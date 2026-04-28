Đức Thọ phát động thi đua xây dựng NTM, phấn đấu lên phường năm 2026

Sáng 28/4, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng NTM, xây dựng xã Đức Thọ trở thành phường vào cuối năm 2026”.

Đồng chí Trần Hoài Đức – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đức Thọ phát động phong trào.

Theo kế hoạch, xã Đức Thọ xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển đô thị; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Địa phương tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; chỉnh trang cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phong trào được triển khai đồng bộ với các nội dung: nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông; chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, khuôn viên công cộng; phát quang hành lang an toàn giao thông; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng; xây dựng hàng rào xanh; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại nguồn; cải tạo vườn hộ.

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các thôn, đơn vị với các công trình, phần việc cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế.

Trọng tâm là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Lộc Phúc, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2026.

Đợt ra quân triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 28/4 đến 28/6; giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến 30/9.

Song song với xây dựng NTM, xã Đức Thọ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành phường vào cuối năm 2026, như: tỷ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên; lao động phi nông nghiệp trên 70%; thu nhập bình quân đầu người trên 66 triệu đồng/người/năm.

Với sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm cao, xã Đức Thọ đang nỗ lực tạo bước đột phá, phấn đấu trở thành đơn vị hành chính đô thị vào cuối năm 2026.