Hải sản mùa du lịch tăng giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Ngư dân tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tích cực bám biển, vươn khơi khai thác hải sản tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào cho thị trường mùa du lịch và góp phần nâng cao thu nhập.
Nhiều loại hải sản tươi ngon, phong phú như cá, tôm, mực… được các tàu cá khai thác và đưa về xuất bán tại cảng.
Bà Nguyễn Thị Lan (ngoài cùng bên phải) - tiểu thương ở xã Lộc Hà cho biết: "Đang vào mùa du lịch, nhu cầu của thực khách rất lớn nên hàng về đến đâu hết đến đó. Để có được những mẻ hải sản chất lượng nhất, tôi phải liên hệ với các chủ tàu, thuyền từ trước. Chuyến này, tôi nhập hơn 20 triệu tiền hàng nhưng vẫn sợ không đủ để cung cấp cho các mối quen trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5".
Theo thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, từ đầu tháng 4 đến nay, sản lượng hải sản đánh bắt toàn tỉnh ước đạt hơn 470 tấn.
Hoạt động đánh bắt không chỉ đem về cho bà con nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo ra nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách khi về với Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
