Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh vẫn duy trì khí thế lao động sôi nổi. Nhiều công trình, phần việc được triển khai đồng bộ từ nâng cấp hạ tầng đến chỉnh trang cảnh quan từng khu dân cư.
Với quyết tâm hoàn thành việc bê tông hóa hơn 1km đường giao thông trong tuần đầu tiên của tháng 5 này, dù đang trong kỳ nghỉ lễ, người dân thôn Nam Vinh (xã Cẩm Xuyên) vẫn tranh thủ triển khai các phần việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Nhờ có sự hỗ trợ của máy móc, tiến độ thi công được đẩy nhanh, nhiều đoạn đường đã và đang được hoàn tất theo đúng tiến độ.
Ông Lê Duy Mỹ - Bí thư Chi bộ thôn Nam Vinh, xã Cẩm Xuyên (bìa phải) chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là công trình phục vụ thiết thực đời sống người dân, nên dù trong dịp nghỉ lễ, bà con vẫn tham gia đóng góp ngày công và phối hợp với đơn vị thi công triển khai các hạng mục. Nhờ đó, các đoạn đường đang được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra”.
Tại xã Đồng Lộc, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người dân đã gác lại công việc gia đình, tích cực đóng góp ngày công tham gia lao động. Chị Bùi Thị Thắm - thôn Kim Thành chia sẻ: "Trong những ngày nghỉ lễ, tôi cùng mọi người trong thôn đều tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, cùng nhau làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp".
Chị Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lộc cho biết: &quot;Phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chăm sóc các tuyến đường tự quản. Đây không chỉ là việc làm thiết thực trong dịp nghỉ lễ mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư&quot;.

Còn tại thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) người dân địa phương đang ra quân khơi thông hệ thống kênh mương, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ai nấy đều tham gia lao động với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, thể hiện tinh thần chung tay vì lợi ích chung của cộng đồng.
Trong kỳ nghỉ lễ này, lực lượng đoàn viên trong tỉnh cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; tổ chức ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên thôn Kênh, xã Cẩm Bình tiến hành chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường nội thôn).
Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục ra quân triển khai nông thôn mới theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026 – 2030.
Video: Các địa phương triển khai nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới trong dịp nghỉ lễ.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.