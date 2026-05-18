Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Vũ Viễn - Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.

bqbht_br_2aoboqwk6tlwwkexczgv74vvjm7y5ptchz9qh9ni-1.jpg
Từ sáng sớm, chúng tôi theo chân một nhóm người dân có kinh nghiệm hái nấm tràm tiến vào khu rừng giáp ranh giữa xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Văn. Sau quãng đường khoảng 7km bằng xe máy trên những lối mòn gập ghềnh, cả nhóm tiếp tục cuốc bộ hơn 5km đường đồi dốc mới tiếp cận được các cánh rừng tràm.
2aoboqwk6za0yzcluyknsf86ut0zjweutbhjpvn6-4165.jpg
2aoboqwk7dadictbbli18mglzvw1iqm3bgtpwy40-16.jpg
Khi vừa đặt chân đến khu rừng đầu tiên, những người thợ hái nấm nhanh chóng tỏa đi từng tốp nhỏ để tìm kiếm. Giữa không gian yên tĩnh của núi rừng, tiếng gọi nhau vang lên báo hiệu khu vực còn nhiều nấm, chưa có ai khai thác trước đó.
bqbht_br_66.jpg
Chị Trần Thị Bảo Yến, thôn Đan Trung, xã Kỳ Khang cho biết: “Cứ vào thời điểm này, người dân địa phương lại rủ nhau lên rừng tìm nấm tràm. Loại nấm này khá dễ nhận biết bởi thường mọc dưới các gốc tràm, ít lẫn với những loại nấm khác nên khi phát hiện rất thuận lợi cho việc thu hái”.
2aoboqwk6wh7uobb0etdk5uoipb2caixvwhpmi6a-342.jpg
2aoboqwk747b2qhiuybl1do5qtemb6kv6ket8f1m-1578.jpg
Nấm tràm ở vùng nam Hà Tĩnh thường mọc từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch, nhất là sau những cơn mưa rào bất chợt trên các cánh rừng khô nóng. Thời tiết đêm mưa, ngày nắng được xem là điều kiện lý tưởng để nấm phát triển.
bqbht_br_2aoboqwk7gaoqslx034tc8kynuvanfpvh0sydu5o.jpg
Không chỉ là món ăn đặc sản quen thuộc, nấm tràm còn giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập. Chị Nguyễn Thị Huy, thôn Trung Giang, xã Kỳ Khang chia sẻ: “Vào mùa nấm, người dân vừa hái để chế ﻿biến phục vụ gia đình, vừa mang bán khi gặp những vùng có nhiều nấm”.
bqbht_br_2aoboqwk6hytni1q8spflnm8nh0gdpmqfya6sb2m.jpg
Vòng đời của nấm tràm rất ngắn. Từ khi nhú lên khỏi mặt đất đến lúc già chỉ kéo dài khoảng 1–2 ngày. Vì vậy, sau mỗi trận mưa, người dân phải tranh thủ lên rừng từ sớm để không bỏ lỡ “lộc trời”.
bqbht_br_2aoboqwk6uyl6vvtqivkgjyzfy03p0jpvmxxp8o8.jpg
Việc hái nấm cũng không quá cầu kỳ.
bqbht_br_2aoboqwk6rc4tnqrpvlruxpaeplhbaxj7cxti2oi.jpg
Người dân chỉ cần mang theo dao hoặc móc sắt, nhẹ nhàng vén lớp lá tràm khô rồi đào lấy cả gốc, sau đó cắt bỏ phần dính đất để bảo quản.
bqbht_br_2aoboqwk6vm025de8jr4fl1hnxtsmbxggpodjjro.jpg
Anh Hoàng Đình Quynh, tổ dân phố Liên Sơn, phường Hoành Sơn cho biết: “Hái nấm tràm từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người dân địa phương. Những ngày gặp đúng khu vực nấm mọc dày, một người có thể thu hái từ 5–6kg mỗi buổi. Với giá bán khoảng 60 nghìn đồng/kg, số tiền thu được tuy không lớn nhưng là nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian nông nhàn”.
bqbht_br_brown-vintage-rustic-paper-project-history-presentation.jpg
Tuy nhiên, việc nhiều người đổ xô vào rừng tìm nấm cũng đặt ra những nguy cơ về mất an toàn và ảnh hưởng đến tài nguyên rừng nếu khai thác thiếu ý thức.
bqbht_br_2aoboqwk6eo5pwxvlkbr6fxqqpli9mozigr9usqu.jpg
Theo lực lượng kiểm lâm địa phương, người dân khi vào rừng hái nấm cần tuân thủ các quy định bảo vệ rừng, không chặt phá cây, không đốt lửa hoặc hút thuốc trong rừng để phòng ngừa cháy rừng, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài. Đồng thời, cần đi theo nhóm, chuẩn bị đầy đủ nước uống, phương tiện liên lạc và chú ý địa hình đồi dốc để tránh nguy cơ lạc rừng hoặc tai nạn. Người dân chỉ thu hái nấm tại những khu vực quen thuộc, nhận diện đúng loại nấm an toàn, không tự ý sử dụng các loại nấm lạ nhằm bảo vệ sức khỏe và giữ gìn hệ sinh thái rừng bền vững.
bqbht_br_2aoboqwk6ksenxllhmls2wtvd61igy61dg6z2ceu.jpg
Rời cánh rừng tràm khi mặt trời đã đứng bóng, trên vai mỗi người là những túi nấm còn vương mùi đất ẩm sau mưa.
bqbht_br_2aoboqwk6iqvugbqfooijw4eeuhzj4cxjv9ulwsm.jpg
Dọc lối về, câu chuyện của những người đi hái nấm vẫn rôm rả, xen lẫn niềm vui vì một buổi trúng đậm.
bqbht_br_2aoboqwk6nh0tke0aycpqqnp2fhhs3xsygfy21aq.jpg
Mùa nấm tràm đến rồi đi rất nhanh, ngắn ngủi như chính vòng đời của loài nấm này. Nhưng với người dân phía Nam (Hà Tĩnh) đó không chỉ là mùa mưu sinh mà còn là khoảng thời gian gắn bó với núi rừng, với những kinh nghiệm được tích góp qua nhiều năm tháng.

Tin liên quan

Tags:

#Hái nấm tràm ở Hà Tĩnh #Đặc sản món nấm tràm #Người dân nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!