Những vườn dưa lưới trĩu quả ở xã Toàn Lưu

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, 58 nhà màng trồng dưa lưới tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, hứa hẹn mang lại vụ mùa thắng lợi cho người dân.
Đến nay, sau khoảng 3 tháng trồng và chăm sóc, nhiều diện tích dưa lưới đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.
Bên cạnh dưa lưới xanh, nhiều hộ dân thôn Xuân Sơn còn trồng thêm giống dưa lưới vàng để đa dạng sản phẩm. Các giống dưa đều cho chất lượng quả ổn định.
Để bảo đảm năng suất và chất lượng quả, người dân thường xuyên kiểm tra độ ẩm, cắt tỉa lá và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp duy trì độ ẩm phù hợp cho cây phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, các vườn dưa đều sinh trưởng tốt, quả phát triển đồng đều trước thời điểm thu hoạch.
Từ những hiệu quả mang lại, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tiếp tục được người dân Xuân Sơn duy trì và mở rộng. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở địa phương.
Những năm gần đây, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã trở thành hướng sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trên địa bàn. Toàn xã hiện có 71 nhà màng sản xuất nông nghiệp, riêng thôn Xuân Sơn có 58 nhà màng, chủ yếu trồng dưa lưới. Qua theo dõi thực tế, vụ dưa năm nay sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, mẫu mã đẹp và chất lượng đồng đều. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi, nhiều diện tích đã được thương lái đặt mua từ sớm, tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
Anh Nguyễn Thái Vũ - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu
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