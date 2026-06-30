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Kinh tế

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng trong phát triển kinh tế tập thể

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Liên minh hợp tác xã 7 tỉnh, thành miền Trung sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn chuỗi giá trị; đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Sáng 30/6, tại Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 3 - Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh, thành phố miền Trung tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

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Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 3 - Liên minh HTX 7 tỉnh, thành phố miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi) bám sát kế hoạch, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu, tuyên truyền, hỗ trợ phát triển HTX có nhiều đổi mới; vai trò đại diện, nòng cốt của hệ thống liên minh HTX tiếp tục được khẳng định.

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Ông Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh - Phó Trưởng Cụm thi đua số 3: Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền, vận động thành viên tham gia các phong trào thi đua, đạt nhiều kết quả nổi bật. Khu vực kinh tế tập thể, HTX Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

6 tháng đầu năm, toàn cụm thành lập mới 63 HTX, kết nạp thêm 67 đơn vị thành viên. Toàn cụm hiện có 18 liên hiệp HTX, gần 6.000 HTX và hơn 11.000 tổ hợp tác hoạt động đa dạng các lĩnh vực.

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HTX từng bước được nâng lên, khoảng 45% HTX hoạt động khá, tốt; doanh thu bình quân của HTX đạt từ 2,3 – 2,5 tỷ đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX từ 55 – 65 triệu đồng/người/năm.

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Ông Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An: Chúng tôi đã thành lập 2 HTX sản xuất dược liệu và HTX ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất trong năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX tỉnh Nghệ An.

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ bản hoạt động an toàn, ổn định, góp phần hỗ trợ vốn cho thành viên và phát triển sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích và gợi mở giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ HTX tham gia thành viên liên minh HTX tại một số địa phương chưa cao; một bộ phận HTX hoạt động kém hiệu quả; năng lực quản trị, khả năng tiếp cận thị trường của nhiều HTX hạn chế...

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Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng - Trưởng Cụm thi đua số 3 kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng - Trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục phát huy vai trò tham mưu nòng cốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) các tỉnh, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, HTX; tăng cường tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX; hỗ trợ thành lập mới HTX trên các lĩnh vực có tiềm năng; khuyến khích sáp nhập các HTX cùng ngành nghề để tăng quy mô, năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động.

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực KTTT; đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng trong phát triển KTTT, HTX.​

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Tags:

#Đại hội Liên minh HTX tỉnh #Liên minh HTX tỉnh Nghệ An #Liên minh HTX TP Đà Nẵng #các tỉnh miền Trung #hội nghị sơ kết #công tác thi đua - khen thưởng #năm 2026 #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

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