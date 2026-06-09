Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam: Một thập kỷ nâng tầm “quốc bảo”

Văn phòng Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam tại phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 9/6/2026 tại Hà Nội, với chủ đề “Ngọc Linh quốc bảo - Vững gốc vươn xa”. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường một thập kỷ phát triển của doanh nghiệp, mà còn khẳng định khát vọng nâng tầm sâm Ngọc Linh - loài dược liệu đặc hữu, được ví như “quốc bảo” của Việt Nam.

Trong bối cảnh dược liệu Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng cũng đứng trước không ít thách thức về chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và năng lực cạnh tranh, hành trình của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam cho thấy một lựa chọn đáng chú ý: kiên trì xây dựng giá trị từ gốc. Từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu đến mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, doanh nghiệp từng bước định hình hướng đi bài bản cho một sản phẩm mang tầm vóc quốc gia.

Chọn con đường khó để giữ giá trị thật

Với lĩnh vực dược liệu quý, 10 năm chưa phải là chặng đường dài, nhất là với sâm Ngọc Linh - loài cây đòi hỏi điều kiện sinh thái đặc thù, kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt, thời gian sinh trưởng dài và yêu cầu khắt khe trong bảo tồn nguồn gen. Bởi vậy, phát triển sâm Ngọc Linh không thể theo tư duy nóng vội, mà cần tầm nhìn dài hạn, nền tảng khoa học, năng lực tổ chức sản xuất và sự bền bỉ. Đầu tư vào sâm Ngọc Linh, vì thế, không chỉ là đầu tư vào một sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, mà còn là cam kết lâu dài với nguồn tài nguyên bản địa quý hiếm của đất nước.

Lãnh đạo Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam kiểm tra khả năng sinh trưởng của cây sâm Ngọc Linh khi được nhân giống trong rừng.

Từ những bước đi ban đầu còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam lựa chọn cách làm căn cơ: bắt đầu từ giống, vùng trồng, khoa học công nghệ và kiểm soát chất lượng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, từ 36 cây giống gốc đầu tiên, Tập đoàn đã từng bước phát triển gần 1 triệu cây sâm, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; đồng thời, phối hợp với các nhà khoa học, viện nghiên cứu để ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, Bioreactor và các giải pháp kỹ thuật hiện đại.

Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã xây dựng thành công vùng nguyên liệu ổn định

Cách đi ấy cho thấy một nhận thức rõ ràng: muốn xây dựng thương hiệu bền vững cho sâm Ngọc Linh, trước hết phải giữ được gốc rễ của cây sâm. Gốc rễ ấy không chỉ là nguồn gen, thổ nhưỡng, khí hậu hay quy trình kỹ thuật, mà còn là chữ tín với người tiêu dùng và trách nhiệm với cộng đồng bản địa.

Trong thị trường dược liệu, niềm tin là tài sản đặc biệt quan trọng. Một sản phẩm càng quý, càng có giá trị cao thì nguy cơ bị làm giả, làm nhái, thương mại hóa thiếu kiểm soát càng lớn. Bởi vậy, hành trình 10 năm của Tập đoàn cũng là hành trình xây dựng niềm tin bằng chất lượng; lấy truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa quy trình, kiểm định sản phẩm và minh bạch thông tin làm nền tảng cạnh tranh.

Chế biến sâu để nâng giá trị dược liệu Việt

Điểm nổi bật trong định hướng phát triển của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam là không dừng lại ở việc trồng sâm hay khai thác giá trị nguyên liệu. Mục tiêu xa hơn là hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh: từ vùng trồng, phòng thí nghiệm, nhà máy chế biến sâu đến hệ thống phân phối và trải nghiệm sản phẩm.

Hệ thống phòng thí nghiệm của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam.

Đây là hướng đi có ý nghĩa quan trọng đối với ngành dược liệu Việt Nam. Lâu nay, nhiều sản phẩm bản địa có giá trị nhưng chưa phát huy hết tiềm năng do phụ thuộc vào bán thô, thiếu chế biến sâu, thiếu tiêu chuẩn đồng bộ và chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh. Với sâm Ngọc Linh, nếu chỉ dừng ở khai thác hoặc bán nguyên liệu, giá trị tạo ra sẽ bị giới hạn. Chỉ khi được đặt trong chuỗi sản xuất - nghiên cứu - chế biến - phân phối bài bản, loại dược liệu đặc hữu này mới có thể trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh lâu dài.

