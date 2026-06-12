Đảm bảo thu đúng, thu đủ sau điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế

Hỗ trợ hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng

Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Anh Nguyễn Quốc Cường - chủ quán cà phê An (phường Thành Sen) được cán bộ thuế hướng dẫn giải đáp vướng mắc.

Hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đã được hưởng lợi từ chính sách mới. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển tiếp, không ít hộ còn băn khoăn về việc xử lý các hồ sơ, tờ khai đã thực hiện trước thời điểm nghị định có hiệu lực.

Thuộc diện chưa phải kê khai nộp thuế theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nhưng trước đó, anh Nguyễn Quốc Cường – chủ quán cà phê An (phường Thành Sen) đã nộp tờ khai thuế quý I/2026. Bởi vậy, anh Cường băn khoăn về cách xử lý đối với khoản tiền thuế đã nộp. Với những băn khoăn của anh, cơ quan thuế đã trực tiếp đến tận cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn.

Anh Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: “Sau khi được cán bộ thuế đến tận cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách mới. Dù hiện nay doanh thu chưa đến ngưỡng phải nộp thuế nhưng tôi vẫn phải thực hiện ghi chép sổ sách, theo dõi doanh thu hằng ngày đầy đủ, trung thực theo quy định. Trường hợp doanh thu phát sinh vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, tôi sẽ chủ động thực hiện kê khai và nộp thuế theo quý. Việc được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế”.

Hà Tĩnh có hơn 4.000 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm đến 1 tỷ đồng/năm được miễn thuế theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 hộ kinh doanh thuộc nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Phần lớn các hộ này đã thực hiện kê khai thuế quý I/2026 trước khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Theo cơ quan thuế, đối với các trường hợp dự kiến doanh thu năm 2026 dưới 1 tỷ đồng nhưng đã nộp tờ khai theo mẫu số 01/TKN-CNKD trong quý I/2026, người nộp thuế có thể lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân bằng 0 hoặc gửi thông báo hủy tờ khai đến cơ quan thuế. Trường hợp lựa chọn hủy tờ khai, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện việc thông báo tài khoản thanh toán và ví điện tử phục vụ công tác quản lý thuế.

Ông Lê Quốc Dũng – Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế không đề nghị hoàn thuế tại thời điểm này mà nên chờ đến hết kỳ quyết toán năm 2026 để xác định chính xác doanh thu. Nếu doanh thu cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định. Song song với công tác tuyên truyền, chúng tôi cũng tăng cường rà soát, đối chiếu doanh thu thực tế với sổ sách, hóa đơn và dữ liệu điện tử nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng”.

Tăng cường giám sát kê khai

Tại Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh, thời điểm này, cán bộ thuế cũng tăng cường bám sát cơ sở để giám sát việc kê khai của hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, thương mại dịch vụ có doanh thu biến động theo mùa vụ và các dịp cao điểm. Qua rà soát đầu năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh có 463 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai nộp thuế. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp và cập nhật dữ liệu thực tế, đến nay, đơn vị đã đưa vào diện quản lý hơn 600 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh tăng cường giám sát hộ kinh doanh kê khai thuế.

Ông Lê Hồng Liêm - Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm là chính sách hỗ trợ rất thiết thực đối với hộ kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hộ kinh doanh doanh thu nhỏ không còn trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về quản lý thuế. Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép đầy đủ doanh thu phát sinh, đăng ký và thông báo tài khoản thanh toán, cài đặt và sử dụng eTax Mobile để thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục thuế”.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3 hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế theo tháng; 1.220 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thực hiện kê khai thuế theo quý. Riêng quý I/2026, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm đã kê khai nộp thuế hơn 18,3 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 31.556 hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile (đạt tỷ lệ 57%), 46.403 hộ kinh doanh đã thông báo số tài khoản, đạt tỷ lệ 92%.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai nộp thuế.

Hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các quy định mới của Nghị định số 141/2026/NĐ-CP và Thông tư số 50/2026/TT-BTC. Trong đó, trọng tâm là rà soát, đôn đốc các hộ kinh doanh đăng ký, thông báo số tài khoản thanh toán, ví điện tử với cơ quan thuế theo phương thức điện tử trước ngày 31/7/2026. Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục thúc đẩy cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục thuế thuận lợi, minh bạch và tiết kiệm thời gian. Hằng tuần, dữ liệu từ ứng dụng được tổng hợp, đối chiếu để các đơn vị thuế cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và quản lý không chỉ giúp người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận, thực hiện đúng các quy định mới mà còn nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo nền tảng để hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển ổn định và bền vững.

Ngành thuế Hà Tĩnh tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.