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Những vườn dưa lưới trĩu quả ở xã Toàn Lưu

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, 58 nhà màng trồng dưa lưới tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, hứa hẹn mang lại vụ mùa thắng lợi cho người dân.

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Thôn Xuân Sơn là vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Toàn Lưu, với 58 nhà màng, tổng quy mô gần 3ha. ﻿Ảnh: Mạnh Hải
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Đến nay, sau khoảng 3 tháng trồng và chăm sóc, nhiều diện tích dưa lưới đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.
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Dưa lưới xanh là một trong những giống dưa được người dân thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu đưa vào sản xuất nhiều năm nay.
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Anh Dương Đình Nam (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi trồng gần 1.500 gốc dưa lưới trong nhà màng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, vườn dưa phát triển tốt, hiện quả đã đạt trọng lượng từ 1,5 – 2kg/quả, mẫu mã đẹp, dự kiến khoảng 10 ngày nữa có thể xuất bán”.
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Bên cạnh dưa lưới xanh, nhiều hộ dân thôn Xuân Sơn còn trồng thêm giống dưa lưới vàng để đa dạng sản phẩm. Các giống dưa đều cho chất lượng quả ổn định.
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Để bảo đảm năng suất và chất lượng quả, người dân thường xuyên kiểm tra độ ẩm, cắt tỉa lá và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp duy trì độ ẩm phù hợp cho cây phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, các vườn dưa đều sinh trưởng tốt, quả phát triển đồng đều trước thời điểm thu hoạch.
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Các hộ dân cho biết, thời điểm này, nhiều thương lái cũng đã đến vườn để khảo sát, đặt mua dưa lưới.
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Ông Dương Công Tiến (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) cho hay: “So với các năm trước, năm nay dưa lưới đạt chất lượng tốt hơn, trái tròn, mẫu mã đẹp. Thương lái đã đến để đặt hàng trước nên không lo về đầu ra. Mức giá hiện tại trên thị trường cũng dao động từ 20-25 nghìn đồng/kg. Mức giá này là khá cao nên gia đình rất phấn khởi”.
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Từ những hiệu quả mang lại, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tiếp tục được người dân Xuân Sơn duy trì và mở rộng. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở địa phương.

Những năm gần đây, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã trở thành hướng sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trên địa bàn. Toàn xã hiện có 71 nhà màng sản xuất nông nghiệp, riêng thôn Xuân Sơn có 58 nhà màng, chủ yếu trồng dưa lưới. Qua theo dõi thực tế, vụ dưa năm nay sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, mẫu mã đẹp và chất lượng đồng đều. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi, nhiều diện tích đã được thương lái đặt mua từ sớm, tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Anh Nguyễn Thái Vũ - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu

Video: Chiêm ngưỡng những vườn dưa lưới trong nhà màng ở xã Toàn Lưu.

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Tags:

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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