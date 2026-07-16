Giá xăng E10 lên hơn 20.000 đồng một lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với 7 ngày trước do tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 6,4% lên 103,7 USD, dầu diesel thêm 17% lên 136,3 USD. Mazut cũng tăng 13,6% lên 486,4 USD một tấn.

Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 550 đồng lên 20.550 đồng một lít. Giá E5 RON 92 đồng thêm 630 đồng, ở mức 19.820 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng 720-1.580 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 23.320 đồng một lít, mazut là 14.450 đồng một kg.

Với mức điều chỉnh này, Bộ Công Thương cho biết, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn khoảng 4.800-22.000 đồng so với Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Lào. Còn dầu diesel cũng thấp hơn 2.900-10.600 đồng so với các quốc gia này.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập, đồng thời cho chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức chi sử dụng quỹ với dầu diesel là 1.500 đồng một lít, mazut 500 đồng một kg.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Theo đại diện Bộ Công Thương, sau hơn một tháng triển khai, số lượng phản ánh từ người tiêu dùng về xăng E10 đang giảm dần. Ông Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), khẳng định tại tất cả khâu từ tổng kho đến cửa hàng bán lẻ đều lưu mẫu nhiên liệu song song với quá trình kinh doanh.

Khi xảy ra hiện tượng bất thường sau khi sử dụng xăng E10, cơ quan chức năng có thể kiểm tra mẫu này và đối chiếu với quy chuẩn hiện hành để đánh giá chất lượng xăng ở từng khâu cung ứng. Tuy nhiên, ông lưu ý với trường hợp sử dụng xăng không rõ nguồn gốc, việc xác định nguyên nhân sẽ cần nhiều bước đánh giá hơn.