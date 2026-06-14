Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% nhưng kim ngạch lại giảm 3,6% do giá gạo xuất khẩu xuống thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang chứng kiến đợt giá giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh thua lỗ, trong khi người dân vẫn thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Sau một thập kỷ bền bỉ phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ghi dấu hành trình bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và từng bước đưa giá trị “quốc bảo” sâm Ngọc Linh lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.
Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại.
Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.
Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.
Giá gạo tại châu Á tăng mạnh trong tháng 5 do thời tiết cực đoan và chi phí phân bón, năng lượng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Mặc dù các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính, cũng như quyền lợi người tiêu dùng.
Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.