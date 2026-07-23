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Kinh tế

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững.

Chiều 23/7, Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

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Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Toàn tỉnh hiện có 918 hợp tác xã, trong đó 809 hợp tác xã đang hoạt động; 23 hợp tác xã được thành lập mới. 389 hợp tác xã được xếp loại khá, tốt, chiếm hơn 43% tổng số hợp tác xã đang hoạt động. Nhiều hợp tác xã chủ động đổi mới phương thức quản trị, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm OCOP, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hiện toàn tỉnh có hơn 77.500 thành viên hợp tác xã. Các hợp tác xã tạo việc làm cho hơn 33.300 lao động. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tập thể hiện có 72 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn.

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Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh Bùi Huy Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển hợp tác xã. Theo đó, quy mô của nhiều hợp tác xã còn nhỏ; năng lực quản trị, sức cạnh tranh còn hạn chế; việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tiếp cận các chính sách hỗ trợ vẫn gặp nhiều vướng mắc.

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Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
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Bà Trương Thị Lượng – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã.

Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2023; hỗ trợ thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và huy động các nguồn lực hỗ trợ, góp phần phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững.

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Tags:

#hợp tác xã #kinh tế hợp tác xã #kinh tế tập thể

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