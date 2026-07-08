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May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Hà Vân
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(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.

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Những ngày này, tại cơ sở may Khuê (đường Xuân Diệu, phường Thành Sen) không khí sản xuất diễn ra khẩn trương. Các công nhân tập trung cắt, may, hoàn thiện đồng phục để kịp giao những đơn hàng của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn trước thềm năm học mới.
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Từng công đoạn từ cắt vải, in logo, thêu phù hiệu đến may hoàn thiện đều được công nhân thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm đồng phục đúng mẫu mã và chất lượng.
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Ông Trần Ngọc Khuê – chủ cơ sở may Khuê chia sẻ: “Hiện cơ sở đã nhận đơn hàng của khoảng 20 trường học trên địa bàn và đang dồn lực sản xuất để kịp bàn giao từ ngày 15 đến 28/8. Đây là dịp cao điểm của nghề may đồng phục học sinh nên công nhân đều phải tăng ca. Nếu ngày thường làm khoảng 8 tiếng thì nay kéo dài lên 10 – 12 tiếng để bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm”.
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Thời điểm này, Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh JiBi Việt Nam (đường Nguyễn Du, phường Thành Sen) cũng đang tập trung thực hiện các công đoạn kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm để kịp bàn giao cho khách hàng trước thềm năm học mới. Ngoài đồng phục học sinh, doanh nghiệp này còn đáp ứng số lượng lớn đơn hàng đồng phục hội khóa, hội lớp.
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Vừa nhận bàn giao số lượng lớn đồng phục cho buổi gặp mặt hội khóa, chị Lê Thị Hồng (xã Thạch Hà, người bên trái) không giấu được sự hài lòng, chị cho biết: "Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt, lớp chúng tôi đã thống nhất đặt may áo đồng phục để tạo sự gắn kết và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mẫu áo năm nay thiết kế đẹp, đường may cẩn thận, giá cả hợp lý nên ai cũng rất ưng ý".
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Tại cơ sở may Thúy Tiệp (xã Can Lộc), nhiều ngày nay luôn duy trì 6 công nhân làm việc liên tục để kịp hoàn thành các đơn hàng quần áo đồng phục, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
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Không chỉ các xưởng may quy mô lớn, nhiều nhà may nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang bước vào mùa sản xuất cao điểm.
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Chị Trần Thị Hải – chủ cơ sở may Viết Thắng tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: “Từ giữa tháng 6 đến nay, cơ sở chúng tôi đã nhận may khoảng 200 sản phẩm đồng phục học sinh cho khách lẻ. Ngoài hai vợ chồng trực tiếp làm việc, chúng tôi còn thuê thêm hai lao động thời vụ làm tại nhà để kịp hoàn thành các đơn hàng trước năm học mới”.
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Khảo sát tại thị trường Hà Tĩnh cho thấy, giá đồng phục học sinh năm nay cơ bản ổn định, với nhiều mức giá phù hợp nhu cầu và điều kiện của các gia đình. Tùy theo chất lượng vải và mẫu mã, đồng phục tiểu học dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/bộ; đồng phục THCS khoảng 120.000 - 170.000 đồng/sản phẩm (áo hoặc quần); đồng phục THPT từ 130.000 - 180.000 đồng/sản phẩm. Nhờ mức giá hợp lý cùng mẫu mã đa dạng, nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến các cơ sở may để đo và đặt may trực tiếp.
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Đưa con đến một cơ sở may đồng phục ở chợ Hà Tĩnh để chuẩn bị cho năm học mới, chị Như Thị Tứ (phường Thành Sen, người bên phải) cho hay: "Thay vì mua sẵn, gia đình chọn đặt may trực tiếp để may đúng số đo của cháu, chất vải cũng được lựa chọn kỹ. Giá cả lại hợp lý nên tôi thấy rất yên tâm”.
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Kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, nhưng tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh, nhịp sản xuất đã hối hả từng ngày. Từng đường kim, mũi chỉ được hoàn thiện khẩn trương để những bộ đồng phục mới kịp đến tay học sinh trước ngày tựu trường, góp phần chuẩn bị chu đáo cho một năm học mới.
Video: Thị trường đồng phục cho học sinh Hà Tĩnh vào mùa cao điểm.

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Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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