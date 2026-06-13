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Kinh tế

Thị trường

Giá trứng gia cầm xuống thấp, người chăn nuôi gặp khó

Tuệ Anh
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(Baohatinh.vn) - Sau thời gian giữ giá bán cao, thị trường trứng gia cầm tại Hà Tĩnh đã vào chu kỳ giảm khi nguồn cung dồi dào. Điều này đang khiến lợi nhuận của người chăn nuôi bị ảnh hưởng.

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Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Văn Nguyên (xã Toàn Lưu) có quy mô 6.000 con gà đẻ.

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Văn Nguyên ở xã Toàn Lưu hiện duy trì 6.000 con gà đẻ theo hướng công nghiệp, mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 4.000 quả trứng. Nếu như ở thời điểm cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, giá trứng gà có khi lên tới 3.000 đồng/quả thì nay giảm chỉ còn 2.300 đồng/quả.

Anh Nguyễn Văn Nguyên cho biết: “Giá trứng có xu hướng giảm phản ánh quy luật cung - cầu của thị trường cũng như đặc điểm của ngành chăn nuôi gia cầm. Gà là vật nuôi có thời gian sinh trưởng ngắn nên khả năng tái đàn, tăng đàn diễn ra khá nhanh. Năm 2024 và đầu năm 2025, giá gà thịt, trứng gia cầm liên tục lao dốc khiến nhiều hộ chăn nuôi không dám tái đàn, dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Từ giữa năm 2025, giá gà thịt và trứng tăng trở lại, tạo động lực để người dân mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, khi đàn gia cầm phục hồi, nguồn cung dồi dào hơn, giá trứng lại quay đầu giảm theo quy luật thị trường. Tuy trang trại vẫn duy trì hoạt động ổn định và giá bán hiện nay chưa đến mức lỗ, song với sản lượng hơn 4.000 quả trứng mỗi ngày, việc giá trứng giảm từ 500 - 700 đồng/quả so với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của trang trại”.

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Mỗi ngày, trang trại của anh Nguyễn Văn Nguyên cung ứng ra thị trường hơn 4.000 quả trứng.

Còn anh Dương Văn Chương, chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp tại tổ dân phố Kỳ Sơn (phường Hà Huy Tập), từ nhiều năm nay đã tập trung phát triển đàn vịt đẻ. Nhờ tận dụng khu vực chăn nuôi rộng lớn, tách biệt với khu dân cư, có diện tích mặt nước thuận lợi nên đàn vịt của gia đình anh luôn duy trì ổn định, chất lượng trứng tốt và cạnh tranh cao trên thị trường. Với quy mô hơn 2.500 con vịt, mỗi ngày, trang trại cho thu hoạch gần 1.800 quả trứng, xuất bán thường xuyên cho các lò ấp trứng vịt lộn và bán ra thị trường. Trang trại của anh cũng đang phải đối mặt với giá trứng xuống thấp trong nhiều tháng qua.

Anh Dương Văn Chương cho biết: “Giá bán tại trang trại hiện nay ở mức 2.400 đồng/quả, có thời điểm xuống 2.200 - 2.300 đồng/quả với trứng loại 1, dùng ấp trứng vịt lộn; còn trứng trắng chỉ ở mức 2.000 - 2.200 đồng/quả, thấp hơn giai đoạn giá cao của năm 2025 từ 300 - 400 đồng/quả. Điều đáng nói là năm ngoái, khi giá trứng ở mức cao thì giá thức ăn chăn nuôi chỉ khoảng 370.000 đồng/bao, trong khi năm nay giá trứng giảm nhưng thức ăn lại tăng lên 410.000 đồng/bao. Đầu ra giảm, đầu vào tăng khiến người chăn nuôi “thiệt đơn, thiệt kép”.

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Với quy mô 2.500 con vịt đẻ, gia đình anh Dương Văn Chương đang đối mặt với áp lực về chi phí đầu vào tăng cao trong bối cảnh giá trứng xuống thấp.

Theo tính toán của anh Chương, giá thành sản xuất 1 quả trứng vào khoảng 1.800 - 2.100 đồng/quả, chưa tính chi phí thuốc thú y, điện, nước, nhân công. Đối với loại trứng để ấp trứng vịt lộn, người chăn nuôi vẫn có lãi, song đối với loại trứng trắng thì gần như “hoà vốn”.

Giá trứng gia cầm xuống thấp cũng tác động đến các hộ chăn nuôi nông hộ, đặc biệt là quy mô sản xuất manh mún, phụ thuộc vào thương lái.

Theo phản ánh từ người chăn nuôi, giá trứng gà, trứng vịt trên địa bàn tỉnh bắt đầu có xu hướng giảm từ khoảng tháng 2 - 3/2026 và hiện đã giảm từ 12 - 23% so với thời điểm giá cao của năm 2025. Riêng đối với trứng gà thả vườn vẫn đang giữ giá khá tốt, khoảng 3.500 đồng/quả. Nguyên nhân chính là do nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ. Diễn biến này cũng phần nào phản ánh thực trạng chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh. Khi giá xuống thấp thì bà con đột ngột giảm đàn, khi giá tăng cao, ồ ạt tăng đàn trở lại, hình thành nên chu kỳ biến động quen thuộc của ngành chăn nuôi gia cầm.

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Giá trứng gà, trứng vịt trên địa bàn tỉnh giảm mạnh khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp khó khăn.

Trong thời điểm giá cả còn biến động, ngành chăn nuôi khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thị trường, cân đối quy mô đàn hợp lý, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiết giảm chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bà con có thể bổ sung thêm nguồn thức ăn tự sản xuất, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hoặc áp dụng công nghệ tiết kiệm thức ăn để giảm áp lực tài chính. Về giải pháp bền vững, các trang trại, cơ sở chăn nuôi cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các kênh tiêu thụ ổn định nhằm giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho bà con nông dân.

Tags:

#giá trứng #chăn nuôi gia cầm #thị trường nông nghiệp #giá thực phẩm

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