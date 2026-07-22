Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

Việc ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

Căn cứ các quy định liên quan, đặc biệt là Nghị định số 365/2025/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Văn bản số 7445/BTC-ĐCTC của Bộ Tài chính về xử lý tình hình thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh; UBND tỉnh quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

Thời gian thực hiện giám sát đến khi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh được sắp xếp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Việc ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp các năm 2024, 2025 và số lỗ luỹ kế lớn hơn 50% số vốn đầu tư của chủ sở hữu, có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh thuộc Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc, đang trong thời gian chờ quyết định của cấp có thẩm quyền để chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 665/TB-VPCP ngày 3/12/2025 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7445/BTC-ĐCTC ngày 03/6/2026.