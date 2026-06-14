Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Hà Tĩnh đăng cai hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên 10/06/2026 08:20 Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh từ ngày 21 – 26/8.

Tài chính thị trường ngày 10/6: Giá gạo đi xuống, kim ngạch "hụt hơi" 10/06/2026 07:46 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% nhưng kim ngạch lại giảm 3,6% do giá gạo xuất khẩu xuống thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

10 năm bền bỉ nâng tầm giá trị sâm Ngọc Linh Việt Nam 10/06/2026 07:14 Từ dấu mốc 10 năm phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam bước vào giai đoạn mới với trọng tâm chế biến sâu, mở rộng chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế.

Giá vàng “lao dốc”: Nhà đầu tư lo lỗ, người dân thận trọng chờ 09/06/2026 13:15 Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang chứng kiến đợt giá giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh thua lỗ, trong khi người dân vẫn thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam: Một thập kỷ nâng tầm “quốc bảo” 09/06/2026 08:00 Sau một thập kỷ bền bỉ phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ghi dấu hành trình bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và từng bước đưa giá trị “quốc bảo” sâm Ngọc Linh lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ? 09/06/2026 07:43 Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến thương mại 09/06/2026 05:12 Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại.

Tài chính thị trường ngày 8/6: EVN lãi gần 52.000 tỷ đồng, xóa sạch lỗ lũy kế 08/06/2026 07:49 Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu 07/06/2026 16:22 Dù giá vàng đã bốc hơi hơn 20% giá trị so với mức đỉnh và đang dao động trong khoảng 4.300 USD/ounce nhưng nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa kết thúc.

Giá vàng trong nước giảm tới 3 triệu đồng mỗi lượng phiên cuối tuần 06/06/2026 09:34 Thị trường vàng trong nước giảm mạnh tới 3 triệu đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới và so với phiên đầu tuần giá vàng miếng SJC đã giảm tới 9 triệu đồng mỗi lượng.

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử 05/06/2026 07:45 Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng giảm hơn 1.400 đồng một lít 04/06/2026 14:55 Từ 15h ngày 4/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 4/6: Xuất nhập khẩu Việt Nam lập kỷ lục, đạt hơn 445 tỷ USD 04/06/2026 07:41 Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 3/6: Hóa đơn tiền điện tháng 6 dự báo tăng mạnh 03/06/2026 07:48 Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi 02/06/2026 10:08 Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.

Tài chính thị trường ngày 2/6: Sản xuất phục hồi nhưng chi phí tăng mạnh 02/06/2026 07:46 Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Tài chính thị trường ngày 1/6: Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất gần 20 năm 01/06/2026 07:47 Giá gạo tại châu Á tăng mạnh trong tháng 5 do thời tiết cực đoan và chi phí phân bón, năng lượng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Giá vàng thế giới được dự báo tăng tuần này 01/06/2026 06:09 Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi lên trong những ngày tới, sau khi phục hồi ở phiên cuối tuần này.

Cầu vượt cung, giá dê ở "thủ phủ nuôi dê" Hà Tĩnh lập đỉnh 31/05/2026 18:00 Giá dê tại xã Sơn Tiến - “thủ phủ nuôi dê” của Hà Tĩnh đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua khi cung không đủ cầu, giúp người chăn nuôi phấn khởi vì thu nhập khá.

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh 31/05/2026 14:48 Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026 31/05/2026 11:27 Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

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Siết chặt kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 30/05/2026 09:50 Mặc dù các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính, cũng như quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu: Xăng E5, E10 không ảnh hưởng động cơ xe 29/05/2026 14:04 Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết xăng sinh học E5, E10 không ảnh hưởng tới động cơ nếu xe được bảo dưỡng đúng cách, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

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Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp 29/05/2026 07:00 Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.