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Tiếp tục phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Hà Tĩnh

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa chỉ checkvn.hatinh.gov.vn, với hơn 280 cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia.

Chiều 20/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển (CheckVN) tổ chức hội nghị triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

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Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Lê Tùng Dương chủ trì hội nghị.

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu là góp phần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản; nâng cao nhận thức của toàn xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính hiệu quả đối với truy xuất nguồn gốc nông sản; xây dựng các chuỗi sản xuất, cung ứng bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh hình thành được hệ sinh thái khai thác dữ liệu và ứng dụng số dựa trên dữ liệu truy xuất nguồn gốc, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của nông sản.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh tại địa chỉ checkvn.hatinh.gov.vn.

Hệ thống đã được điều chỉnh phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và đang hoạt động ổn định. Đến nay, có hơn 280 cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia hệ thống với hơn 500 sản phẩm, chủ yếu là sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

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Chị Lê Thị Bình - chủ cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình trao đổi tại hội nghị.

Hiện nay, dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được chuẩn hóa theo từng nhóm đối tượng quản lý bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, lô sản xuất, mã truy xuất nguồn gốc; thông tin truy xuất và nhật ký sản xuất.

Dữ liệu được lưu trữ tập trung, đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, khả năng mở rộng và đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh; kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

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Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE) Phạm Thị Lý thông tin một số nội dung liên quan đến truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về việc những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc; quá trình sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh tại địa chỉ checkvn.hatinh.gov.vn; giải pháp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

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Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được cập nhật thông tin, định hướng về việc phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc trong thời gian tới; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng vận hành hệ thống, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý và sức cạnh tranh của nông sản Hà Tĩnh.

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Tags:

#truy xuất nguồn gốc #Hà Tĩnh #nông sản #chuyển đổi số #hệ thống #an toàn thực phẩm

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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