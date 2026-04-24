Bộ Công Thương thay đổi khung giờ tính giá điện, buổi tối là giờ cao điểm

Công nhân Công ty Truyền tải điện kiểm tra thiết bị TBA 220 kV Xuân Mai. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo quy định mới, giờ cao điểm được áp dụng từ 17h30 - 22h30 hằng ngày trong tuần, kéo dài 5 giờ/ngày. Riêng chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Giờ bình thường được xác định từ 6h - 17h30 và từ 22h30 - 24h, tổng cộng 13 giờ/ngày. Giờ thấp điểm giữ nguyên khung từ 0h - 6h hằng ngày.

So với quy định hiện hành, khung giờ cao điểm đã được thay đổi đáng kể. Trước đây, giờ cao điểm chia thành hai khung, gồm cả ban ngày và buổi tối (9h30 - 11h30 và 17h - 20h). Giờ thấp điểm hiện hành từ 22h - 4h sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.

Theo quyết định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tổ chức triển khai áp dụng thống nhất các khung giờ mới trên toàn hệ thống. Trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng điện, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để xem xét điều chỉnh phù hợp.

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) sẽ phối hợp cung cấp dữ liệu về công suất, sản lượng và tình hình vận hành hệ thống, làm cơ sở xác định và tính toán khung giờ. Đồng thời, đơn vị này cũng có trách nhiệm đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Quy định hiện hành áp dụng các khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh với mức giá điện khác nhau theo từng khung giờ và cấp điện áp. Đối với khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp; còn hộ sinh hoạt được tính theo bậc thang hoặc công tơ thẻ trả trước.