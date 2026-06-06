Giá vàng trong nước giảm tới 3 triệu đồng mỗi lượng phiên cuối tuần

Thị trường vàng trong nước giảm mạnh tới 3 triệu đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới và so với phiên đầu tuần giá vàng miếng SJC đã giảm tới 9 triệu đồng mỗi lượng.
Mở cửa phiên sáng nay (6/6), thị trường vàng trong nước lao dốc mạnh tới 3 triệu đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới.
Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.
Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng niêm yết 146,2-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 3,1 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 3 triệu đồng so với chốt phiên trước, giá mới từ 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Như vậy, so với phiên đầu tuần giá vàng miếng SJC đã giảm tới 9 triệu đồng mỗi lượng. Cùng với biến động trên, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.330 USD/ounce, giảm mạnh tới 135 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,4 triệu đồng/lượng./.
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