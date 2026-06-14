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Phường Hoành Sơn chuẩn bị “lên sàn” đấu giá 52 lô đất vàng

P.V
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52 lô đất mà phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đưa vào đấu giá lần này được quy hoạch bài bản, nằm tại vị trí thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tuyến giao thông chính, trung tâm hành chính và các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng.

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Ngày 15/6, phường Hoành Sơn sẽ tổ chức bỏ phiếu đấu giá quyền sử dụng 52 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư trên địa bàn. Đây được xem là một trong những đợt đấu giá có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và các nhà đầu tư bất động sản trong khu vực.

Các lô đất có diện tích từ 291 đến 321m2 được quy hoạch, đầu tư hạ tầng bài bản, nằm tại vị trí thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tuyến giao thông chính, hệ thống trường học, chợ, trung tâm hành chính và các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, thoát nước, vỉa hè và cây xanh đã được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở và phát triển kinh doanh. Việc đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng khu vực.

Thời gian tiếp bán và nhận hồ sơ đến ngày 17h, ngày 15/6.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại đây

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#phường Hoành Sơn #đấu giá quyền sử dụng đất #KKT Vũng Áng #Khu kinh tế Vũng Áng #đấu giá đất

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