Nhằm đưa giá trị tinh túy của sâm Ngọc Linh phục vụ người Việt, Tập đoàn đã đầu tư chế biến sâu hơn 40 dòng sản phẩm giá trị cao lưu thông trên thị trường. Trong đó có các nhóm sản phẩm tiêu biểu như: nước sâm Ngọc Linh PanaxX; nước cốt sâm Ngọc Linh từ củ sâm 8-10 năm tuổi kết hợp thảo dược quý; cao sâm Ngọc Linh mật ong, sâm thái lát ngâm mật ong; trà sâm Ngọc Linh VKD kết hợp lá sâm và trà shan tuyết cổ thụ; dược mỹ phẩm, mặt nạ sâm Ngọc Linh PN'S Choice; nước giải độc gan PanaxX Naturis, bánh sâm PanaxX Cookie sử dụng đường Maltitol phù hợp với nhóm khách hàng ăn kiêng, hạn chế đường.

Tập đoàn đã đầu tư chế biến sâu hơn 40 dòng sản phẩm giá trị cao lưu thông trên thị trường.

Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ nhằm mở rộng thị trường, mà còn thể hiện tư duy đưa dược liệu quý đến gần hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người dân. Một sản phẩm từng được xem là quý hiếm, khó tiếp cận, nếu được nghiên cứu, chế biến và phân phối phù hợp, có thể trở nên gần gũi hơn với cộng đồng.

Với mục tiêu để khách hàng trên cả nước có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm sâm Ngọc Linh chính hãng, uy tín, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, Tập đoàn đã phát triển hệ thống showroom giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm. Đây là cách làm nhằm tăng tính minh bạch, giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm chính thống, đồng thời lan tỏa giá trị của sâm Ngọc Linh trong đời sống hiện đại.

Tập đoàn đã xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 30 chi nhánh, đại lý, showroom, siêu thị trong và ngoài nước.

Từ thị trường trong nước, hệ sinh thái sản phẩm sâm Ngọc Linh của Tập đoàn đã từng bước vươn ra các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Lào... Qua đó, góp phần khẳng định giá trị thương hiệu dược liệu Việt Nam trên bản đồ y dược toàn cầu.

Hành trình 10 năm vì cộng đồng

Không chỉ là hành trình xây dựng thương hiệu dược liệu, 10 năm phát triển của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam còn là “Hành trình 10 năm vì cộng đồng” - nơi giá trị của “quốc bảo" sâm Ngọc Linh” được chuyển hóa thành sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và nền tảng an sinh xã hội vững chắc cho người lao động vùng cao.

Ở những vùng trồng sâm, cây sâm Ngọc Linh không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn mở ra cơ hội thay đổi phương thức sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và gắn người dân với rừng. Khi người dân có sinh kế ổn định dưới tán rừng, việc bảo vệ rừng, bảo tồn nguồn gen và giữ gìn môi trường sinh thái cũng trở thành lợi ích thiết thân.

Phát triển sâm Ngọc Linh là trách nhiệm với nguồn dược liệu quý của quốc gia, với người tiêu dùng và với cộng đồng vùng trồng.

Đó là giá trị xã hội quan trọng của một ngành hàng đặc hữu. Phát triển sâm Ngọc Linh không chỉ để tạo ra sản phẩm có giá trị cao, mà còn để hình thành mô hình kinh tế gắn với cộng đồng, trong đó doanh nghiệp, người lao động và đồng bào vùng trồng cùng tham gia, cùng hưởng lợi và cùng có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên bản địa.

Với người lao động vùng cao, sự phát triển của vùng nguyên liệu và chuỗi sản xuất còn góp phần tạo nền tảng an sinh bền vững hơn: có việc làm ổn định, có cơ hội nâng cao kỹ năng, có thêm thu nhập từ chính điều kiện tự nhiên và tri thức bản địa của quê hương. Đây cũng là cách để giá trị của “quốc bảo” không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà lan tỏa trong đời sống của những cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ cây sâm.

