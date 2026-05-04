Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ lúa đổ ngã sau mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đang huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị đổ ngã sau mưa lớn, kịp thời hạn chế thiệt hại, bảo vệ năng suất và chất lượng lúa.
Tại xã Đông Kinh, với gần 380 ha lúa bị ảnh hưởng, từ sáng sớm 4/5, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân tự vệ, hội viên các chi hội, đoàn thể… hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã.
Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động 70 chiến sĩ cùng người dân, ưu tiên thu hoạch sớm cho các hộ khó khăn, ốm đau, thiếu hoặc không có nhân lực. Lực lượng tập trung thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã tại các vùng trũng thấp, ngập sâu – nơi máy gặt không thể tiếp cận.
Đại úy Lê Văn Nam – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Kinh chia sẻ: "Trong sáng 4/5, chúng tôi đã hỗ trợ người dân thu hoạch hơn 1 mẫu lúa và hiện vẫn đang tiếp tục. Các chiến sĩ cùng bà con khẩn trương gặt, vận chuyển lúa đến nơi khô ráo, góp phần giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định sản xuất".
Cùng với công tác thu hoạch, nhiều cơ sở sấy lúa cũng chủ động thu mua, sấy lúa cho bà con nhằm giảm thiểu thiệt hại, hạn chế tình trạng lúa nảy mầm, mốc hỏng và đảm bảo chất lượng sau thu hoạch.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.
Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, 15 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn tuyến.
Để tránh tình trạng bảo kê, "làm giá", gây khó khăn cho người dân, ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều tiết dịch vụ máy gặt.
Lãi suất huy động biến động mạnh thời gian qua đã tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời tiềm ẩn rủi ro gia tăng nợ xấu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để trở thành phường vào cuối năm 2026.