Người dân "đến nóng mới lo", thợ điều hoà làm tới nửa đêm chưa hết việc

Những ngày đầu mùa nắng nóng, nhu cầu lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa điều hoà nhiệt độ tăng đột biến. Điều này khiến đội ngũ thợ kỹ thuật rơi vào tình trạng “cháy sô”, làm việc liên tục từ sáng sớm đến khuya muộn, thậm chí quá nửa đêm.

Ghi nhận tại một số khu dân cư, không khó để bắt gặp hình ảnh thợ điều hoà tất bật di chuyển giữa các điểm sửa chữa. Anh Nguyễn Văn Trực - thợ điều hoà ở phường Thành Sen với hơn 10 năm kinh nghiệm cho biết: “Từ đầu mùa hè đến nay, gần như ngày nào tôi cũng kín lịch, có hôm làm từ 7 giờ sáng đến tận 11–12 giờ đêm mới xong. Khách hàng gọi liên tục nhưng tôi chỉ nhận được một số gia đình, còn lại phải từ chối”.

Anh Nguyễn Văn Trực một ngày chỉ nhận được 4-5 khách tuỳ mức độ hư hỏng của thiết bị.

Theo anh Trực, cao điểm thu nhập của thợ sửa điều hòa có thể đạt từ 1–2 triệu đồng mỗi ngày, thậm chí cao hơn nếu xử lý các ca phức tạp. Tuy nhiên, đổi lại là cường độ làm việc dày đặc, áp lực về thời gian và sức khỏe.

“Leo trèo ngoài trời nắng gắt, nhiều gia đình bố trí máy lạnh ở vị trí phức tạp, lại phải làm nhanh để kịp lịch, nhiều lúc tôi cảm giác làm việc quá sức. Thế nhưng mùa này mà nghỉ thì sợ sẽ mất khách”, anh Trực chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tường (thợ điều hoà ở phường Hà Huy Tập) cũng đang trải qua mùa làm việc “không kịp thở”.

“Những ngày nắng nóng, gần như tôi không có giờ nghỉ. Khách hàng gọi liên tục, nhiều hôm tôi đi làm đến 11-12 giờ đêm mới về nhà. Có những thiết bị làm mát hỏng nặng sửa tại chỗ không kịp, tôi phải tháo mang về nhà tranh thủ làm thêm ban đêm cho kịp trả khách hôm sau. Nhiều lúc quá tải thật sự nhưng mùa này không dám từ chối việc vì sợ mất khách”.

Ông Lê Hồng Ty (TDP 10, phường Hà Huy Tập) cho biết: “Đợt nắng nóng vừa rồi gia đình có nhu cầu dùng điều hoà để làm mát, nhưng lúc bật lên thì máy không hoạt động nên phải gọi thợ đến kiểm tra. Tuy nhiên do đã bước vào mùa hè, thợ quá tải nên phải mấy ngày sau mới có người tới sửa, thời gian chờ đợi rất sốt ruột vì thời tiết nóng bức. Qua việc này, gia đình cũng rút kinh nghiệm những năm sau phải chủ động kiểm tra, bảo dưỡng máy lạnh sớm hơn, tránh đến lúc nắng nóng mới xử lý.”

Giữa cảnh nhiều gia đình cuống cuồng gọi thợ trong những ngày nắng, vẫn có một số hộ tránh được cảnh chờ đợi thợ nhờ chủ động từ sớm. Ngay từ giữa tháng 3, gia đình anh Võ Đức Duy (phường Thành Sen) đã liên hệ thợ vệ sinh, bảo dưỡng điều hoà để sẵn sàng sử dụng cho mùa nóng. Anh Duy chia sẻ: "Lúc thời tiết nắng nóng bật lên sử dụng mới thấy hỏng hóc thì lại khó gọi thợ. Gia đình tôi làm sớm nên đến đợt nóng này điều hòa đã dùng ổn định.”

Thực tế cho thấy, tình trạng “cháy” thợ điều hoà lặp lại mỗi năm không chỉ do thời tiết khắc nghiệt, mà còn phản ánh tâm lý “đến nóng mới lo” của không ít người dân. Thay vì chủ động bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị từ sớm, nhiều gia đình chỉ khi thiết bị làm mát gặp sự cố hoặc hoạt động kém hiệu quả mới bắt đầu tìm thợ, khiến nhu cầu dồn vào một thời điểm, gây quá tải cục bộ.

Các chuyên gia trong lĩnh vực điện lạnh khuyến cáo, người dân nên kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng điều hoà định kỳ trước mùa nắng nóng để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, tiết kiệm điện năng và tránh hư hỏng bất ngờ. Đồng thời, việc chủ động này cũng giúp giảm áp lực cho đội ngũ thợ kỹ thuật trong mùa cao điểm.

Nhiều máy điều hoà xếp hàng chờ sửa chữa

Rõ ràng, việc "cháy" thợ điều hòa mỗi khi mùa nắng nóng bắt đầu là tình trạng lặp đi lặp lại. Khi nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn, cả người thợ cung cấp dịch vụ lẫn người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ đều rơi vào thế bị động. Do vậy, để giải quyết bài toán này chính là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.



Đây chính là lời cảnh báo để người dân nên chủ động hơn trong kiểm tra các thiết bị làm mát, để mùa nắng nóng không còn là “mùa quá tải” lặp lại mỗi năm.