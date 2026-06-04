Giá xăng giảm hơn 1.400 đồng một lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine.

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước. Cụ thể, mỗi thùng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 hạ 7,5% xuống 116,8 USD, dầu diesel giảm 3,3% còn 141,9 USD. Mazut cũng sụt 2,3%, xuống 640 USD/tấn.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Ở kỳ điều hành chiều nay, liên Bộ tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá E5 RON 92 giảm 1.470 đồng, còn 21.780 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu cũng hạ so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel thấp hơn 790 đồng, còn mazut hạ 800 đồng so với 7 ngày trước.

Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 500 đồng, diesel và mazut 300 đồng một lít, kg.

Người dân đổ xăng E10 trên phố Thái Thịnh, Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Đây là kỳ điều hành đầu tiên từ khi xăng E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế RON 95-III. E10 là một loại nhiên liệu sinh học, được pha trộn giữa ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và xăng khoáng. Tuy nhiên, tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ chưa công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10.

Hiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo, xăng E10 RON 95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 95-III. Sau khi dự thảo Nghị quyết này được ban hành, Bộ Công Thương sẽ cùng Bộ Tài chính công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON 95-III.

Thực tế, lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ 2018, Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc. Đến tháng 8/2025, E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.

Tại họp báo Chính phủ ngày 3/6, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết cơ quan này sẽ kiểm tra đột xuất doanh nghiệp kinh doanh, phối trộn xăng dầu để đảm bảo chất lượng xăng E10 từ sản xuất, phối trộn, tới bán ra thị trường.