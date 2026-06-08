Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Sau nhiều năm lao động tại nước ngoài, cuối năm 2023, anh Nguyễn Đắc Anh ở thôn Yên Thọ (xã Thiên Cầm) quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Qua tìm hiểu một số mô hình kinh tế hiệu quả tại TP Hồ Chí Minh, anh đã mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để xây dựng trang trại nuôi chồn hương với quy mô gần 400 con.

Anh Nguyễn Đắc Anh - chủ mô hình nuôi chồn hương tại xã Thiên Cầm mong muốn làm giàu trên chính quê hương mình.

Anh Nguyễn Đắc Anh chia sẻ: “Hiện nay, hệ thống chuồng trại để nuôi chồn hương rộng gần 300m2. Mặc dù chi phí đầu tư, mua con giống ban đầu khá lớn nhưng bù lại nuôi chồn hương không quá tốn kém. Mỗi ngày, thức ăn cho một con chỉ khoảng 2.000 - 3.000 đồng. Một con chồn cái sinh sản từ 3 - 6 con, 1 năm khoảng 2 lứa".

Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nuôi nên đàn chồn ngày càng sinh sôi, phát triển.

Yếu tố quan trọng của nuôi chồn hương là hệ thống chuồng trại phải đảm bảo thoáng, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và luôn sạch sẽ.

Thời điểm hiện tại, chồn giống 3 tháng tuổi có giá trung bình từ 8-10 triệu đồng/cặp; chồn thương phẩm có giá từ 1,6-1,8 triệu đồng/kg. Mỗi năm, mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Đắc Anh cho thu nhập gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế của chồn hương, anh đang xây dựng chuồng trại và mở rộng thêm quy mô chăn nuôi.

Nhờ vòng quay vốn nhanh và tận dụng được nguồn thức ăn xanh tại chỗ, mô hình này đang mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh những mô hình quy mô lớn, nhiều hộ gia đình ở xã Thiên Cầm cũng tận dụng quỹ đất sẵn có, nguồn thức ăn tự nhiên để phát triển chăn nuôi.

Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Ánh ở thôn Song Yên (xã Thiên Cầm) là một ví dụ. Cuối năm 2025, gia đình anh đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi thỏ khép kín, với quy mô nuôi hơn 600 con.

Nhờ chú trọng vệ sinh chuồng trại, đảm bảo nguồn thức ăn dinh dưỡng và lắp đặt hệ thống nước uống tự động, đàn thỏ của gia đình anh Ánh sinh trưởng và phát triển tốt. Anh Ánh vừa xuất bán lứa đầu hơn 200 con, thu về hơn 60 triệu đồng.

Mô hình nuôi cá chim trắng vây vàng đang trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương.

Thời gian qua, xã Thiên Cầm cũng đã chú trọng phát triển hơn 175 ha nuôi trồng thuỷ sản. Trong đó, có gần 54 ha tôm công nghệ cao, hơn 6 ha cá chim trắng vây vàng, 21 ha cua, sò... với sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 820 tấn mỗi năm.

Một trong những mô hình nuôi cá chim trắng vây vàng tiêu biểu của địa phương là gia đình ông Nguyễn Văn Hoà ở thôn Vĩnh Phúc. Trước đây, gia đình ông nuôi tôm thẻ chân trắng nhưng hiệu quả kinh tế khá bấp bênh, nên từ năm 2019 đã chuyển sang nuôi thử nghiệm cá chim trắng vây vàng. Loài cá này thích nghi tốt với điều kiện môi trường, dễ chăm sóc. Từ diện tích 1 ha ban đầu, đến nay gia đình ông đã mở rộng hơn 2,5 ha.

Ông Nguyễn Văn Hoà cho biết: “Tháng 4/2026, tôi thả hơn 30.000 con giống. Thông thường, thời gian từ khi thả đến lúc thu hoạch là 6,5 tháng, với tỷ lệ sống của cá đạt khoảng 90%. Ở các vụ trước, cá chim trắng vây vàng bán ra thị trường với giá 100 – 120.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi khoảng 700 triệu đồng mỗi năm".

Mô hình nuôi cá chim trắng vây vàng của ông Nguyễn Văn Hoà cho thu nhập mỗi năm khoảng 700 triệu đồng.

Bà Dương Thị Quyên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Cầm cho biết: “Hiện nay, toàn xã có hơn 40 mô hình chăn nuôi hoạt động hiệu quả, nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thời gian qua, địa phương đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để người dân học hỏi kinh nghiệm. Nhờ vậy, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, từng bước hình thành các mô hình kinh tế có giá trị cao”.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn xã Thiên Cầm động viên các mô hình kinh tế tiêu biểu, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế địa phương.

Việc phát triển các mô hình chăn nuôi không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần đa dạng hoá cơ cấu sản xuất, mở rộng dư địa kinh tế để xã Thiên Cầm phát triển bền vững hơn trong tương lai.