Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến thương mại

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phát triển hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu hỗ trợ từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh phấn đấu góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đến năm 2030 đạt 4 tỷ USD; hỗ trợ từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử và từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia từ 50 - 60 hội chợ, triển lãm và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước; tham gia từ 10 - 15 hội nghị kết nối giao thương tại các thị trường trọng điểm trong nước; đồng thời tham gia từ 4 - 5 hội chợ, triển lãm kết hợp khảo sát thị trường, kết nối giao thương tại các quốc gia như Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường tiềm năng khác. Cùng đó, 100% cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại và trên 70% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh sẽ được đào tạo, tập huấn về kỹ năng thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia từ 50 - 60 hội chợ, triển lãm và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Tĩnh sẽ triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại...

Theo đó, hằng năm, tỉnh sẽ tổ chức từ 1 - 2 hội chợ, triển lãm thương mại, Lễ hội Cam và các sản phẩm của tỉnh; từ 1 - 2 hội nghị kết nối cung - cầu đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và sàn thương mại điện tử. Các chương trình đưa hàng Việt, hàng Hà Tĩnh về khu công nghiệp, khu du lịch và khu dân cư cũng sẽ được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa.

Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị nhận diện thương hiệu sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh, mỗi năm, Hà Tĩnh tổ chức khoảng 10 - 12 khu gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm chủ lực tại các hội chợ, triển lãm cấp quốc gia, khu vực; triển khai chương trình “Tuần hàng sản phẩm Hà Tĩnh” tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương có thị trường tiêu thụ lớn. Đồng thời, tổ chức từ 3 - 5 đoàn giao thương khảo sát thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia từ 2 - 3 hội nghị kết nối giao thương, hội thảo, sự kiện xúc tiến thương mại tại các vùng, miền trong cả nước...