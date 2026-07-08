May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Từng công đoạn từ cắt vải, in logo, thêu phù hiệu đến may hoàn thiện đều được công nhân thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm đồng phục đúng mẫu mã và chất lượng.
Ông Trần Ngọc Khuê – chủ cơ sở may Khuê chia sẻ: “Hiện cơ sở đã nhận đơn hàng của khoảng 20 trường học trên địa bàn và đang dồn lực sản xuất để kịp bàn giao từ ngày 15 đến 28/8. Đây là dịp cao điểm của nghề may đồng phục học sinh nên công nhân đều phải tăng ca. Nếu ngày thường làm khoảng 8 tiếng thì nay kéo dài lên 10 – 12 tiếng để bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm”.
Thời điểm này, Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh JiBi Việt Nam (đường Nguyễn Du, phường Thành Sen) cũng đang tập trung thực hiện các công đoạn kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm để kịp bàn giao cho khách hàng trước thềm năm học mới. Ngoài đồng phục học sinh, doanh nghiệp này còn đáp ứng số lượng lớn đơn hàng đồng phục hội khóa, hội lớp.
Tại cơ sở may Thúy Tiệp (xã Can Lộc), nhiều ngày nay luôn duy trì 6 công nhân làm việc liên tục để kịp hoàn thành các đơn hàng quần áo đồng phục, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Không chỉ các xưởng may quy mô lớn, nhiều nhà may nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang bước vào mùa sản xuất cao điểm.
Khảo sát tại thị trường Hà Tĩnh cho thấy, giá đồng phục học sinh năm nay cơ bản ổn định, với nhiều mức giá phù hợp nhu cầu và điều kiện của các gia đình. Tùy theo chất lượng vải và mẫu mã, đồng phục tiểu học dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/bộ; đồng phục THCS khoảng 120.000 - 170.000 đồng/sản phẩm (áo hoặc quần); đồng phục THPT từ 130.000 - 180.000 đồng/sản phẩm. Nhờ mức giá hợp lý cùng mẫu mã đa dạng, nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến các cơ sở may để đo và đặt may trực tiếp.
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