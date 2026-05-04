Tăng cường hỗ trợ người dân bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.

Chiều 4/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân 2026 tại một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo các sở ngành kiểm tra tại xã Cẩm Hưng.

Theo thông tin Sở NN&MT Hà Tĩnh, qua thống kê ban đầu, mưa dông, gió giật mạnh tối ngày 3/5 đã khiến hơn 8.000 ha lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị đổ ngã. Qua kiểm tra thực tế tại xã Cẩm Hưng có gần 400 ha, xã Kỳ Xuân trên 600 ha, xã Kỳ Anh có trên 100 ha lúa bị đổ ngã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chất lượng lúa bị đổ ngã.
Nhiều diện tích lúa tại xã Kỳ Xuân bị đổ ngã.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương khẩn trương đôn đốc, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng do dông lốc. Tranh thủ những thời điểm thời tiết tạnh ráo để bố trí, cân đối máy gặt hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tập trung thu hoạch lúa xuân. Trong đó, ưu tiên thu hoạch trước đối với các diện tích vùng trũng thấp, những khu vực lúa bị đổ, ngã nhằm giảm thiểu thất thoát năng suất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại cơ sở sấy, thu mua lúa Cường Hợi, xã Kỳ Anh.

Sở NN&MT và các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã kiểm tra mô hình canh tác lúa cải tiến SRI gắn với giảm phát thải tại thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Anh.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã kiểm tra mô hình canh tác lúa cải tiến SRI gắn với giảm phát thải tại thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Anh. Đây là mô hình có diện tích trên 12ha. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng bất thường của mô hình. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, xã Kỳ Anh cần tiếp tục tập trung nhân rộng các mô hình. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi, tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm cho bà con nhân dân.

