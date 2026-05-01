Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Với quyết tâm hoàn thành việc bê tông hóa hơn 1km đường giao thông trong tuần đầu tiên của tháng 5 này, dù đang trong kỳ nghỉ lễ, người dân thôn Nam Vinh (xã Cẩm Xuyên) vẫn tranh thủ triển khai các phần việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Nhờ có sự hỗ trợ của máy móc, tiến độ thi công được đẩy nhanh, nhiều đoạn đường đã và đang được hoàn tất theo đúng tiến độ.
Tại xã Đồng Lộc, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người dân đã gác lại công việc gia đình, tích cực đóng góp ngày công tham gia lao động. Chị Bùi Thị Thắm - thôn Kim Thành chia sẻ: "Trong những ngày nghỉ lễ, tôi cùng mọi người trong thôn đều tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, cùng nhau làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp".
Còn tại thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) người dân địa phương đang ra quân khơi thông hệ thống kênh mương, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ai nấy đều tham gia lao động với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, thể hiện tinh thần chung tay vì lợi ích chung của cộng đồng.
Trong kỳ nghỉ lễ này, lực lượng đoàn viên trong tỉnh cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; tổ chức ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên thôn Kênh, xã Cẩm Bình tiến hành chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường nội thôn).
Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục ra quân triển khai nông thôn mới theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026 – 2030.
