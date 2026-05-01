Hải sản mùa du lịch tăng giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Thái Oanh - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Ngư dân tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tích cực bám biển, vươn khơi khai thác hải sản tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào cho thị trường mùa du lịch và góp phần nâng cao thu nhập.

Rạng sáng, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) nhộn nhịp khi hàng chục tàu thuyền nối đuôi nhau cập bến, đầy ắp hải sản tươi ngon. Ảnh Hương Thành
Ngư dân Hoàng Văn Minh (thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm) cho biết: "Mùa này, chúng tôi luôn cố gắng vươn khơi đều đặn vì đang là vụ đánh bắt chính trong năm. Trung bình mỗi chuyến vươn khơi, thuyền của tôi khai thác được hơn 20 kg mực và hơn 50 kg cá các loại. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về hơn 5 triệu đồng/chuyến. Căn thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục bám biển trong những ngày còn lại của dịp nghỉ lễ để nâng cao sản lượng, tăng thu nhập".
Vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng mạnh đã tạo động lực cho ngư dân các địa phương ven biển Hà Tĩnh tích cực bám biển, vươn khơi.
Nhiều loại hải sản tươi ngon, phong phú như cá, tôm, mực… được các tàu cá khai thác và đưa về xuất bán tại cảng.
Để sở hữu được nhiều mẻ hải sản chất lượng nhất phục vụ khách hàng, tiểu thương phải dậy từ sớm để đón những chuyến thuyền đầu tiên trở về.
Theo ghi nhận, do nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên giá các loại hải sản thời điểm hiện tại tăng từ 10 - 15% so với đầu tháng 4. Cụ thể, mực ống có giá 500 - 650 nghìn đồng/kg, tôm vằn 300 - 380 nghìn đồng/kg, cá thu 250 - 270 nghìn đồng/kg,…
Tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà), không khí mua bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm khi những đoàn thuyền nối nhau cập bến.
Theo chia sẻ của bà con ngư dân, các mặt hàng hải sản đắt giá đầu mùa du lịch đã giúp họ có nguồn thu nhập khá, tiếp thêm động lực để yên tâm bám biển. Nhờ có nguồn cung dồi dáo, hoạt động mua bán cũng sôi động hơn.
Bà Nguyễn Thị Lan (ngoài cùng bên phải) - tiểu thương ở xã Lộc Hà cho biết: "Đang vào mùa du lịch, nhu cầu của thực khách rất lớn nên hàng về đến đâu hết đến đó. Để có được những mẻ hải sản chất lượng nhất, tôi phải liên hệ với các chủ tàu, thuyền từ trước. Chuyến này, tôi nhập hơn 20 triệu tiền hàng nhưng vẫn sợ không đủ để cung cấp cho các mối quen trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5".
Theo thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, từ đầu tháng 4 đến nay, sản lượng hải sản đánh bắt toàn tỉnh ước đạt hơn 470 tấn.
Nhu cầu tăng cao nên các loại hải sản được tiểu thương “săn đón” ngay tại cảng.
Sau khi vận chuyển hải sản lên bờ, bà con ngư dân lại tích cực chuẩn bị cho hành trình mới với kỳ vọng về những khoang thuyền đầy ắp cá tôm.
Hoạt động đánh bắt không chỉ đem về cho bà con nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo ra nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách khi về với Hà Tĩnh.

“Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.