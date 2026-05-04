Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ lúa đổ ngã sau mưa lớn

Siêu thị "tung" ưu đãi lớn, người dân thoải mái mua sắm trong dịp lễ 02/05/2026 15:48 Dịp lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu tiêu dùng. Người dân có thể mua sắm được nhiều mặt hàng thiết yếu với “giá mềm”.

Giá lúa tươi “chạm đáy”, nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ 02/05/2026 13:00 Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.

Vàng SJC "bốc hơi" 7 triệu đồng mỗi lượng trong tháng Tư 02/05/2026 12:51 Sáng 2/5, giá vàng SJC tiếp tục được duy trì mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng và tính chung cả tháng Tư, vàng SJC đã "bốc hơi" 7 triệu đồng/lượng.

Gác lễ thu hoạch lúa xuân 02/05/2026 11:54 Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh 02/05/2026 09:30 Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.

Sinh kế bền vững từ sản xuất lươn giống 01/05/2026 16:35 Việc tự nhân giống chất lượng giúp người dân kiểm soát dịch bệnh và tiết giảm chi phí, giúp phát triển ổn định các mô hình nuôi lươn không bùn ở Hà Tĩnh.

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới 01/05/2026 15:33 Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.

Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ 01/05/2026 15:09 Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.

Hải sản mùa du lịch tăng giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi 01/05/2026 12:06 Ngư dân tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tích cực bám biển, vươn khơi khai thác hải sản tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào cho thị trường mùa du lịch và góp phần nâng cao thu nhập.

Tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6 01/05/2026 08:38 Thuế nhập khẩu xăng dầu được giảm về 0% thêm 2 tháng, đến hết 30/6, đồng thời bổ sung 3 mặt hàng vào danh mục ưu đãi, theo nghị quyết của Chính phủ.

Nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Hộ kinh doanh "nhẹ gánh" lo 30/04/2026 16:42 Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm mang lại “cú hích” cho hộ kinh doanh nhỏ tại Hà Tĩnh. Áp lực giảm, tiểu thương thêm động lực yên tâm buôn bán, mở rộng hoạt động.

Nông dân rộn ràng thu hoạch lúa xuân trong niềm vui thắng lợi 30/04/2026 16:08 Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.

“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh 30/04/2026 15:02 Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Mai Phụ 30/04/2026 12:20 Tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt tại vùng nuôi thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bước đầu đã được cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân.

[Motion Graphic] Quy định về doanh thu để xác định thuế TNCN với hộ kinh doanh 30/04/2026 08:58 Doanh thu tính thuế TNCN của hộ kinh doanh không chỉ là tiền bán hàng mà còn bao gồm nhiều khoản thu khác phát sinh trong quá trình kinh doanh

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu 30/04/2026 07:45 Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng dầu giảm, hàng hóa bao giờ “hạ nhiệt” tương xứng? 30/04/2026 05:30 Mặc dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm song giá một số mặt hàng trên thị trường Hà Tĩnh vẫn neo cao, chưa được điều chỉnh tương xứng.

Bộ Công thương: Giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận 30/04/2026 05:05 Bộ Công thương đánh giá, giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn nhiều nước có chung đường biên giới như Thái Lan, Lào, Trung Quốc, dù thị trường tuần qua có nhiều biến động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng dứa liên kết 29/04/2026 23:05 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành mong muốn xã Thượng Đức và bà con nông dân tiếp tục nghiên cứu, tính toán để phát triển trồng dứa liên kết trên địa bàn.

Hộ kinh doanh "chạy nước rút" trước hạn chót kê khai thuế 29/04/2026 16:42 Chậm nhất đến ngày 4/5, các hộ kinh doanh có doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm phải nộp tờ khai thuế quý I/2026. Ngành thuế Hà Tĩnh đang “chạy nước rút” để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Khách hàng Hà Tĩnh trúng giải nhất chương trình tiết kiệm mừng sinh nhật Vietcombank 29/04/2026 16:22 Khách hàng tại xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) may mắn trúng giải nhất chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” mừng sinh nhật lần thứ 63 của Vietcombank.

15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 29/04/2026 15:46 Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, 15 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn tuyến.

Không để xảy ra tình trạng "làm giá", "giữ đồng" trong thu hoạch lúa xuân 29/04/2026 10:51 Để tránh tình trạng bảo kê, "làm giá", gây khó khăn cho người dân, ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều tiết dịch vụ máy gặt.

Tài chính thị trường ngày 29/4: Lo ngại nợ xấu tăng nếu lãi vay biến động quá nhanh 29/04/2026 07:48 Lãi suất huy động biến động mạnh thời gian qua đã tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời tiềm ẩn rủi ro gia tăng nợ xấu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chấp thuận dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô hơn 3.000 tỷ đồng 28/04/2026 15:35 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư dự kiến 3.018, 9 tỷ đồng, thực hiện tại xã Toàn Lưu với diện tích hơn 198ha.

Người dân "đến nóng mới lo", thợ điều hoà làm tới nửa đêm chưa hết việc 28/04/2026 15:00 Hà Tĩnh bắt đầu bước vào mùa hè, nhu cầu lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa vì thế tăng đột biến. Điều này khiến đội ngũ kỹ thuật rơi vào tình trạng “cháy sô”...

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu 28/04/2026 14:54 Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.

Đức Thọ phát động thi đua xây dựng NTM, phấn đấu lên phường năm 2026 28/04/2026 14:35 Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để trở thành phường vào cuối năm 2026.

Thị trường đồ chống nóng cho xe ô tô – “tăng nhiệt” 28/04/2026 11:05 Bước vào mùa cao điểm nắng nóng khiến xu hướng thị trường phụ kiện chống nóng ô tô tại Hà Tĩnh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.