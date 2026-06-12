Thị trường ghế ô tô cho trẻ em “tăng nhiệt” trước ngày 1/7

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Trẻ em thuộc nhóm này cũng không được ngồi cùng hàng ghế với tài xế, trừ trường hợp đó là xe kinh doanh vận tải hành khách.

Các cửa hàng bày bán đa dạng các loại ghế trẻ em trên ô tô từ thương hiệu, màu sắc, mẫu mã.

Theo ghi nhận, trên địa bàn Hà Tĩnh, thị trường thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ bước vào giai đoạn sôi động nhất từ trước đến nay. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều chủ cửa hàng đã nhập về số lượng lớn ghế trẻ em trên ô tô.

Hiện nay, thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô có một số loại như: ghế dành cho trẻ em sơ sinh (cho trẻ dưới 2 tuổi); ghế trẻ em cỡ nhỏ (cho trẻ từ 2-6 tuổi) và các loại ghế nâng và đệm nâng (cho trẻ từ 6-10 tuổi). Giá một chiếc ghế dao động từ 900 nghìn đồng đến trên 10 triệu đồng.

Một số dòng ghế thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Joie, Chilux, Chicco, Maxi-Cosi… phân phối chính hãng, có bảo hành và cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn ECE R44/04 hoặc R129 (i-Size) được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Thiết kế của ghế trẻ em giúp bảo vệ bé khi xe phanh gấp hoặc va chạm.

Tại cửa hàng Beo Store (phường Thành Sen), nếu như vài tháng trước, mặt hàng ghế trẻ em trên ô tô khá trầm lắng thì gần đây, sức mua tăng rõ rệt.

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly - chủ cửa hàng Beo Store cho hay: “Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày tôi bán được 6 - 10 chiếc, doanh số tăng hơn 50% so với tháng trước".

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly (người áo đen) - chủ cửa hàng Beo Store (phường Thành Sen) giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Tại cửa hàng Sumi Bébé - Baby & Mom (phường Thành Sen) cũng ghi nhận lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua ghế trẻ em trên ô tô tăng gấp 3 - 4 lần so với những tháng trước.

Chị Trần Thị Việt Hà - chủ cửa hàng cho biết: “Ngoài giá niêm yết thì cửa hàng có các mức giá chiết khấu theo từng dòng sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng lắp đặt ghế lên xe ô tô để đảm bảo đúng kỹ thuật, bảo vệ an toàn cho trẻ”.

Cửa hàng Sumi Bébé - Baby & Mom hỗ trợ lắp đặt ghế khi khách hàng có nhu cầu.

Theo một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh, sự thay đổi trong quy định của pháp luật đã tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của khách hàng. Thay vì chỉ tham khảo như trước, nhiều người đã quyết định mua sắm.

Chị Lê Thị Thuỳ Chi (thôn Ngọc Sơn, xã Toàn Lưu) cho biết: “Bản thân tôi rất đồng tình với quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em. Gia đình hiện có 1 bé 3 tuổi nên tôi đã lựa chọn ghế của thương hiệu Joie. Tôi muốn mua để con làm quen khi ngồi ghế, đồng thời cũng không bị động khi luật áp dụng”.

Bên cạnh yếu tố an toàn, nhiều gia đình cũng đang phải cân nhắc bài toán chi phí. Bởi trên thực tế, một gia đình có 2-3 trẻ nhỏ thì có thể phải chi từ vài triệu đến gần chục triệu đồng mua sắm ghế an toàn cho trẻ trên ô tô.

Anh Trần Phú Đỉnh (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 con nhỏ đều dưới 10 tuổi. Vì vậy, tôi đang cân nhắc lựa chọn các loại ghế vừa tiền nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng”.

Anh Trần Phú Đỉnh (phường Hà Huy Tập) chọn mua sản phẩm dưới 3 triệu đồng/ghế để cân đối chi phí.

Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, mà thị trường ghế trẻ em trên các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử cũng khá sôi động.

Đại diện cửa hàng BabySun - Hệ thống mẹ bầu và em bé (xã Cẩm Xuyên) cho biết: "Bên cạnh bán trực tiếp tại cửa hàng, chúng tôi cũng đẩy mạnh bán hàng trực tuyến qua Facebook. Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận được nhiều loại ghế và đặt hàng trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian".

Nhiều cửa hàng đẩy mạnh quảng bá các dòng ghế trẻ em trên xe ô tô trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Cùng với đó, trên các trang mạng xã hội, nhiều sản phẩm đã qua sử dụng cũng được nhiều người rao bán với giá từ 30-50% so với giá trị hàng mới. Theo nhiều người, đây là một lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí hoặc phù hợp với nhu cầu sử dụng ngắn hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn các dòng ghế đã qua sử dụng. Bởi ghế trẻ em trên ô tô cũng có "hạn sử dụng", thường từ 6-8 năm. Ngoài việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi và cân nặng, người mua cần kiểm tra tem chứng nhận, nguồn gốc xuất xứ và tình trạng ghế để bảo vệ con trẻ mình trên mọi cung đường.

Ghế trẻ em trên ô tô góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mỗi hành trình.

Có thể thấy, quy định mới không chỉ tạo ra sự sôi động trên thị trường ghế trẻ em trên ô tô, mà còn hướng tới việc thay đổi thói quen tham gia giao thông, đặc biệt là xây dựng văn hoá bảo vệ trẻ em, tạo ra một tấm khiên bảo vệ vững chắc cho thế hệ tương lai.