máy cuộn rơm vào sản xuất không chỉ góp phần làm sạch đồng ruộng, tạo thuận lợi cho canh tác vụ tiếp theo mà còn biến phụ phẩm nông nghiệp thành hàng hóa.

Hiệu quả lúa xuân nhìn từ chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ 12/05/2026 13:00 Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật làm đất sản xuất vụ hè thu 11/05/2026 10:25 Người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả xuống đồng làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu 2026 trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mướt mắt trên đồng bí xanh hữu cơ ở Thạch Lạc 10/05/2026 14:00 Trồng bí xanh theo quy trình hữu cơ trên đất cát, người dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) không chỉ có sản phẩm sạch mà còn cải thiện môi trường đất, hướng tới sản xuất bền vững.

Thực hiện Nghị định 41 - rào cản từ thực tiễn 10/05/2026 05:30 Nghị định 41/2026/NĐ-CP đã có hiệu lực, tuy nhiên, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong triển khai. Việc thực hiện nghị định mới cũng gây tâm lý băn khoăn, lo lắng cho ngư dân.

Đa cây, đa con để giảm rủi ro - bí quyết thành công của nông dân Kỳ Thượng 09/05/2026 17:05 Khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng thượng, anh Hồ Tú Nam ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) phát triển mô hình trang trại đa cây, đa con. Nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt hợp lý, mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững.

Chủ động sản xuất hè thu, né thời tiết bất lợi vào cuối vụ 08/05/2026 10:45 Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 để tránh các điều kiện thời tiết bất lợi vào cuối vụ.

Triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá chống khai thác IUU 08/05/2026 07:46 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Chung tay hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa xuân bị đổ ngã 07/05/2026 14:19 Đợt mưa dông vừa qua đã làm hơn 8.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị đổ ngã. Các địa phương đã huy động lực lượng ra quân giúp nông dân gặt lúa bằng tay, giảm bớt thiệt hại.

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa 06/05/2026 15:08 Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.

Tín hiệu vui từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan ở vùng rốn lũ Hà Linh 05/05/2026 09:17 Là vùng “khó” trong phát triển chăn nuôi do thường xuyên ngập lụt, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan đầu tiên trên địa bàn.

Tăng cường hỗ trợ người dân bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch 04/05/2026 18:41 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ 04/05/2026 13:59 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.

Ghẹ được giá, ngư dân thêm động lực bám biển 02/05/2026 18:18 Thị trường tiêu thụ ghẹ thuận lợi, giá bán ở mức cao đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân các xã ven biển Cẩm Trung, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vươn khơi bám biển.

Giá lúa tươi “chạm đáy”, nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ 02/05/2026 13:00 Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.

Gác lễ thu hoạch lúa xuân 02/05/2026 11:54 Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.

Sinh kế bền vững từ sản xuất lươn giống 01/05/2026 16:35 Việc tự nhân giống chất lượng giúp người dân kiểm soát dịch bệnh và tiết giảm chi phí, giúp phát triển ổn định các mô hình nuôi lươn không bùn ở Hà Tĩnh.

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới 01/05/2026 15:33 Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.

Hải sản mùa du lịch tăng giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi 01/05/2026 12:06 Ngư dân tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tích cực bám biển, vươn khơi khai thác hải sản tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào cho thị trường mùa du lịch và góp phần nâng cao thu nhập.