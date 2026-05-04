Kinh tế

Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ lúa đổ ngã sau mưa lớn

Phan Cúc - Thái Oanh - Khắc Mai
(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đang huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị đổ ngã sau mưa lớn, kịp thời hạn chế thiệt hại, bảo vệ năng suất và chất lượng lúa.

Trận dông lốc kèm mưa đá tối 3/5 đã làm gần 5.900 ha lúa xuân đang vào kỳ thu hoạch tại Hà Tĩnh bị đổ ngã. Trong đó, một số địa phương chịu thiệt hại lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh 480 ha, xã Kỳ Xuân 550 ha, xã Cẩm Lạc 335 ha, xã Cẩm Hưng 360 ha…
Tại xã Đông Kinh, với gần 380 ha lúa bị ảnh hưởng, từ sáng sớm 4/5, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân tự vệ, hội viên các chi hội, đoàn thể… hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã.
Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động 70 chiến sĩ cùng người dân, ưu tiên thu hoạch sớm cho các hộ khó khăn, ốm đau, thiếu hoặc không có nhân lực. Lực lượng tập trung thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã tại các vùng trũng thấp, ngập sâu – nơi máy gặt không thể tiếp cận.
Đại úy Lê Văn Nam – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Kinh chia sẻ: "Trong sáng 4/5, chúng tôi đã hỗ trợ người dân thu hoạch hơn 1 mẫu lúa và hiện vẫn đang tiếp tục. Các chiến sĩ cùng bà con khẩn trương gặt, vận chuyển lúa đến nơi khô ráo, góp phần giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định sản xuất".
Tại nhiều địa phương, trong sáng 4/5, người dân đã khẩn trương ra đồng kiểm tra, triển khai các biện pháp như khơi thông dòng chảy, dựng lại những diện tích lúa chưa đến kỳ thu hoạch và tổ chức thu hoạch sớm các diện tích đã chín…
Tại xã Đức Thịnh, toàn xã đã thu hoạch 1.540/2.387 ha, đạt khoảng 64,5% diện tích gieo trồng. Trong tổng số 847 ha chưa thu hoạch, lúa bị đổ ngã ước khoảng 580 ha, chiếm gần 68,5% diện tích. Trong sáng 4/5, lãnh đạo địa phương cùng cán bộ các phòng chuyên môn đã trực tiếp xuống đồng kiểm tra, động viên người dân khắc phục thiệt hại.
Theo đó, địa phương chỉ đạo các thôn, hợp tác xã và cán bộ chuyên môn tập trung hướng dẫn người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; đồng thời chủ động khơi thông mương máng, tiêu úng kịp thời sau mưa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ năng suất vụ mùa.
Cùng với công tác thu hoạch, nhiều cơ sở sấy lúa cũng chủ động thu mua, sấy lúa cho bà con nhằm giảm thiểu thiệt hại, hạn chế tình trạng lúa nảy mầm, mốc hỏng và đảm bảo chất lượng sau thu hoạch.
Tại cơ sở sấy lúa của ông Nguyễn Xuân Chính (xã Can Lộc), trong sáng 4/5, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực thu mua, nâng công suất sấy lên khoảng 150 tấn/ngày để hỗ trợ người dân tiêu thụ lúa. Cơ sở cũng áp dụng mức giá thu mua cao hơn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với bà con. Theo đó, lúa tươi được thu mua với giá 5.400 – 5.500 đồng/kg, cao hơn mức khoảng 5.300 đồng/kg khi người dân vận chuyển đến điểm tập kết và khoảng 5.000 đồng/kg nếu thu mua tại chân ruộng.
Các cơ sở sấy lúa đang hoạt động hết công suất do sản lượng lúa bị ảnh hưởng bởi mưa lớn tăng cao; trong khi thời tiết vẫn còn diễn biến mưa, chưa thể triển khai phơi.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và tinh thần chủ động của người dân, công tác thu hoạch, tiêu thụ lúa sau mưa lớn đang được đẩy nhanh, góp phần hạn chế thiệt hại và ổn định sản xuất.

