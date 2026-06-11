Giá xăng, dầu cùng giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin liên quan tới xung đột giữa Mỹ và Iran, hay giữa Nga với Ukraine.

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước. Cụ thể, mỗi thùng RON 92 dùng để pha chế E5 RON 92 hạ 0,3% xuống 116,4 USD, dầu diesel giảm 1,6% còn 139,6 USD. Mazut cũng sụt 4%, xuống 614,5 USD một tấn.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Ở kỳ điều hành chiều nay, liên Bộ tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá E5 RON 92 đồng giảm 450 đồng, còn 21.330 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu hạ so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel thấp hơn 990 đồng, còn mazut hạ 1.040 đồng so với 7 ngày trước.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Đây là kỳ điều hành thứ hai từ khi xăng E10 (loại xăng được pha trộn 10% ethanol vào xăng khoáng RON 95).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ chưa công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10. Theo giá công bố của các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng E10 RON 95-III giảm 270 đồng, còn 22.060 đồng một lít.

Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 100 đồng, dieselvà mazut 200 đồng một lít, kg.

Hiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo, xăng E10 RON 95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 95-III. Sau khi dự thảo nghị quyết này được ban hành, Bộ Công Thương sẽ cùng Bộ Tài chính công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON 95-III.

Tại tọa đàm về cung ứng xăng E10, ngày 5/6, ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) dẫn kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích vớixăng E10.

Ông Đào Duy Anh cho biết, lượng xăng sinh học E10 được tiêu thụ trong những ngày đầu chiếm hơn 93% tổng lượng xăng bán ra toàn quốc.

"Chúng tôi chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực từ người tiêu dùng", ông nói. Ông cho biết, với các thông tin trên mạng xã hội về xe gặp sự cố sau khi đổ xăng E10, "cần xác minh nguyên nhân cụ thể, thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu".