Bộ Công Thương thay đổi khung giờ tính giá điện, buổi tối là giờ cao điểm

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, trong đó đáng chú ý là việc chuyển toàn bộ giờ cao điểm sang buổi tối.
Theo quy định mới, giờ cao điểm được áp dụng từ 17h30 - 22h30 hằng ngày trong tuần, kéo dài 5 giờ/ngày. Riêng chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.
Giờ bình thường được xác định từ 6h - 17h30 và từ 22h30 - 24h, tổng cộng 13 giờ/ngày. Giờ thấp điểm giữ nguyên khung từ 0h - 6h hằng ngày.
So với quy định hiện hành, khung giờ cao điểm đã được thay đổi đáng kể. Trước đây, giờ cao điểm chia thành hai khung, gồm cả ban ngày và buổi tối (9h30 - 11h30 và 17h - 20h). Giờ thấp điểm hiện hành từ 22h - 4h sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.
Theo quyết định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tổ chức triển khai áp dụng thống nhất các khung giờ mới trên toàn hệ thống. Trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng điện, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để xem xét điều chỉnh phù hợp.
Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) sẽ phối hợp cung cấp dữ liệu về công suất, sản lượng và tình hình vận hành hệ thống, làm cơ sở xác định và tính toán khung giờ. Đồng thời, đơn vị này cũng có trách nhiệm đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.
Quy định hiện hành áp dụng các khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh với mức giá điện khác nhau theo từng khung giờ và cấp điện áp. Đối với khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp; còn hộ sinh hoạt được tính theo bậc thang hoặc công tơ thẻ trả trước.
Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám sát nhu cầu phát triển của tỉnh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho sản xuất và đời sống; đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp và dự án trọng điểm.
Nhờ loạt ưu đãi về giá lên đến 9%, phương án “mua xe 0 đồng” với lãi suất cố định, cùng chính sách miễn phí sạc 3 năm, VinFast VF 3 đang là mẫu xe “dễ mua – dễ nuôi” bậc nhất trên thị trường ô tô Việt.
Dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên thị trường vẫn neo ở mức tương đối cao, trên 8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dù chưa phát hiện sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột tại Hà Tĩnh, ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng, ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Đề xuất áp phí lũy tiến với nhà, đất bỏ hoang nhằm hạn chế đầu cơ, đưa bất động sản về đúng nhu cầu sử dụng thực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Công Thương được giao phối hợp địa phương nâng cấp, hiện đại hóa chợ truyền thống, ứng dụng công nghệ số và kết hợp các mô hình bán lẻ mới như siêu thị mini, ki ốt tự động... Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank vừa thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng trưởng 12,42% trong quý I không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn tạo đà cho chặng đường phía trước. Trong bối cảnh nhiều biến động, việc nhận diện đúng yếu tố khó khăn, kích hoạt hiệu quả các động lực mới và điều hành linh hoạt là "chìa khóa" để Hà Tĩnh bứt tốc.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm nhập chủng virus lở mồm long móng mới với độc lực mạnh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và tiến sát khu vực Việt Nam.