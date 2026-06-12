Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

﻿ Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast đi vào hoạt động từ tháng 4/2026.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast - dự án mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2026 đang vận hành ổn định. Trên các dây chuyền hiện đại, những công đoạn lắp ráp, kiểm định được thực hiện liên tục, từng chiếc xe máy điện lần lượt xuất xưởng. Ước tính đến hết tháng 6, sản lượng xe đạt khoảng 62.500 chiếc.

Ngay bên cạnh Nhà máy Sản xuất xe máy điện, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast cũng đang duy trì nhịp độ sản xuất cao với các dòng xe VF3, Minio Green, EC Van, dự kiến đạt hơn 35.900 xe trong 6 tháng đầu năm.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast duy trì nhịp độ sản xuất cao với các dòng xe VF3, Minio Green, EC Van.

Cùng thời điểm, 2 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thương mại ổn định, bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Đây cũng là dự án công nghiệp mới, được đưa vào vận hành đồng thời 2 tổ máy từ tháng 4/2026.

Những động lực mới này cộng hưởng với sự phục hồi của các ngành sản xuất chủ lực như thép, sợi, bia... đã đưa chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực công nghiệp trong cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh.

Những chuyển động ấy không chỉ phản ánh sức sống của khu vực công nghiệp mà còn cho thấy bức tranh kinh tế Hà Tĩnh đang xuất hiện nhiều gam màu sáng. Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh cho biết: “Sau quý I ghi nhận những kết quả khả quan với GRDP đạt 12,42%, các động lực tăng trưởng tiếp tục được nối dài trong quý II/2026. So với cùng kỳ năm 2025, năm nay xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh như: sản xuất ô tô điện, xe máy điện; sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Cùng đó, sản lượng pack pin, cell pin… đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là những yếu tố đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm, chỉ số GRDP của Hà Tĩnh đạt khá cao”.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II bắt đầu vận hành đồng thời 2 tổ máy từ tháng 4/2026, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Song hành với đà tăng trưởng của khu vực sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và các khu du lịch biển, lượng khách và hoạt động giao dịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 25.365 tỷ đồng, tăng 14,64% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt khoảng 2.610 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy, sức mua trong dân cư đang phục hồi, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các chương trình kích cầu thương mại, du lịch được triển khai trên địa bàn. Ngoài ra, khi tiêu dùng tăng trưởng, doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo nên vòng quay tích cực cho nền kinh tế.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và các dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ tập trung khai thác những động lực hiện hữu, Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị các nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trên các công trình dự án trọng điểm, không khí thi công diễn ra khẩn trương với quyết tâm sớm đưa các dự án vào khai thác, tạo thêm dư địa thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề có giá trị gia tăng cao.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang tập trung thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Cùng đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng đang đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đang được tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các hạng mục tiếp theo…

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Việc chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, quỹ đất và môi trường đầu tư sẽ giúp Hà Tĩnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dòng vốn mới. Đây là nền tảng quan trọng để tạo ra những động lực tăng trưởng bền vững, không chỉ cho năm 2026 mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo”.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng đang đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Minh chứng cho triển vọng phát triển của Hà Tĩnh còn được thể hiện qua dòng vốn đầu tư liên tục "chảy" vào địa bàn. Liên tiếp trong những tháng đầu năm, nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nổi bật như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III với tổng vốn dự kiến hơn 51.430 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng gần 900 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh với tổng vốn hơn 3.018 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỷ đồng…

Đằng sau những con số đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng là tín hiệu về niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của Hà Tĩnh. Đây cũng là những "hạt giống tăng trưởng" cho giai đoạn tiếp theo khi các dự án đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển.

Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng đang cho thấy niềm tin đó. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.237 tỷ đồng; 301 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp là thước đo quan trọng phản ánh "sức khỏe" của nền kinh tế (Ảnh minh họa).

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng: "Doanh nghiệp là thước đo quan trọng phản ánh "sức khỏe" của nền kinh tế. Việc số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng thị trường cũng như môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương".

Song hành với khu vực doanh nghiệp, đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những lực kéo quan trọng của tăng trưởng. Đến hết tháng 5/2026, Hà Tĩnh đã giải ngân hơn 2.174 tỷ đồng vốn đầu tư công, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh cho biết: "Thời gian qua, lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA luôn bám sát hiện trường, chủ động phối hợp với các địa phương vùng thực hiện dự án, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật. Đến hết tháng 5/2026, tỷ lệ giải ngân của Ban đã đạt hơn 30% kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân nguồn vốn các dự án, trong 5 tháng năm 2026, đơn vị cũng đã bàn giao đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm của tỉnh kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Khi các dự án hoàn thành đúng tiến độ và sớm đưa vào sử dụng, sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".



Các dự án đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ, tạo lực kéo cho tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, những tín hiệu tích cực từ sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và giải ngân đầu tư công… cho thấy nền kinh tế Hà Tĩnh đang duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng. Đó chính là cơ sở để Hà Tĩnh thêm tự tin hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.