May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm? 03/07/2026 07:45 Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng giảm 02/07/2026 16:04 Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.

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Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới 01/07/2026 17:20 Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

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Tài chính thị trường ngày 1/7: Chưa ghi nhận xăng E10 gây hỏng động cơ 01/07/2026 07:38 Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ quán cà phê ở Hà Tĩnh loay hoay trước quy định trả tiền bản quyền âm nhạc 30/06/2026 09:00 Trước thông tin đóng tiền bản quyền khi phát nhạc, nhiều chủ quán cà phê ở Hà Tĩnh đang “đau đầu” bởi chưa có hướng dẫn cụ thể từ một đơn vị chuyên môn và mối lo đội thêm kinh phí hoạt động.

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Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp 30/06/2026 05:10 Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.

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Người dân được bán tối đa 50% điện mặt trời mái nhà dư thừa 27/06/2026 06:39 Người dân được bán tối đa 50% lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa lên lưới quốc gia, và cao hơn mức này vào cuối 2030 nếu khu vực còn khả năng tiếp nhận.

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Ứng dụng khoa học, công nghệ "nâng tầm" sản phẩm OCOP Hà Tĩnh 20/06/2026 16:05 Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng thương hiệu đang tạo động lực để các chủ thể OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.