Trước thềm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ: "Kết quả lớn nhất sau 10 năm không chỉ là quy mô vùng nguyên liệu hay số lượng sản phẩm đã hình thành, mà là việc doanh nghiệp từng bước chứng minh một hướng đi đúng: bảo tồn đi cùng phát triển, khoa học công nghệ đi cùng sản xuất, thương mại đi cùng trách nhiệm xã hội. Tập đoàn xác định phát triển sâm Ngọc Linh không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp. Đây là trách nhiệm với nguồn dược liệu quý của quốc gia, với người tiêu dùng và với cộng đồng vùng trồng. Muốn đi xa phải giữ được gốc; muốn thị trường tin thì sản phẩm phải thật, chất lượng phải thật và trách nhiệm phải thật”.

Dấu ấn Hà Tĩnh trong chiến lược mới

Trong hành trình bước sang giai đoạn phát triển mới, một điểm nhấn đáng chú ý là định hướng khởi động Khu liên hiệp sản xuất dược phẩm VKD Vũng Áng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược chế biến sâu, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm giá trị cao từ sâm Ngọc Linh.

Nếu vùng núi Ngọc Linh là nơi khởi nguồn của cây sâm thì Vũng Áng có thể trở thành không gian mới để Tập đoàn phát triển công nghiệp dược, tận dụng lợi thế hạ tầng, logistics, cảng biển và môi trường thu hút đầu tư của Hà Tĩnh. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, thu hút các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao và gắn với xu thế phát triển bền vững.

Gian hàng sản phẩm của Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ghi dấu ấn tại Vietnam Sourcing Expo 2025

Đối với Hà Tĩnh, sự hiện diện của một dự án y dược tại Khu kinh tế Vũng Áng mở ra thêm kỳ vọng về một hướng phát triển mới. Vũng Áng không chỉ là trung tâm công nghiệp nặng, năng lượng, cảng biển, logistics, mà còn có thể từng bước tiếp nhận các dự án công nghiệp chế biến, công nghiệp dược và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Nếu được triển khai hiệu quả, Khu liên hiệp sản xuất dược phẩm VKD Vũng Áng sẽ góp phần làm phong phú thêm cơ cấu thu hút đầu tư của Hà Tĩnh; đồng thời tạo điều kiện để địa phương kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị dược liệu quốc gia. Đây cũng là cơ hội để Hà Tĩnh tiếp cận một lĩnh vực công nghiệp mới, gắn sản xuất với khoa học công nghệ, thương hiệu và thị trường tiêu dùng rộng lớn.

Vững gốc để vươn xa...

Chủ đề “Ngọc Linh quốc bảo - Vững gốc vươn xa” không chỉ là thông điệp của lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, mà còn khái quát định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Muốn vươn xa phải vững gốc. Muốn xây dựng thương hiệu lớn phải bắt đầu từ chất lượng thật, nguồn gốc thật và giá trị thật.

Thời gian tới, Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam định hướng tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu, chuẩn hóa hệ sinh thái sản phẩm và xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh Việt Nam có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Khẳng định vị thế với danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng 2026”

Khát vọng của Tập đoàn không chỉ là xây dựng một thương hiệu mạnh cho riêng mình, mà còn góp phần nâng tầm sâm Ngọc Linh thành thương hiệu dược liệu quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, câu chuyện sâm Ngọc Linh gợi mở một hướng đi giàu tiềm năng: biến tài nguyên bản địa thành sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, giá trị gia tăng lớn và sức lan tỏa quốc tế.

Tuy nhiên, với một sản phẩm đặc hữu, càng phát triển càng phải gắn với bảo tồn. Càng mở rộng thị trường càng phải giữ nghiêm chất lượng. Càng nâng cao giá trị kinh tế càng phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân vùng trồng. Đó là yêu cầu căn cốt để sâm Ngọc Linh phát triển bền vững, không chỉ trong một giai đoạn, mà cho nhiều thế hệ.

Một thập kỷ đã qua là nền móng. Chặng đường phía trước sẽ là phép thử lớn hơn cho bản lĩnh của một doanh nghiệp muốn góp phần đưa “quốc bảo” Việt Nam trở thành niềm tự hào của y dược Việt trên bản đồ thế giới.​