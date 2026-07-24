WB hỗ trợ Hà Tĩnh triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Sáng 24/7, đoàn công tác Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh về công tác hỗ trợ chuẩn bị và tài trợ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sử dụng nguồn vốn vay từ WB nhằm đầu tư hệ thống hạ tầng tích hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực trung tâm tỉnh, khu vực Hương Sơn (cũ) và vùng phụ cận.

Mục tiêu nhằm góp phần giảm thiểu ngập lụt, phát triển giao thông liên kết vùng, đẩy mạnh khai thác dịch vụ, du lịch khu vực ven biển; hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao đời sống Nhân dân, kiến thiết đô thị bền vững tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu đoàn công tác WB.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 394,4 triệu USD (tương đương khoảng 9.889 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay từ WB khoảng 318,6 triệu USD, tương đương 7.989 tỷ đồng (chiếm 80% tổng vốn đầu tư); vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 3 triệu USD, tương đương 75 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương khoảng 72,78 triệu USD, tương đương 1.825 tỷ đồng.

Đại biểu Bộ Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh và các sở, ngành Hà Tĩnh.

Dự án dự kiến triển khai tại các phường, xã gồm: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch Hà, Thiên Cầm, Yên Hòa, Hương Sơn, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Đức Minh, Nghi Xuân, Toàn Lưu, Thạch Xuân, Tiên Điền.

Dự kiến các hạng mục triển khai gồm: tiểu hợp phần giao thông kết nối các vùng đô thị; tiểu hợp phần thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải; tiểu hợp phần hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực.

Ông Nguyễn Danh Phong - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 6 năm, kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền bố trí vốn theo quy định. Cụ thể, dự kiến năm 2027 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đàm phán, ký kết hiệp định vay và triển khai công tác bồi thường, GPMB; từ 2028-2032 tập trung GPMB và triển khai thi công dự án; năm 2033 tiến hành nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cập nhật tiến độ chuẩn bị dự án; rà soát phạm vi đầu tư; trao đổi phương án thiết kế kỹ thuật đối với các hạng mục dự kiến triển khai; đồng thời thống nhất các bước thực hiện tiếp theo và mốc tiến độ cụ thể nhằm chuẩn bị cho quá trình đàm phán, hoàn thiện hồ sơ và sớm đưa dự án vào triển khai...

Ông Nguyễn Huy Dũng - chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai của WB - trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện WB đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị dự án và đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ và các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình phê duyệt, triển khai dự án trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định WB sẽ đồng hành, hỗ trợ Hà Tĩnh trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án.