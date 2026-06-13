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Kinh tế

Đầu tư 21 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng đền Chợ Củi

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Đền Chợ Củi - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ được đầu tư xây dựng kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ với tổng kinh phí 21 tỷ đồng.

UBND xã Nghi Xuân vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1).

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Phối cảnh tổng thể dự án.

Dự án có chiều dài 310m, với tổng mức đầu tư khoảng 21 tỷ đồng, từ nguồn thu công đức, tài trợ và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2027.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân đang tiến hành thành lập tổ giải phóng mặt bằng, tập trung tuyên truyền để Nhân dân hiểu và đồng thuận thực hiện dự án; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

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Các hạng mục dự án.

Theo ông Bùi Việt Hùng – Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, dự án có ý nghĩa thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ khách du lịch tại đền Chợ Củi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nguồn thu ngân sách. Qua đó, xây dựng xã Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Đền Chợ Củi được xem là một thắng cảnh trong “Nghi Xuân bát cảnh”. Đền Chợ Củi còn có tên chữ là Thánh Mẫu Linh Từ, được xây dựng vào thời Hậu Lê với cấu trúc theo kiểu chữ Tam gồm các hạng mục: tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện. Đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993.

Hằng năm, đền Chợ Củi có 3 lễ hội lớn: Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu vào ngày 3/3 (âm lịch); lễ giỗ Đức Thánh Trần vào ngày 20/8 (âm lịch); lễ giỗ Quan Hoàng Mười vào ngày 10/10 (âm lịch).

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