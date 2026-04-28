Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Đức Thọ phát động thi đua xây dựng NTM, phấn đấu lên phường năm 2026

Đức Thiện - Ngô Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để trở thành phường vào cuối năm 2026.

Sáng 28/4, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng NTM, xây dựng xã Đức Thọ trở thành phường vào cuối năm 2026”.

Đồng chí Trần Hoài Đức – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đức Thọ phát động phong trào.

Theo kế hoạch, xã Đức Thọ xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển đô thị; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Địa phương tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; chỉnh trang cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phong trào được triển khai đồng bộ với các nội dung: nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông; chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, khuôn viên công cộng; phát quang hành lang an toàn giao thông; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng; xây dựng hàng rào xanh; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại nguồn; cải tạo vườn hộ.

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các thôn, đơn vị với các công trình, phần việc cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế.

Trọng tâm là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Lộc Phúc, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2026.

Đợt ra quân triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 28/4 đến 28/6; giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến 30/9.

Song song với xây dựng NTM, xã Đức Thọ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành phường vào cuối năm 2026, như: tỷ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên; lao động phi nông nghiệp trên 70%; thu nhập bình quân đầu người trên 66 triệu đồng/người/năm.

Với sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm cao, xã Đức Thọ đang nỗ lực tạo bước đột phá, phấn đấu trở thành đơn vị hành chính đô thị vào cuối năm 2026.

Tin liên quan

Tags:

#xây dựng NTM #đô thị văn minh #Xã Đức Thọ #xã Đức Thọ xây dựng NTM

Chủ đề Đô thị văn minh

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.